De ubesvarte spørsmålene

På flere punkter avviker PST-sjef Hans Sverre Sjøvolds forklaring til Spesialenheten med det sentrale vitner har forklart.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det har ikke vært noen ulovligheter her.

Dette sier Hans Sverre Sjøvold til VG i oktober 2019.

Syv måneder senere konkluderer Spesialenheten med at dette ikke er riktig og ilegger en av Norges mektigste politiledere en bot på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av tre skytevåpen på kontoret i syv år.

I dag kan VG fortelle hvordan Sjøvolds forklaring til Spesialenheten avviker på flere punkter fra hva andre politiledere, kolleger og et sentralt vitne har forklart i avhør.

Lørdag fortalte VG historien om en ansatt ved våpenkontoret i Oslo politidistrikt som er blitt uføretrygdet etter å ha blitt utsatt for press da han nektet å ta imot daværende politimester Sjøvolds våpen.

Han mottok dem fra enken etter en avdød venn, som i likhet med Sjøvold var medlem av Odd Fellow-losjen.

Disse våpnene beholdt han i syv år, uten å registrere dem på seg selv, slik loven krever.

Først i 2016 spurte Sjøvold en underordnet i Oslo-politiet om hjelp med dem.

VG har gått gjennom avhørene etter å ha fått innsyn fra Spesialenheten.

På disse seks punktene forklarer Sjøvold seg annerledes enn sentrale vitner:

1. Hva skjedde med våpenpapirene?

Til Spesialenheten sier PST-sjefen at han tok imot våpnene for å gjøre enken en tjeneste:

– Hadde det vært en annen losjebror, ville jeg gjort det samme. Det er en forpliktelse vi har. Jeg hadde ingen tanker om at dette skulle være noe jeg tok imot fordi jeg jobbet i politiet.

I tillegg noterer etterforskeren:

«Han oppfatter at han tok imot våpnene som en nær losjebror og ikke som en offentlig tjenestemann».

Da Sjøvold syv år senere leverer inn våpnene til destruksjon, får han beskjed om at det mangler dokumentasjon fra losjebrorens arvinger.

Dette blir han bedt om å skaffe, forteller politiinspektør Audun Kristiansen i avhør med Spesialenheten.

– Jeg måtte purre noen ganger, opplyser Kristiansen. Han poengterer at dokumentasjonen er viktig «hvis Riksrevisjonen skulle komme på besøk».

I avhøret sier Sjøvold at han «forsøkte å kjøre innom datteren», for få en erklæring, slik at «våpnene kunne bli registrert og ut av systemet».

«Han mener at han etter hvert ringte og snakket med datteren», noterer etterforskeren og spør:

– Prosessen hvor du forsøkte å kontakte enken og datteren, kan du si litt mer om den?

Sjøvold svarer først at han ikke fikk tak i enken:

– Jeg er nokså sikker på at jeg hadde en samtale med datteren.

– Det var i tiden etter innleveringen?

– Det var for å få det formelle i orden, slik at våpnene kunne destrueres.

«Dette må ha vært i 2016 en gang», noterer etterforskeren.

Til VG sier datteren at hun snakket med Sjøvold første og siste gang i 2009.

– Jeg kan ikke huske en slik samtale, sier hun.

Sjøvold kommer ikke tilbake til politiinspektør Kristiansen med en erklæring fra familien.

2. Hva skjedde da han mottok våpnene?

Datteren og Sjøvold forklarer seg ulikt om når det skjedde. Sjøvold mener det var i sammenheng med begravelsen i kirken.

Spesialenheten prøver å finne ut av hvem som har rett:

– Når skjedde det første gangen – du mottok og de havnet inn på arbeidsplass?

– Det husker jeg var i forbindelse med begravelsen, svarer Sjøvold.

– Fikk du det i begravelsen eller ved en minnestund etterpå?

– Jeg tror jeg fikk det i forbindelse med at jeg dro derfra.

Datteren husker det annerledes. Hun mener Sjøvold hentet våpnene hjemme hos moren flere uker senere.

– Jeg klarer for så vidt ikke å huske når det var. Jeg vet at vi hadde begravelsen i slutten av november. Jeg tror ikke det var i desember og er rimelig sikker på at det var våren 2009.

