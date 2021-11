JOBBET FORTSATT: Fosterfaren fortsatte å jobbe med barn da han mistet politiattesten. Her er han fotografert utenfor en av institusjonene hans driver denne sommeren.

Barnevernet om overgrepstiltalt fosterfar: − Aktivt lurt systemet

Mannen fortsatte å drive to barnevernselskap etter at han ble tiltalt for seksuelle overgrep mot fostersønnen sin.

Publisert: Nå nettopp

Lørdag fortalte VG historien om Amir, som anklaget den tidligere fosterfaren sin for seksuelle overgrep. Fosterfaren har de siste årene eid og vært styreleder i to barnevernsselskap.

Amir døde tre måneder før rettssaken mot fosterfaren skulle starte. Da ble overgrepssaken henlagt, før Riksadvokaten beordret at den skulle tas opp igjen. I dag er fosterfaren på ny tiltalt for overgrep. Han nekter straffskyld.

Hør podkasten «Fostersønnen» her.

FIKK INGEN RETTSSAK: Amir døde tre måneder før han skulle møte den tidligere fosterfaren han anklaget for overgrep i retten.

– Ser selvfølgelig ikke bra ut

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har i lengre perioder ikke vært klar over at fosterfaren har vært tiltalt for seksuelle overgrep mot den tidligere fostersønnen. Samtidig har de brukt millioner på å kjøpe tjenester fra firmaene hans.

– Det ser selvfølgelig ikke bra ut. Barnevernaktøren har etter vårt syn unndratt myndighetene informasjon og aktivt lurt systemet, sier regiondirektør Ingrid Pelin Berg i Bufetat.

Samtidig understreker hun at det ene selskapet til fosterfaren som Bufetat har kjøpt tjenester fra, har vært godkjent etter regelverket.

Verken fosterfaren selv eller hans forsvarer, Thomas Randby, har ønsket å kommentere Bergs uttalelser om at han aktivt har lurt systemet.

FØLER SEG LURT: Regiondirektør Ingrid Pelin Berg i Bufetat

Mer enn 90 millioner

Siden han ble anmeldt, har det offentlige barnevernet kjøpt tjenester for mer enn 90 millioner av mannens to firmaer, viser undersøkelser VG har gjort.

Da mannen ble anmeldt i 2017, var det barnevernet i Oslo-bydelen Frogner som sto for anmeldelsen.

På tross av det var det kommunale barnevernet i Oslo som anmeldte mannen, kjente ikke Bufetat, altså det statlige barnevernet, til utviklingen i saken.

– Barnevernet i Norge er ikke én etat, men mange selvstendige organisasjoner. Det er politi, påtalemyndighet og domstolene som har hjemmel og plikt til å informere om siktelser, tiltaler og dommer til dem de mener skal vite om slikt, sier regiondirektør Berg i Bufetat.

Mistet godkjenning

Etter at fosterfaren i juni på nytt ble tiltalt for overgrep, men ikke informerte Bufetat om dette, har hans ene firma mistet godkjenningen for å drive barneverninstitusjon.

Det andre firmaet driver ikke institusjon, og er dermed ikke avhengig av godkjenning for drift. Dette firmaet brukes fortsatt av flere norske kommuner.

VG har stilt mannen en rekke spørsmål om hans aktivitet i firmaene etter at han ble tiltalt for overgrep. Verken han eller hans forsvarer Thomas Randby har besvart disse spørsmålene.

I en e-post skriver forsvareren:

– Min klient har hele tiden nektet straffeskyld, og han har forholdt seg til samme forklaring i hele perioden. Han har blitt utsatt for beskyldninger, med stadige endringer av forklaringer og påstander.

Videre skriver han at det er snakk om en verserende straffesak og at opplysningene i straffesaksdokumentene i stor utstrekning er underlagt taushetsplikt.

– Omstendighetene gjør at jeg på dette tidspunkt ikke finner det riktig overfor media å gi en detaljert uttalelse. Det er tale om en verserende straffesak og opplysningene i straffesaksdokumentene er i stor utstrekning underlagt taushetsplikt.