Fra fredag skifter været – da blir det Nord-Norge som får nedbør og kaldere vær, mens Sør-Norge får høyere temperaturer og mer stabilt vær.

Meteorologene: − Pinsehelgen blir best i sør

Når pinsehelgen står for døren, flytter penværet seg fra nord til sør. Da ligger det an til at årets første sommerdag kan bli registrert i hovedstaden.

NTB-Ole Henrik Tveten

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Folk sørpå har den siste tiden kastet misunnelige blikk mot været i nord. I sør har det vært ustabilt vær med byger, lyn og torden, mens det har vært pent vær i store deler av Nord-Norge.

– Sånn kommer det til å være fram til fredag, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Ingvild Villa, til NTB.

Da kan man hente fram sommerklærne i sør, mens sydvest og paraply må hentes opp fra skuffen i nord.

– Det blir et slags skifte. Da blir det Nord-Norge som får bygeaktivitet, nedbør og lavere temperaturer, mens Sør-Norge får høyere temperaturer og mer stabilt vær, sier Villa.

Vestlandet og Trøndelag må vente

– Det henger igjen litt nedbør på Vestlandet fredag, men da begynner Østlandet å få det penere, sier meteorologen.

Nedbøren vil henge igjen på Vestlandet og i Trøndelag, som betyr at smaken av godvær her blir utsatt til over helgen. Sør for Stad og hele veien langs kysten til Oslo blir det bra.

– Så det ser ut til at pinsehelgen blir best i sør. Andre pinsedag, mandag, kan det bli fint flere plasser sørpå, sier Villa.

Onsdag gikk vi inn i de tre offisielle sommermånedene. En nordisk sommerdag innebærer at temperaturen når 20 grader, noe det onsdag allerede var målt tre ganger i år på værvarslingen i Tromsø. Dette har bare skjedd fire ganger siden måling av maksimumstemperatur startet i 1937.

I Tromsø var det onsdag målt tre sommerdager i år. Dette har bare skjedd fire ganger siden måling av maksimumstemperatur startet i 1937. Men fra fredag forsvinner godværet.

Temperaturen faller med 10 grader

Også torsdag er det meldt 20 grader i Ishavsbyen, før temperaturene vil falle med 10 grader til helgen.

I Oslo har man fortsatt til gode å måle en sommerdag i år, men det kan skje allerede til helgen. Fra fredag er det meldt 20 grader og oppover.

Hvordan været i sommermånedene kommer til å bli, er det ikke mulig å si noe om, selv ikke for meteorologene.

– Jeg har dessverre ingen krystallkule jeg kan spå sommerværet med, beklager Villa.