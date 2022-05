Snikfilmet i dusjen

Sersjantens mobil avslørte at han gjentatte ganger hadde snikfilmet soldaten Julie Sandanger (25) i dusjen.

I dag er mannen fremdeles sersjant i Forsvaret.

Plutselig oppdager hun mobilkameraet i sidesynet.

Det er vendt mot henne over skilleveggen i dusjbåsen.

Så forsvinner det plutselig under kanten av skilleveggen igjen.

Sersjanten i dusjbåsen ved siden av er Julie Sandagers nærmeste sjef og øverste befal.

Det er våren 2021. Sandanger og troppen hennes er på oppdrag for Nato-alliansens forsterkede militære bidrag i utlandet.

Det er ikke uvanlig at soldatene bor og lever tett på hverandre på slike oppdrag. For Sandanger har dette aldri vært et problem:

Etter seks år i Forsvaret er hun vant til å dele rom, dusj og garderobe med sine mannlige kolleger.

Men da hun ser kameraet i dusjen, fryser hun til.

– Jeg fikk en skikkelig ekkel følelse og tenkte: Hva faen skjedde nå?

Sandanger under en øvelse i 2021.

«Mobbing og seksuell trakassering er en indre fiende som skal tape i møtet med oss i Forsvaret», uttalte Forsvarssjef Eirik Kristoffersen i februar 2021.

Han kommenterte en undersøkelse som viste at 22 prosent av Forsvarets ansatte oppgir å ha opplevd en eller annen form for seksuell trakassering i løpet av det siste året.

Da Sandanger oppdager kameraet, har det ikke gått opp for henne at hun er blitt en del av denne statistikken.

Hun sier ingenting, går stille ut av dusjen, kler på seg og forsvinner ut av garderoben.

Etterpå lurer hun på om hun har innbilt seg hele episoden. Hun bestemmer seg for ikke å si noe til noen. Aller helst vil hun fortrenge hele opplevelsen.

Men etter noen dager blir hun sint. En snikende uro har meldt seg: Hva har sersjanten gjort med bildet?

– Er dette blitt delt videre? Sender han nakenbilder og videoer av meg til resten av styrken, eller til kompisene sine?

Hun sender ham en lang melding. For henne er dette viktig å få frem:

Senere denne våren har hun noen uker ferie hjemme i Norge. Hun klarer ikke å slippe tanken på mobilkameraet.

Nå har hun også en erkjennelse fra sersjanten på melding.

Sersjanten ønsker ikke å kommentere denne saken, formidler han til VG via sin advokat.

I mai 2021 bestemmer Sandanger seg for å melde fra. Hun har ett formål med varselet:

– Jeg gjorde det fordi jeg ikke ønsket at han skulle få fortsette i en stilling med ansvar for personell.

Kort tid senere blir hun kalt inn til avhør med militærpolitiet, Forsvarets interne politi.

I avhøret gjenforteller Sandanger historien fra dusjen, ifølge dokumenter VG har sett. Hun viser også frem meldingskorrespondansen.

Både troppssjefen, som hjalp henne med det formelle varselet, og militærpolitiet tar saken på stort alvor, forteller hun.

Da Sandanger kort tid etter blir innkalt til et nytt avhør, tror hun det bare er en formalitet.

Men det er nå hun får beskjeden:

Sersjanten har ikke bare filmet henne én gang.

Leiren i Rukla i Litauen er et av de to stedene hvor Julie Sandanger var stasjonert da hun ble filmet. Bildet er tatt i mars 2022 i forbindelse med en øvelse.

Totalt finner etterforskerne 38 videoer av Sandanger på sersjantens mobil, tatt på fem forskjellige datoer i to ulike land.

Alle er filmet mens hun dusjer i fellesgarderoben på militærleiren.

Skilleveggene mellom dusjbåsene skal hindre andre fra å se inn. Det er en smal glipe øverst, mot taket, og en nederst.

