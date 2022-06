KARAKTER: Flere tusen studenter venter på sensur etter at de har tatt eksamen de siste ukene.

NTNU-eksamen ble ikke sendt til sensor

Student Gabriel Paaske (24) oppdaget at deler av besvarelsen han hadde levert ikke var sendt videre til sensor.

– Vi er prisgitt at studenten selv oppdager glippen, skriver Annikken Løe i en e-post til VG.

Hun er direktør ved Avdeling for studieadministrasjon på NTNU. Dette semesteret har universitetet hatt en «liten håndfull saker» hvor besvarelser ikke er sendt til sensor etter eksamen.

I slutten av mai hadde Gabriel Paaske (24) skriftlig skoleeksamen i introduksjon til vitenskapelige beregninger. En del av besvarelsen ble gjort skriftlig for hånd.

– Jeg aner ikke om hva som skjedde med besvarelsen min etter at jeg leverte den til eksamensvakten, sier han til VG.

– Jeg visste ikke om det

Etter å ha levert inn besvarelsen skulle den bli skannet og sendt til sensor.

Noen dager etter eksamen logger 24-åringen seg inn på eksamensplattformen Inspera for å se over innleveringen sin. Der fant han ikke en skannet versjon av besvarelsen som ble gjort skriftlig.

– Sensoren hadde aldri tilgang på besvarelsen min, og det største problemet var at jeg ikke visste om det, sier han.

STUDENT: Gabriel Paaske (24) ble stresset da han fant ut at sensoren ikke hadde besvarelsen hans.

Studieadministrasjon på NTNU opplyser at de gjennomfører svært mange eksamener årlig. I 2021 ble det satt 218.000 karakterer på universitet.

– Under en eksamen skannes det store mengder dokumenter, og alle ark håndteres manuelt; først av kandidaten selv, deretter av eksamensvakt, eksamens-sekretariatet, og til slutt de som utfører selve skanningen, Løe i NTNU.

Eksamensbesvarelsene skannes og leses av en egen programvare.

– En sjelden gang spiser skanneren to ark samtidig. Slike feil oppdages ved at antallet skannede ark alltid kontrolleres opp mot antall ark kandidat/eksamensvakt har oppgitt på omslagsarket.

– Veldig ubehagelig

Paaske studerer ved institutt for fysikk på NTNU i Trondheim, og sier det var vanskelig å skjønne om sensoren kunne se besvarelsen hans eller om den bare var usynlig hos han.

Da studenten tok kontakt med universitetet, fikk han inntrykk av at flere var i samme situasjon.

– Det er veldig ubehagelig. Jeg har sittet med et utrolig tungt semester og satt med fem eksamen på åtte dager. At universitetet skulle tulle vekk besvarelsen, er frustrerende.

– Hva skjer nå?

– De har funnet besvarelsen min igjen, så sensor har fått beskjed om å vurdere den. Så jeg får vel karakter om noen uker.

Alle besvarelser kommer til rette

Studenten sier han har fått besvarelsen sin tilbake og at alt er korrekt utfylt, også feltet med kandidatnummer.

– Det har aldri skjedd at besvarelser ikke har kommet til rette, men vi kan selvfølgelig ikke utelukke at det kan ha skjedd feil som ikke har blitt oppdaget. Dersom enkeltark av en eller annen grunn har «blitt borte på veien», er vi prisgitt at studenten selv oppdager glippen og tar kontakt. Dersom kandidaten ikke oppdager feilen før sensuren har falt, blir naturligvis feilen rettet og besvarelsen sensurert på nytt, sier Løe i NTNU.

Hun ber studenter kontakte studieveileder eller NTNUs eksamenskontor hvis de oppdager feil som angår eksamen. Dette for å ivaretar anonymiteten overfor sensor.