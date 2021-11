Smittegrafene peker feil vei. Nå ser det ut til at flere må belage seg på testing.

Nakstad: Jobber med å endre test- og karanteneråd

Helsemyndighetene jobber nå med å endre systemet for smittesporing. Det kan føre til at flere fullvaksinerte bør teste seg.

Av Line Fausko

Publisert: Nå nettopp

Smitten og innleggelsestallene stiger, også blant fullvaksinerte. Derfor jobber helsemyndighetene nå med å endre det eksisterende test- og karanteneregimet, opplyser assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

– Vi ser på hele TISK-apparatet og hvordan vi kan fange opp smitte blant vaksinerte og uvaksinerte, spesielt i husstander, der vi ser det skjer smitteoverføringer også til fullvaksinerte.

TISK (test-isolasjon-smittesporing-karantene) er et begrep som betegner kommunenes smittesporingsarbeid.

TISK-apparatet ble nedjustert da regjeringen åpnet landet 25. september og erklærte «normal hverdag med økt beredskap».

Risiko for fullvaksinerte

Akkurat hvordan dette skal implementeres, er ennå ikke klart, sier Nakstad. Men sammen med Folkehelseinstituttet jobber de nå med nye anbefalinger og føringer om hvem som bør teste seg, og hvor ofte man bør teste seg:

– Kanskje bør flere fullvaksinerte teste seg, ikke bare hvis de får symptomer. Hvis de bor sammen med en coronasyk person er det faktisk en ganske stor risiko for at de kan bli smittet.

Vaksinerte nærkontakter slipper test og karantene, mens uvaksinerte kan teste seg hver dag og dermed slippe karantene.

Det er disse elementene helsemyndighetene nå jobber med å endre.

Arbeidet skjer i lys av at smitten øker og at ny forskning nå er tydelig på at fullvaksinerte også smitter:

– Vi er i en situasjon der smitte blant fullvaksinerte betyr mer enn vi kanskje antok at det ville gjøre. Derfor ser vi på hvordan TISK-systemet kan tilpasses en situasjon der ganske mange fullvaksinerte smittes av husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Smitterisikoen blant fullvaksinerte er ikke neglisjerbar, selv om vaksinen heldigvis beskytter godt mot alvorlig sykdom.

I tillegg sender Helsedirektoratet nå ut flere hurtigtester til kommunene som kan benyttes hjemme.

les også Nakstad om innleggelsestall: De neste dagene blir avgjørende

– Er det aktuelt at det kan komme karanteneregler for uvaksinerte?

– Det kan bli aktuelt å se på råd og regler knyttet til karantene for uvaksinerte nærkontakter, der opplegget nå i stor grad er basert på regelmessig frivillig testing i stedet for karantene. Men vi har ikke sett ferdig på dette ennå, sier Nakstad.

Vaksineeffekten ser ut til å synke over tid, noe som blant annet har skjedd i Israel. I Norge ser man også nå at mange fullvaksinerte blir smittet. Det kan også være en kombinasjon av at smitten øker i samfunnet og at deltaviruset unnviker vaksinen litt bedre enn andre varianter.

les også FHI: Flere fullvaksinerte legges inn – skjer raskere enn forventet

Nakstad viser til en ny Lancet-studie, der forskerne fant ut at hvis smitte først kommer inn i en husstand, blir en av fire fullvaksinerte smittet.

Dere trodde fullvaksinerte ville bidra mindre i smittespredning enn de gjør?

– Vaksinen har vist seg 90 prosent effekt mot symptomatisk smitte for vaksinerte sammenlignet med uvaksinerte, men det totale antallet smittede avhenger også av hvor mange fullvaksinerte som faktisk eksponeres for virus.

– I tillegg reduseres vaksineeffekten noe med tiden, og deltaviruset oppfører seg også annerledes enn de tidligere virusvariantene. Det er ingen tvil om at flere fullvaksinerte smittes nå enn tidligere.