Sersjanten har stukket mobilkameraet inn i begge glipene – og filmet både ovenfra og nedenfra.

«Dette er bilder tatt på kloss hold og fornærmede er helt naken», skriver krigsadvokaten om saken.

Noen av videoene varer i over to minutter:

«Den lengste filmen inneholder fornærmede mens hun dusjer og vasker seg i skrittet».

– Da fikk jeg den samme ekle følelsen som jeg hadde fått i dusjen, sier Sandanger.

– Jeg tror jeg sa noe sånt som: Vent litt, hva var det du sa nå egentlig? Sa du 38?

Så ber hun om en pause og forsvinner ut av avhørsrommet.

Da hun kommer tilbake, forsøker hun å summe seg.

«På spørsmål om hva hun tenker om saken nå som de er kommet ny informasjon, sier hun at hun fremdeles mener at hun har tiltro til at Forsvaret skal håndtere saken på en god måte», står det i avhøret.

Selv vil hun reise til utlandet igjen, og fullføre siste del av oppdraget.

Da hun kort tid senere er tilbake i Litauen, tenker hun at saken får en snarlig løsning.

I stedet blir det stille.

I 2015 innførte Norge som det første NATO-landet allmenn verneplikt. Fra da fikk både kvinner og menn lik plikt til å verne om sitt land.

Sandanger begynner i førstegangstjenesten i 2016. Senere blir hun grenader, altså vervet soldat, i Panserbataljonen.

I dag tjenestegjør hun som skytter på stridsvogn:

Når hun har lest om seksuell trakassering i Forsvaret i mediene, har hun trodd at slike saker behandles bedre nå enn tidligere – og at problemet tas på alvor.

I dag har dette synet endret seg.

– Jeg ønsker ikke medlidenhet eller sympati, sier hun.

– Det jeg ønsker å oppnå, er at når – og jeg sier når – dette skjer igjen, så er veien litt lettere å gå for dem som kommer etter meg.

I juli 2021 blir Sandanger kontaktet av en leder i Forsvaret, sier hun.

Hun får da beskjed om at det ikke er noe å oppdatere om i saken, ifølge Sandanger.

Det gjenstår noen juridiske problemstillinger, er beskjeden hun får.

– Det er siste gang jeg hørte noe fra noen i Forsvaret, sier hun.

I starten er det ubehagelig å være tilbake på oppdrag med troppen, forteller Sandanger.

Ingen vet noe om saken. Og hun merker at folk er nysgjerrige på hvorfor sersjanten er blitt igjen i Norge.

Da de senere får vite, gir de henne et klapp på ryggen, forteller hun.

– Jeg fikk kjempegod støtte fra kolleger og fra troppen min. Troppsjefen som tok imot varselet mitt, håndterte saken veldig bra.

Samtidig begynner også de å lure, ifølge Sandanger.

Hva skjer videre med saken nå?

I slutten av september 2021 er hun lei av å vente. Sandanger skaffer seg advokat på egen hånd.

Forsvaret ønsker ikke å hjelpe henne økonomisk:

«Brigadejuristen har konkludert med at bistandsadvokat i denne saken ikke dekkes av Forsvaret. Det er veldig kjedelig for ditt tilfelle», skriver en HR-ansatt i en SMS til Sandanger i oktober 2021.

Samtidig er hun lettet over at hun nå får hjelp.

Advokaten tar straks kontakt med Forsvaret, etterlyser statusoppdateringer og ber om innsyn i dokumenter.

For første gang på lenge opplever Sandanger at saken går fremover.

Snart skal både hun og advokaten få en ny overraskelse.

For nå finner advokat Anja K. Hellander forklaringen på hvorfor saken har stått på stedet hvil:

Det er uklart om sersjanten kan domfelles – fordi filmene er tatt opp i utlandet.

Straffeloven åpner for at man kan straffe norske statsborgere selv om kriminaliteten har skjedd utenfor landets grenser.

Det avgjørende er da om handlingene er ulovlige der kriminaliteten faktisk har skjedd.

