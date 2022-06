Sivilforsvaret tester varslingsanleggene

Onsdag tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er er montert varslingsanlegg.

NTB

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Testen blir gjennomført onsdag 8. juni klokken 12.00, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i en pressemelding.

Signalet betyr at du skal søke informasjon, for eksempel i nettaviser, radio og TV, eller på myndighetenes nettsider eller sosiale medier. Det er fast rutine at Sivilforsvaret tester varslingsanleggene to ganger i året i fredstid, i januar og juni.

Rundt om i landet er det 1250 anlegg som skal varsle befolkningen ved akutt fare.