– Du er ganske sikker på at det var på nyåret 2009? spør etterforskeren.

– Ja, det er jeg ganske sikker på.

3. Hvor mange

våpen fikk han?

Sjøvold sier til Spesialenheten at ikke husker sikkert om det var to eller tre.

Han husker at han kontrollerte at våpnene ikke var ladd, men ikke antallet.

– Du åpnet og kontrollerte våpnene, men har ikke noe minne om hvert enkelt?

– Nei, overhodet ikke. Jeg kontrollerte om de skulle være ladd, og det var ikke noe ammunisjon. Jeg tør ikke ta over våpen uten å forvisse meg om de er ladd eller ikke.

– Men det finnes også et tredje våpen?

– Ja.

– Som vi ikke finner registrert noe sted, da blir vi nysgjerrige på hvor våpenet kommer fra?

– Jeg fikk det av henne, men hvor det kom fra, spurte jeg ikke om.

– Vi har avhørt datteren og hun kan bare huske to våpen?

– Ja.

– Du er sikker på at du har tatt imot og levert det du tok imot?

– Jeg har tatt imot og levert det jeg tok imot. Det er det ingen tvil om.

– Dette er viktig, for det siste våpenet fremstår som uregistrert og ulovlig?

– Det er jeg helt sikker på.

Våpnene ble oppbevart i et skap. «To sånne små håndvåpen», forteller datteren i avhør.

– Du sier to små håndvåpen, er du sikker på antallet?

– Nei, jeg er ikke 100 prosent sikker. Jeg er 90 prosent sikker.

– Hvorfor sier du to?

– Fordi jeg mener at det var to. Jeg er av en eller annen grunn rimelig sikker på at det var to. Jeg har jo helt sikkert sett dem.

I januar 2016 ble tre våpen levert til våpenkontoret ved Oslo politidistrikt.

To av dem er registrert på våpenkortet til tidligere eier. Det siste våpenet er ikke registrert på noen: En revolver kaliber 38 med kort pipe, beregnet for å bæres skjult på kroppen.

Hverken politiet eller Kripos har klart å spore det opp.

Spesialenheten har lagt til grunn at våpnene kom fra losjebroren, men har ikke funnet et sikkert svar.

Etter å ha sett bilder av de tre våpnene som er avbildet i VG, sier datteren til VG at det uregistrerte våpenet tilhørte faren hennes.

– Det er 100 prosent! Det er ikke tvil.

– Hvorfor var du sikker på at det bare var to våpen da du ble avhørt?

– Vet ikke. Det kan jeg ikke svare på, egentlig.

Hun sier at hun opplever saken som en belastning:

– Jeg føler at dette er litt min skyld.

4. Hvordan ble

våpnene oppbevart?

Datteren og Sjøvold er enige om at våpnene ble oppbevart i en liten koffert. Denne flytter Sjøvold fra kontoret på Politihøgskolen, til jobb i Justisdepartementet og til Politihuset i Oslo som byens politimester.

I et telefonintervju med VG i oktober 2019 svarer Sjøvold på spørsmål.

– Oppbevarte du våpnene i et godkjent våpenskap etter våpenforskriften?

– Jeg har oppbevart våpnene i godkjent skap, ja. Det har ikke vært noen ulovligheter her.

– Så da er ditt svar at du har et såkalt FG-godkjent sikkerhetsskap?

– Det har jeg ikke sagt at jeg har. Men jeg har oppbevart det i godkjent skap.

– Men etter lovverket er det heller ikke anledning til å oppbevare egne våpen et annet sted enn der man bor?

– Nei, og det er det jeg synes er litt av saken her. Jeg har aldri sett på dette som egne våpen.

Sjøvold vil ikke svare på gjentatte spørsmål om hvor våpnene har ligget, men forteller at «det kan godt hende det er gjort noen mindre formalfeil».

– Det er vel sånn som glipper i den store sammenhengen.

Senere slår Spesialenheten fast at våpnene aldri ble oppbevart i godkjent våpenskap og at dette «tilsa en økt risiko for at skytevåpnene kunne komme på avveie».