Sandangers advokat er forundret:

Det bør da være en smal sak å finne ut om det er ulovlig å snikfilme folk nakne i Latvia og Litauen?

Advokaten fortsetter å purre. Men Forsvaret trenger fortsatt mer tid for å finne ut om det sersjanten hadde gjort var straffbart der de befant seg.

– Er ikke dette noe som er avklart på forhånd? tenker Hellander.

Hun viser til at Norge har sendt soldater på utenlandsoppdrag i en årrekke – også til krigssoner, som Afghanistan.

– Det virker som et tungrodd system, sier advokaten.

Hun blir også opprørt over at Forsvaret ikke vil dekke Sandangers advokatutgifter. Det er ikke vanlig praksis at en arbeidsgiver gjør det, oppgir generalmajor Lars S. Lervik i Hæren senere til VG.

HR-avdelingen i Forsvaret har ikke innsyn i straffesaksdokumenter, slik en advokat har, påpeker Sandangers advokat.

Hellander skjønner raskt at det er en tilleggsbelastning for Sandanger at hun ikke får informasjon om saken.

– Særlig når forholdet var skjedd på hennes arbeidsplass. Jeg sa at jeg skulle hjelpe henne gratis.

– Dette er en viktig prinsipiell sak.

Det er førstekrigsadvokaten som har ansvaret for Sandangers sak.

En krigsadvokat er en militær påtalemyndighet som kan føre straffesaker mot militært personell i Norge.

Selv om muligheten for å straffeforfølge soldater med straffeloven finnes, er det svært vanskelig i praksis, oppgir førstekrigsadvokat Bödvar Ingvarsson til VG.

– Jeg må si jeg ble veldig overrasket da jeg fant ut av dette selv, sier han.

Ifølge krigsadvokaten er ikke lovverket utformet slik at man uten videre kan bruke den norske straffeloven når soldater begår mindre alvorlige lovbrudd i utlandet.

Siden den militære straffeloven ikke har noen geografisk begrensning, er det alltid mulig å bruke denne på lovbrudd foretatt av soldater i utlandet.

I november blir sersjanten derfor siktet for «som krigsmann å ha overtrådt sin tjenesteplikt».

Denne paragrafen har en høyere strafferamme enn seksuallovbruddsbestemmelsen.

Målet er å legge saken tett opp mot en tilsvarende sak om seksuallovbrudd, forteller Ingvarsson.

– Det er ikke sikkert at dette er en hensiktsmessig måte å gjøre det på.

Men det er i praksis den eneste muligheten de har, mener han.

Der og da er Sandanger glad for at saken endelig skal opp i retten. I ettertid har hun tenkt at denne paragrafen ikke fanger alvoret i saken.

– Det er noe jeg mener Forsvaret bør avklare før de sender personell ut, sier Sandanger.

– At når norsk personell er ute på utenlandsoppdrag, er det ikke sikkert at lover og regler beskytter dem.

Sersjanten dømmes i en tilståelsessak. En slik dom er ikke en vanlig rettssak, men en forenklet fremgangsmåte som kan brukes i straffesaker der den siktede gir en uforbeholden tilståelse.

Tingrettsdommeren mener at «allmennpreventive hensyn tilsier streng straff i en sak som denne».

Det blir lagt vekt på at sersjanten var Sandangers overordnede og at omfanget av filmingen var stort.

Dommeren legger til:

«Det er svært straffverdig at en mannlig offiser filmer en kvinnelig soldat under tjeneste i Forsvaret».

«Filmingen er foretatt i et miljø nærmest uten privat sfære, der fornærmede i praksis ikke hadde mulighet for å komme seg vekk fra siktede».

Sersjanten dømmes til 90 dagers betinget fengsel og må betale 25.000 kroner i oppreisning.

Sandanger er glad for at det er satt et endelig punktum i saken:

– Da tenkte jeg: Nå er det ferdig. Nå får han sparken, sier Sandanger.

