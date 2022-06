Kjerkol: Utvalg skal utrede historisk utvidelse av abortgrensen

Regjeringens abortutvalg skal for første gang utrede et alternativ til nemndene hvis grensen for selvbestemt abort utvides. Den nye grensen kan bli på 18 uker. Det sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på en pressekonferanse.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg mener at så viktige spørsmål ikke kan være gjenstand for politisk hestehandel, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på et pressetreff.

– I dag har jeg gleden av å presentere det historiske mandatet og utvalgets leder.

Det er ulike syn i partiene om abortgrensen, sier hun. Men utvalget skal utrede et alternativ til nemndene både hvis dagens grense på 12 uker består og ved utvidet grense for selvbestemt abort. Ap ønsker en grense på 18 uker.

I mandatet står det ikke eksplisitt at alternativet til grensen på 12 uker, er 18 uker. Men Kjerkol bekrefter på spørsmål fra VG at det er nettopp en grense på 18 uker som er det naturlige å vurdere.

– I dag er det jo nemndbehandling frem til 18. uke, så det er naturlig at det vurderes i tråd med det, sier Kjerkol.

NYTT UTVALG: – Det er bred politisk enighet om at vi må sikre kvinner god støtte før og etter en beslutning om abort. Spørsmålet om når abort skal være tillatt og hvem som skal ta den endelige avgjørelsen er det flere ulike syn på, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Fristilt i Stortinget

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil «nedsette et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnd».

I plattformen står det også eksplisitt at Ap og Sp står fritt til å søke flertall for sine primærstandpunkter om abort i Stortinget.

På landsmøtet i 2021 vedtok Ap at de ønsker å utvide grensen for selvbestemt abort. Sp støtter dagens grense på 12 uker.

RØDGRØNN TRIO: Helsepolitisk talsperson Cecilie Myrseth (Ap), helsepolitisk talsperson Hans Inge Myrvold (Sp) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Ville reversere kjapt

Da KrF gikk inn i Erna Solbergs regjering i januar 2019, fikk partiet gjennomslag for innstramminger av abortloven.

Våren 2019 vedtok Høyre, Frp, KrF og Venstre, med støtte fra nesten alle Sps representanter, å forby selvbestemt fosterantallsreduksjon. Nå må kvinner møte i nemnd dersom de ønsker å gjennomføre et slikt inngrep.

Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol uttalte den gang at det var en «historisk innstramming» av abortloven – og hun varslet omkamp så fort partiet fikk makt.

– Vi kommer til å reversere dette så snart vi får flertall for det, sa Kjerkol til VG den gang.

Nå skal utvalget også vurdere dette.

Utvalget ikke klart

Kari Sønderland, jurist og tidligere ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, skal lede utvalget. Sønderland har jobbet som helsejurist i departementet i en årrekke og kjenner abortlovgivningen godt.

Resten av utvalget vil bli oppnevnt så snart det er klart, og relevante aktører har blitt invitert til å foreslå medlemmer. Regjeringen opplyser at utvalget skal ha kompetanse om blant annet medisinsk etikk, diagnostikk, oppfølging og behandling av gravide og sykdom og utviklingsavvik hos foster.

Det vil ikke bli i statsråd på fredag, men snart, sier Kjerkol.