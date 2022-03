Forsendelsen med panservernraketter klargjøres torsdag for utransportering fra Gardermoen.

Norske raketter pakkes for Ukraina: − Gir forsvarerne mer å spille på

GARDERMOEN (VG) Norske våpen er på vei til slagmarken: – Leveransene gir de ukrainske forsvarerne økt kampkraft og utholdenhet, sier oberstløytnant Palle Ydstebø.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

2000 panservernraketter blir i morgentimene torsdag pakket, istandgjort og uttransportert fra den militære flyplassen på Gardermoen.

– Det militære materiellet lastes ombord i en C130 Herkules fra luftforsvaret, opplyser kommandør Remi Jakobsen fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) til VG.

Bestemmelsested er hemmelig, men kan være Polen. Målet er Ukraina.

På krigens syvende dag pågår harde kamper i Ukrainas nest største by Kharkiv. Det meldes om kraftige eksplosjoner i hovedstaden Kyiv. Byen Kherson ved Svartehavet har falt.

Uttrykk for støtte

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Forsvarets høgskole forklarer at våpenleveransene fra Norge og vestlige land har betydning for Ukraina på to plan:

– Det er konkrete uttrykk for den politiske støtten Ukraina får fra disse landene. Selv i politikken er det viktig at ord følges av handling, sier Ydstebø til VG.

Han mener dét i seg selv kan være viktigere enn den taktiske nytten.

– Den andre delen er den rent militære nytten, som gir de ukrainske forsvarerne mer å spille på, økt kampkraft og utholdenhet.

Norske soldater trener på Rena med panservernraketter av typen M72 EC LAW, produsert av norske Nammo.

Enkle og effektive

Regjeringen besluttet mandag kveld å sende panservernraketter til Ukraina. Det bryter med tradisjonen om ikke å eksportere våpen til krig, som går tilbake til 1959.

– Det er et defensivt våpensystem som Ukraina har etterspurt, var forsvarsminister Odd Roger Enoksens forklaring til VG om hvorfor regjeringen sender M72.

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde peker også på at de ukrainske styrkene vil ha best nytte av enkle, panserbrytende våpen som M72.

– Dette er våpen som er enkle å betjene, og som krever nesten null opplæring. M72 er svært effektiv mot mekaniske styrker som stridsvogner og kjøretøy, sier Sunde.

Ifølge en fersk VG-måling mener et stort flertall at Norge bør sende våpen til Ukraina.

Info M 72 panservernrakett M72 eller M72 LAW er en panservernrakett i 66 mm kaliber.

Det fire kilo tunge våpenet avfyres fra skulderen mot lettpansrede mål som militære kjøretøyer eller bunkere. Ulike stridshoder er tilpasset ulike mål.

Effektiv rekkevidde er 350 meter. Den nyeste ammunisjonen med luftsprengning (» airburst») har en rekkevidde på rundt 800 meter.

M72 er et engangsvåpen som kasseres etter avfyring.

Nammo AS, med hovedkontor på Raufoss og 50 prosent statlig eierskap, har produsert varianter av våpenet siden 1966.

Mer enn én million enheter er produsert. Vis mer

Jagerfly, ammunisjon, panservernraketter og andre våpensystemer strømmer inn i Ukraina fra USA, Storbritannia, Danmark, Sverige og andre land.

Danmark sender 2700 norskproduserte M72-raketter til Ukraina.

Sverige, som er et nøytralt land utenfor NATO, støtter Ukraina med 5000 antitankvåpen, 5000 kroppsskjold og 135.000 feltrasjoner.

Finland sender 1500 panservernvåpen, 2500 automatgeværer, ammunisjon og 70.000 feltrasjoner til Ukraina.

Amerikanske marinesoldater på Hawaii prøver ut panservernvåpenet M72 LAW i august 2020.

Våpen for milliarder

EUs utenrikssjef Josep Borrell kunngjorde søndag at EU skal levere våpen til en verdi av 450 millioner euro, nærmere 4,5 milliarder kroner, til Ukraina.

Russiskproduserte kampfly som fortsatt finnes i Polen, Slovakia og Bulgaria og som det ukrainske flyvåpenet kjenner, skal ha vært med i leveransen fra EU.

Tyskland sender 500 Stinger-raketter og 1000 panservernvåpen til Ukraina. Landet godkjente også eksport av 400 tyskproduserte rakettslynger fra Nederland.

Det hvite hus besluttet allerede dagen etter invasjonen å forsyne Ukraina med våpen og utstyr til en verdi av 350 millioner dollar, 3,1 milliarder kroner.

Samtidig flytter Nato militært utstyr og 22.000 flere tropper til medlemsland som grenser til Russland og Hviterussland, som Polen, Romania og de baltiske stater.