Men snart skjønner hun at dette er feil.

Mannen har ikke mistet jobben. Han er forflyttet.

Fra kolleger i Forsvaret får Sandager høre at han har også har fungert som leder, etter dommen mot ham.

– Hva tenker du at denne historien forteller om Forsvaret?

– Jeg setter spørsmålstegn ved nulltoleransen mot seksuell trakassering som Forsvaret reklamerer for. Om de mener det, eller om det er bare er tomme ord, sier Sandanger.

– De lar en straffedømt fortsette å jobbe i Forsvaret. Det er tragisk.

«Råtne egg» vil alltid slippe gjennom, sier hun. Sandanger mener ansvaret ligger hos toppledelsen. Hun håper at denne saken vil rette fokus mot systemet som skal behandle slike saker.

– Det virker som denne saken var ubeleilig for dem.

Hun roser kolleger og nærmeste ledere for måten de har håndtert saken på. Hun er også takknemlig for at fagforbundet hennes ville dekke advokatutgiftene da Forsvaret sa nei.

Nå er hun lei av hele saken og all tiden det har tatt:

– Dette er ikke jobben min. Jeg er skytter på stridsvogn. Det er den jeg ønsker å fokusere på.

Sandanger på øvelse i 2021.

Det var veldig viktig at Sandanger meldte fra om snikfilmingen, mener Lars S. Lervik, generalmajor og sjef for Hæren.

– Jeg er veldig glad for at hun har tatt belastingen det er å varsle, sier han til VG.

– Å si fra, som gjør at vi kan treffe tiltak i denne saken, er veldig viktig. Men det er også viktig for å adressere denne problematikken i sin helhet.

– Å snikfilme en underordnet i dusjen, er dette en atferd som er forenelig med å være ansatt i Forsvaret?

– Det er i hvert fall ikke en atferd er forenelig med verdiene våre, det er jeg helt enig i.

Generalmajoren ønsker ikke å uttale seg om de konkrete vurderingene som lå til grunn for at mannen fikk beholde jobben i Forsvaret.

– Forsvaret har overført ham til en annen avdeling, hvor han ikke har leder- og personellansvar.

– Stemmer det at han fremdeles er sersjant?

– Han er ikke blitt nedjustert i grad, det stemmer.

Lervik ønsker ikke å kommentere om sersjanten har hatt eventuelle oppdrag med lederansvar mens saken var under etterforskning eller etter dommen mot ham

På generelt grunnlag sier han:

– Det er to elementer her: Det er rettsprinsippet om at man ikke skal straffes to ganger for samme handling. Den andre delen er at vi har et verdibasert Forsvar. Vi er avhengig av at folk har tillit til hverandre, og at folk oppfører seg skikkelig.

– Soldaten stiller spørsmålstegn ved om Forsvaret virkelig tar seksuell trakassering på alvor. Hva tenker du om det?

– Jeg vil ikke kommentere denne saken konkret, men som sagt: Det vi gjør i den typen saker, er å se på hva har skjedd, og vurdere det i lys av prinsippet om å unngå dobbeltstraff, samtidig som vi ser dette opp mot å være et verdibasert Forsvar.

– Tar dere seksuell trakassering på alvor?

– Ja.

– Hvilke signaler sender denne saken ut, tror du?

– Jeg mener at den har tatt lang tid. Den har resultert i en dom som er alvorlig. Men vi har i tillegg truffet administrative beslutninger som har fått konsekvenser for de involverte, sier Lervik og viser til at sersjanten har fått en ny stilling og at han er forflyttet.

– Den typen atferd eller den typen trakassering er ikke akseptabelt.

Levik påpeker at Forsvaret ikke kan påvirke hvor lang tid det tar å behandle saker i rettsvesenet. Generalmajoren legger til:

– Hvis fornærmede opplever at informasjonen ikke har vært god nok, er det selvsagt beklagelig, og noe vi tar selvkritikk på.