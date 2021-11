BERØRES: Marina Dubinina (18) og Alexia Apetrea (18).

– Det er skummelt å tenke på. Det er ganske nære der jeg er hver dag, sier Marina Dubinina (18).

Hun snakker om skytingen på Skøyenåsen, og de andre skyteepisodene som har skjedd i Oslo de siste månedene.

VG møter henne og venninnen Alexia Apetrea (18) på Bjerke videregående skole.

– Jeg er ganske sjokkert over at sånne ting skjer, og at det er så tilgjengelig med våpen. Man blir litt redd, sier Dubinina.

At det er våpen i omløp har hun rett i. I begynnelsen av november hadde politiet beslaglagt 50 skytevåpen på Oslos østkant så langt i år.

– Det er veldig mye. Det viser at det er mye våpen ute i områdene våre, sier leder John Roger Lund i Enhet øst i Oslo-politiet til NTB.

ENIGE: Marina Dubinina, Kjell Sverre Hansen Wold, og Alexia Apetrea.

Dubinina mener det å ha en rutine, fysisk aktivitet, og sosialt samvær med andre kan være nøkkelen.

– Hvis man er med på noe, så skaper det samhold. Å ha et samhold er viktig, sier Apetrea.

Hun får støtte fra Kjell Sverre Hansen Wold. Han er lærer på Bjerke videregående skole, og underviser i idrett og samfunn.

– Det betyr at man gjør noe etter skolen, at man får voksne rundt seg, får forbilder, og må forholde seg til avtalte tidspunkter. Man får en idrettsaktivitet eller en kulturaktivitet som man blir interessert i, og som man gleder seg til og som betyr noe for dem.

– Pandemien har hatt en betydning fordi det er så mange, særlig i de belastede områdene, som ikke holder på med noe, sier Hansen Wold.

Han forteller at mange av de som har blitt tvunget ut av idrett og kulturaktiviteter har fylt tiden med skole, men at noen også har falt ut av systemet. Da er det vanskelig å komme inn igjen, mener Hansen Wold.

– Den ransbølgen som er i Oslo, det er et utslag av det. Du har fått en gjeng, og du henger med gjengen din. Det er vanskelig å komme ut av en vennegjeng, det vet dere selv. Det å si nei til venner som man skjønner man kanskje ikke burde vært med i ungdomsårene, det er ubehagelig.

Forskjells-Oslo

Det er ikke bare pandemien som har skapt denne situasjonen, men også de store økonomiske forskjellene som splitter hovedstaden, mener Hansen Wold.

– Man har over lang tid ikke hatt faste rammer, kanskje ikke funnet de rette interessene, har ikke helt de riktige tilbudene i nærområdet, og ikke penger til det heller.

– Da går de ut av døren, finner på et eller annet, og så baller det på seg. Så står de plutselig i et miljø hvor det er vanlig å bære kniv. Og fra kniv til pistol, så er det sikkert et steg.

ENGASJERT: Lærer Kjell Sverre Hansen Wold.

– I forhold til levestandard og levealder ser man at det er enorme forskjeller, og i Oslo er forskjellene størst, mener han.

Kommunens egen statistikk viser at bydel Stovner ligger dårligere an enn resten av Oslo på flere levekårsindikatorer.

Det er i snitt flere lavinntektshusholdninger med barn og mer trangboddhet i bydelen enn i Oslo under ett. Det er også høyere andel arbeidsledighet og flere med lav utdanning.

De samme trekkene ser man i de andre bydelene på ytre østkant av Oslo.

Hansen Wold peker på at de med høy utdanning ofte får godt betalte jobber, og bor vest i byen.

Med velstand følger også fritidstilbud, som læreren mener ikke er tilgjengelige for alle.

– De viktigste stedene å arrangere idrettsaktivitet og kulturaktivitet for barn og unge, det er i de belastede områdene. Da får de noe å holde på med, sier han.

TRENGER TILBUD: Kjell Sverre Hansen Wold har tro på at fritidsaktiviteter har noe å si for ungdommer.

Han forteller at det i områder i og rundt hovedstaden finnes fotballakademier og tilbud for ungdom, med en prislapp på flere tusen kroner.

– Så tar du T-banelinja opp til Stovner, hvor du finner det fattigste området. Når vi på Stovner skal arrangere noe så må det være gratis, forteller Hansen Wold.

Det er utslagsgivende, mener han. Mangelen på organiserte tilbud som er økonomisk oppnåelig for familier med lav inntekt å delta på, øker lediggangen for ungdommen.

– Det er ikke så mange som drar på løkka og spiller lenger, så man henger rundt og da kommer miljøene hvor skuddsalvene kommer også.

En smertegrense

– Det er ikke sånn at det er mangel på instruktører eller folk som er interessert i å bidra, men det er ikke midler til å drive det.

Hansen Wold sier at det er ingen som driver slike akademier gratis. De som er instruktører i andre bydeler, tjener penger på det, sier han.

– Og hvor kommer pengene fra? Jo, det kommer fra lommen til rike foreldre som kan betale 3000 kroner og mer for at ungen skal spille fotball. Men hvis du sier at de skal betale 3000 kroner i Linderud, på Veitvet, eller Stovner, så er de ikke i nærheten til å kunne betale det.

Han forteller at de tidligere hadde et prosjekt på Stovner som i all hovedsak var gratis:

– Så tenkte vi, vi tar 200 kroner. Da kom det en person. Hvis det er gratis, kommer 70. Det er det som er den kanskje store utfordringen.