Da VG intervjuet Sjøvold i 2019, sa han at «våpnene var lovlig låst ned og ble liggende helt til amnestiet kom».

Et våpenamnesti innebærer at man i en tidsbegrenset periode kan levere inn våpen til politiet som man ikke har tillatelse til å eie – uten å bli straffet.

Sjøvold leverte våpnene i januar 2016.

Første mulige våpenamnesti var mellom 1. mars og 31. mai 2017.

Da Sjøvold ga dem fra seg, visste heller ingen når neste våpenamnesti ville komme.

5. Hva fortalte

han kollegaer

om oppbevaringen?

Sjøvold svarer på Spesialenhetens spørsmål med en advokat til stede.

– Du har oppbevart kofferten på kontoret i et skap, hylle eller reol på alle arbeidsplasser? spør etterforskeren.

– Ja, det var det. Det var innenfor arbeidsplassens rammer.

Første gang, i 2008, la han våpnene i et rulleskap på kontoret på Politihøgskolen, forklarer han.

Mange år senere ba han en bekjent om hjelp med våpnene. De to pleide å spise lunsj sammen i kantinen i Politihuset i Oslo.

VG har spurt den tidligere politiansatte om han visste at Sjøvold oppbevarte våpnene i syv år.

– Syv år? Det visste jeg ikke. Det er første gang jeg hører nå. Det Sjøvold sa, var at han hadde hatt det liggende en stund.

– Hadde du tatt imot våpnene hvis du fikk vite at de var oppbevart ulovlig i syv år?

– Det hadde jeg ikke. Jeg skal ikke være helt bastant, men det tror jeg ikke.

I avhør forteller politiinspektør Audun Kristiansen at heller ikke han fikk vite hvor lenge Sjøvold hadde våpnene liggende.

– Jeg vet ikke hvor lenge Sjøvold hadde våpnene, sier han.

6. Ble Sjøvold

spesialbehandlet?

En annen ansatt ved våpenkontoret føler seg så presset til å ta imot Sjøvolds våpen at han blir syk av det.

Flere ledere ved Oslo politidistrikt er involvert i innleveringen.

Spesialenheten spør Sjøvold om han ble spesialbehandlet fordi han var politimester.

– Utfordringen er om rutiner og praksis ble fulgt, at dette ikke ble endret fordi det var deg?

– Nei, det oppfattet jeg ikke, svarer han:

– Jeg har ikke pålagt noen noe, har vært åpen på alt og sporene etter meg ligger igjen.

Politiinspektør Audun Kristiansen erkjenner i Spesialenhetens avhør at saksbehandlingen av Sjøvolds våpen kan ha bli gjort litt enkel.

– Men når politimesteren spør så skal det mye til å si «nei, det vil jeg ikke, sier han.

– I dette tilfellet er det ikke fremlagt dokumentasjon på eierforhold for det ene våpenet eller oppføring i våpenregister?

– Nei.

– Det er heller ikke opprettet noen sak eller forvaltningssak i INKSYS (politiets datasystem red.anm.)?

– Nei.

– Det synes litt rart?

– Ja.

Søndag formidlet justisminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding at hun har tillit til Sjøvold og at saken ikke gjelder jobben hans som sjef for PST.

I et brev fra tidligere visepolitimester i Oslo, Sveinung Sponheim, står det at kravet om likebehandling ble fraveket da Sjøvold leverte inn våpnene.

– Det ligger vel i det at en leder åpenbart ble behandlet annerledes enn en vanlig person, har Sponheim uttalt til VG.

Hans Sverre Sjøvold er forelagt denne teksten. Han ønsker ikke å svare på spørsmål, men henviser via kommunikasjonsdirektøren i PST til et tidligere tilsvar:

«Det er meget trist å høre at en av mine tidligere medarbeidere er blitt uføretrygdet, noe jeg for øvrig ikke var klar over.

Jeg har gitt grundige og detaljerte forklaringer til Spesialenheten under etterforskningen av denne saken, som nå er avsluttet. Det er derfor ikke naturlig for meg å gi noen ytterligere kommentarer til spørsmålene VG stiller».