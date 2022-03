SKAL GRANSKE: Helseminister Ingvild Kjerkol er klar til å sette sammen et utvalg som skal ganske tilsynsmyndighetene i Norge.

Helseministeren: Eksternt utvalg skal granske Helsetilsynet

Ingvild Kjerkol vurderer å hente inn kompetanse fra et annet nordisk land når hun skal sette sammen et eksternt utvalg for å granske varslingssystemene i helsetjenesten.

– Helsetilsynet skal ikke granske seg selv, sier statsråden til VG.

I oktober i fjor uttalte Kjerkol at hun ville granske tilsynsmyndighetene i Norge og snu hver stein.

Dette skjedde etter at VG avdekket at 80 prosent av alle registrerte, alvorlige hendelser ved norske sykehus ikke blir varslet til Helsetilsynet.

I tillegg avslørte VG feil fakta i Helsetilsynets informasjonsinnhenting og behandling av samme type varsler.

– Omfanget av det VG har skrevet om, har bekymret oss, sier Kjerkol.

– Vi trenger forsikringer om at tilsynet har riktig kompetanse og jobber på riktig måte. Og at virksomhetene selv tar ansvar med å varsle og lære av feil.

I februar i år ble det klart at Riksrevisjonen skal gjennomgå hvordan ledelsen ved helseforetakene identifiserer og følger opp dødsfall og uønskede pasientskader.

Til VG sier Kjerkol at et eksternt utvalg nå skal undersøke varselordningen.

Helsetjenesten har plikt etter loven til å varsle uventede dødsfall og alvorlig pasientskade til tilsynsmyndighetene.

Kjerkol sier gjennomgangen vil inkludere sykehusene, Helsetilsynet og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM), og hvilke konsekvenser det har for statsforvalterne.

– Vi skal se på selve varselordningen, både hvordan den praktiseres av tilsynsmyndighetene, men også hvordan den følges opp av virksomhetene. Det er på høy tid og en viktig prioritet for meg, sier Kjerkol.

– Tilsynsmyndighetene er så viktig, fordi det handler om rettigheter gitt av Stortinget til hver enkelt innbygger, fortsetter hun.

– Det å ha en forsvarlig og kompetent tilsynsmyndighet er viktig for legitimiteten og tilliten til hele helsetjenesten.

Vil ha konkrete forslag til endring

Fortsatt er det ikke avgjort hvem som skal sitte i utvalget, men dette er mandatet:

Vurdere hva som er utfordringene med dagens varselordning.

Legge frem konkrete forslag til tiltak for å forbedre varselordningen, samt utarbeide forslag til eventuelt endringer i organisering, roller, ansvar og regelverk.

Vurdere hva som bør være varselvurderingens bidrag for å forebygge, avdekke og avverge uønskede hendelser i helsetjenesten.

Utrede de økonomiske og administrative konsekvensene av utvalgets forslag.

I tre år har VG gransket alvorlige hendelser og dødsfall ved norske sykehus.

Både i 2016 og 2019 undersøkte Riksrevisjonen helseforetakenes håndtering av uønskede hendelser. De avdekket flere mangler.

– Hvorfor er det ikke blitt bedre?

– Det er det vi ønsker å få noen bedre svar på nå, da, sier Kjerkol og fortsetter:

– Ble varselordningen kvalitetssikret nok da den ble sjøsatt? Hvordan praktiseres den og følges opp, både av sykehusene og tilsynsmyndighetene? Vi gjør dette for å finne flere svar.

– Handler det om ressurser, eller har tilsynsmyndighetene tatt for lettvint på behandlingen av alvorlige varsler?

– Jeg har ikke gode nok svar på det. Det er derfor jeg setter i gang den her prosessen. Men det er viktig å stille spørsmålene. Og så er det også viktig å se på hvordan vi sikrer en kontinuerlig kompetanseutvikling hos tilsynsmyndighetene, også hos statsforvalterne.

– Vil dere undersøke hvorvidt ledelsen i Helsetilsynet har gjort en god nok jobb?

– Nå setter vi ned et utvalg for å se på varselordningen. Det er mandatet til utvalget. Og så har vi etatsstyring og dialog med Helsetilsynets ledelse.

– Har ledelsen gjort en god nok jobb med alvorlige sykehusvarsler?

– De har selv løftet fokuset på dette feltet. Det har også direktøren selv sagt til VG, at de må jobbe for å bli bedre – og at avsløringene i VG har vist frem akkurat dette.

DIREKTØR I HELSETILSYNET: Jan Fredrik Andresen.

Kjerkol sier at hun vil sette sammen et utvalg, med kompetanse både fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, i tillegg til juridisk kompetanse.

– Vi ser etter kompetanse på pasient og brukerrollen, pårørendeerfaring, sier Kjerkol.

– I tillegg ønsker vi personer med kompetanse på pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid, og varselordningen.

Statsråden opplyser at hun vurderer å hente inn en representant fra et annet nordisk land.

– Så vi får innspill fra våre naboland, med sammenlignbar helselovgivning og helsetjenester, avslutter Kjerkol.