TOPPLEDELSEN: Hadia Tajik vil fortsette som Ap-nestleder, og får full støtte fra partisekretær Kjersti Stenseng og partileder Jonas Gahr Støre.

Støre var ukjent med detaljene i Tajiks pendlerboligsak

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ble informert om VG-saken om pendlerboligene til Hadia Tajik (Ap) samme helg som den ble publisert, og var heller ikke kjent med Tajiks omstridte Facebook-innlegg før det var lagt ut.

Og Støre kjente ikke detaljene i saken før den var offentlig, bekrefter Statsministerens kontor (SMK) til VG.

Onsdag kunngjorde Hadia Tajik (Ap) at hun går av som arbeidsminister – men fortsetter som Ap-nestleder.

Det skjedde etter at VG avslørte hvordan Tajik fikk tildelt skattefri pendlerbolig i 2006 til 2010 basert på en leiekontrakt hun aldri benyttet.

Hun beklaget, men står fortsatt fast på at hun var pendler og hadde krav på skattefri pendlerbolig: Hun pendlet hjem til barndomshjemmet i Rogaland og hadde boligutgifter her, sier hun.

Varslet samme helg

Ap-nestlederen varslet statsminister Støre om VG-saken samme helg som den ble publisert, ifølge VGs opplysninger.

Men hva den faktisk inneholdt, ble først klart for ham da saken kom.

Det bekrefter Støres nære medarbeider på Statsministerens kontor (SMK), statssekretær Kristine Kallset (Ap), overfor VG:

– Tajik informerte Støre om at det ville komme en kritisk sak om hennes bruk av pendlerbolig i forkant av publisering. Detaljene i saken var ikke kjent for SMK og Støre før den ble publisert, skriver hun i en e-post til VG.

Ikke varslet om Aftenposten-innlegg

Men Tajik varslet ikke Støre før hun gikk hardt ut mot en upublisert Aftenposten-sak på sin egen Facebook-side.

– Visste du om Hadia Tajiks Facebook-post der hun går ut mot Aftenposten før hun la den ut?

– Nei. Men jeg visste om den rett etter, sier Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre til VG.

MÅ FYLLE PÅ: Støre må finne en ny arbeidsminister. Her er regjeringen sammen med kronprinsen og kongen.

Ikke ny arbeidsminister fredag

Torsdag sier Støre til VG at han ikke vil presentere en ny arbeidsminister etter statsråd fredag.

– Kommer det en ny arbeidsminister i morgen?

– Nei. Det tar litt mer tid, sier han.

Når Tajik nå har varslet sin avgang fra regjeringen og skal tilbake som stortingsrepresentant, vil det kunne bli oppfattet som et signal om lavere tillit dersom hun som er nestleder ikke skal bli parlamentarisk leder.

– Har dere diskutert om Hadia Tajik skal bli parlamentarisk leder?

– Det er også det vi skal diskutere nå i løpet av helgen, sier Støre til VG.

ALLE SKAL OPP: Statsminister Jonas Gahr Støre i heisen etter sin pressekonferanse om Tajiks avgang onsdag ettermiddag. Til høyre er kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor (SMK).

SMK: Orienterte på vanlig måte

– Det er naturligvis løpende dialog mellom politisk ledelse i departementene og SMK om store og små saker, også denne, og Tajik har på vanlig måte orientert politisk ledelse om sakene Aftenposten og VG jobbet med, skriver Kallset.

VG har gått gjennom rundt 500 pendlerboligsaker, og bedt om innsyn i disse fra SMK.

– Det er SMK som har mottatt og håndtert innsynsbegjæringene i sakene om pendlerbolig for Tajik da hun var politisk rådgiver 2006–2009. Kontoret har dermed vært kjent med at det ble jobbet med saker knyttet til Tajiks pendlerboligforhold, fortsetter Kallset.

SENTRAL RÅDGIVER: Kristine Kallset, her med Støre i Stavanger i 2019.

Før Støre presenterte sin regjering 14. oktober i fjor, hadde alle de potensielle statsrådene samtaler med hans nære medarbeidere om potensielle problemsaker.

Det var Kallset som hadde ansvaret for disse samtalene. Hun kom til SMK fra jobben som assisterende partisekretær i Ap, er høyt betrodd og har hatt en sentral rolle i håndteringen av varslingssaker i Ap de siste årene.

«Bakgrunnssjekk»-samtalene var ifølge VGs opplysninger grundige – og å bli innkalt til en var ingen garanti for å bli statsråd.

Støre sier at han ikke kjenner til at Tajiks pendlerboliger var tema i hennes samtale.

LIKE FØR: Hadia Tajik på vei inn til pressekonferansen der hun ga beskjed om at hun går av som arbeidsminister.

Ikke tema i «bakgrunnssjekk»

VG har spurt SMK om Støre visste at det var problematiske sider ved Hadia Tajiks bruk av pendlerbolig før han presenterte sin regjering 14. oktober i fjor.

Kristine Kallset svarer:

– Nei. Som Tajik har forklart, mente hun at hun hadde hatt pendlerleilighet i tråd med regelverket, og dette var følgelig ikke et tema mellom de to i høst.

Noen av temaene som ble tatt opp i «bakgrunnssjekken» var potensielle metoo-saker, økonomi og bolig, ifølge VGs kilder. Her ble politikerne oppfordret til å legge frem alle saker som kan skape problemer for regjeringen – hvis de blir kjent.

15 ÅR SIDEN: Hadia Tajik gjentok syv ganger på pressekonferansen at det er 15 år siden hun oppga feil opplysninger da hun fikk skattefri bolig.

Snakket om boligforhold

Målet med samtalene er både å avdekke om noen har så store skjeletter i skapet at de ikke bør bli statsråd, og å gi regjeringen mulighet til å være forberedt på mindre og håndterbare skjeletter som kan ramle ut de neste årene.

– Jeg gjennomførte samtaler med alle statsråder i forkant av regjeringsdannelsen. Boligforhold og økonomi var et tema i alle samtalene, men jeg vil ikke gå inn på detaljer fra den enkelte samtale, skriver Kallset til VG.

TRE OG ET HALVT ÅR: Tajik hadde skattefri pendlerbolig fra desember 2006 til sommeren 2010.

Samtalene er også en ærlighetstest, som kan styrke eller svekke statsministerens tillit til en statsråd hvis en sak blir kjent for offentligheten senere.

– Hvis du ikke vil gå inn i den enkelte samtale, kan du si noe generelt om hvordan du tok opp boligforhold og økonomi i alle samtalene?

– Det blir tatt opp på ulike måter i samtalene med statsrådene, og generelt handler det om på den ene siden interesser som kan påvirke habilitet og på den andre siden ulike forhold som kan påvirke egnethet og tillit, skriver Kallset.

