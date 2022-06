UT PÅ PERMISJON: Her forlater Stig Millehaugen Trondheim fengsel onsdag morgen.

Fengselslederen: − Mener fortsatt det var riktig å gi Millehaugen permisjon

Til tross for at han har rømt fra soning flere ganger før, er forvaringsdømt for drap og ansett som en farlig mann var Stig Millehaugen onsdag ute på sin sjette permisjon fra Trondheim fengsel.

– Det er sikkert mange forskjellige syn på det. Han har vært her i nesten ti år. Vi har gjort vurderinger med tanke på permisjon som vi mener står seg også i dag. Så har det skjedd det som har skjedd, og man ser selvsagt ting med andre øyner når man vet det. Men vi mer fortsatt det var riktig vurdering å gi ham permisjon.

Det sier fengselsleder Egil Gabrielsen i Trondheim fengsel til VG litt over et døgn etter at dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen ruslet ut portene i fengselet for det som skulle være en seks timer lang tur i midlertidig frihet.

Klokken 15 skulle han komme tilbake. Det gjorde han ikke, og det ble umiddelbart slått riksalarm. Fangen var på frifot. Torsdag fortalte politiet at de mener han har reist til Oslo med fly – og deretter med flytog til Oslo S.

Politiet aksjonerte torsdag morgen på Vinterbro, men fant ikke 53-åringen.

PÅ FLYPLASSEN: Dette bildet – tatt av et overvåkningskamera på Værnes flyplass i Trondheim onsdag formiddag – skal vise Stig Millehaugen.

Sikkerhetsvurderinger

Det er Kriminalomsorgen region nord som avgjør søknader om permisjon fra innsatte i Trondheim fengsel. Fungerende direktør Tore Råen sier til VG at det ligger i kortene at de ikke har vurderte rømningsfaren som så overhengende at det var aktuelt å si nei til Millehaugens søknad.

– Man gjør en vurdering av sannsynlighet for rømningsrisiko og konsekvensen dersom det skjer. Når ting ikke går som man kunne tenkt seg så kan man spørre seg i ettertid om det var riktig, men jeg vil ikke umiddelbart si at det var en feilvurdering å gi ham permisjon, sier Råen.

Han viser til at man bygger på den kunnskapen man har når man gjør slike sikkerhetsvurderinger. Da er historikken et viktig moment, men det samme er domfeltes atferd og utvikling.

– Og ikke minst tidsaspektet, som hvor langt tilbake i tid forholdene ligger, sier Råen.

Ifølge en dom fra 2002 har Millehaugen rømt minst tre ganger før. To ganger i 1992 og én gang i 2000. Ved sistnevnte var han på rømmen i åtte måneder. I tidligere dommer er det blitt beskrevet at Millehaugen utgjorde en særlig rømningsfare.

Politiadvokat Bente Bøklepp i Trondheim politidistrikt svarer følgende på spørsmål om hvordan politiet ser på at Millehaugen hadde permisjon:

– Vi forholder oss til den vurderingen som kriminalomsorgen har gjort, og registrer at han har hatt flere som har forløpt uten anmerkninger.

– En farlig mann

Fengselsleder Gabrielsen bekrefter at 53-åringen onsdag var ute på sin sjette permisjon alene. Før det har han vært på flere såkalte fremstillinger, som betyr at han er ute av fengselet, men med følge.

ETTERLYST: Norsk politi har bedt Interpol utstede en offentlig «red notice» på Stig Millehaugen. En «red notice» blir utstedt for mistenkte i straffesaker eller domfelte som unndrar seg soning.

– Det er en gradvis progresjon i disse tingene. Det starter med fremstillinger, så korte permisjoner og deretter kanskje lengre, forklarer Råen i Kriminalomsorgen, og legger til at Millehaugen åpenbart ikke har blitt vurdert som for farlig til å bevege seg alene rundt i samfunnet.

Politiet sier de ikke vurderer ham som farlig for allmennheten generelt, men oppfordrer likevel folk til ikke å ta kontakt med ham.

– Han er betraktet som en farlig mann, og vi anbefaler publikum til å ta kontakt med politiet om de ser ham, sier Bøklepp.

Ønsker ikke gi detaljer

En permisjon blir gitt på bakgrunn av en søknad om en spesifikk grunn for permisjonen. Det kan være ulike formål, men uansett settes det vilkår for hvordan permisjonen skal gjennomføres. Det kan innebære ting som hvor man kan dra, hvordan man skal reise dit, hvem man kan møte, hva man kan gjøre og hvor lenge man kan vær borte.

Hverken Gabrielsen eller politiadvokat Råen ønsker å gi detaljer om Millehaugens permisjonsvilkår onsdag, bortsett fra at den altså skulle vare fra klokken 09 til klokken 15.

– Så ligger det jo i kortene at når permisjonen er så kort, så er det ikke snakk om reiser langt bort fra fengselet, forklarer Gabrielsen.

Ønsker GPS-sporing

Akkurat det tyder derimot alt på at Millehaugen har gjort ettersom politiet mener han har reist minst til Oslo. VG har spurt både fengselet og kriminalomsorgen om de vet hvor mye penger han har hatt tilgang på for å finansiere reisene.

– Jeg har ikke noe eksakt beløp på det nå, men han hadde nok kontanter, bankkort, eller begge deler med seg, sier Gabrielsen.

RØMLING: Stig Millehaugen har flere ganger tidligere også vært på rømmen.

– Man har normalt en oversikt over hvor mye han får med seg ut av fengselet, men det er vanskelig å vite hva han kan ha tilgang på utenfor fengselet, sier Råen.

Når innsatte først er ute på permisjon har ikke fengselet eller kriminalomsorgen noe system for å monitorere deres bevegelser. Dermed kan de ikke sjekke at de holder seg til de avtalte vilkårene.

Det skulle Tore Råen helst sett var annerledes.

– Vi skulle gjerne hatt muligheten til å bruke fotlenke med GPS som et virkemiddel for å styrke kontrollen. Det ville bidratt til å styrke sikkerheten og lette arbeidet ved avvik, men det har vi foreløpig ikke hjemmel for når det gjelder forvaringsinnsatte, sier han.