Kilder til VG: Røkke advarte Støre om olje-nedleggelse

Kjell Inge Røkke var i møte med Jonas Gahr Støre før Ap bidro til den omstridte oljeskattepakken. Ifølge VGs kilder sa Røkke at han kunne komme til å legge ned Aker Verdal. – Det er verre for dere, skal han ha sagt.

Det opplyser flere kilder til VG.

26. mars 2020 hadde Norge vært stengt i to uker på grunn av coronapandemien.

Oljeprisen var nede i svært lave 20 dollar fatet, og hele olje- og gassbransjen slo alarm. Solberg-regjeringen hadde varslet at de ville stramme inn på oljeskatten, noe selskapene kjempet for å unngå.

Samtidig satt alle på hjemmekontor, også politikerne på Stortinget.

Arbeiderpartiet hadde såkalte «lyttemøter» med små og store bedrifter. De ville høre hvordan pandemien og tiltakene påvirket dem.

Møtene foregikk digitalt, på Teams.

Denne dagen hadde Aker fått sine rundt 20 minutter. Ikke bare er Aker-konsernet blant de største aktørene i olje og gass på norsk sokkel, de har også verftsindustrien og shipping.

Et stykke ut i møtet tok en av Norges mest kjente næringslivstopper ordet: Norges da 9. rikeste mann og styreleder i Aker ASA, Kjell Inge Røkke.

Ifølge VGs kilder kom Røkke med en tydelig advarsel til noen av Aps mest profilerte politikere. Blant lytterne var partileder Jonas Gahr Støre.

Røkke sa rett ut at det ikke ville koste ham noe å legge ned den tradisjonsrike hjørnestensbedriften Aker Verdal.

– Det er verre for dere, sa Røkke ifølge VGs kilder.

VG har snakket med flere av deltagerne på møtet, som bekrefter både sitatet og det overordnede budskapet, om at verftet med over 700 arbeidsplasser i Verdal kunne legges ned.

Støre besøkte verftet personlig tre ganger fra april 2019 til juni 2020.

MØTTE ARBEIDERNE: Jonas Gahr Støre måtte svare på kritiske spørsmål på Aker Verdal da han besøkte verftet i april 2019. Da hadde Ap nettopp sagt nei til å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeleting.

På de andre skjermene satt flere av dagens statsråder og lyttet:

Partileder Jonas Gahr Støre, den gang parlamentarisk leder, nå statsminister

Terje Aasland var næringspolitisk talsperson, i dag er han olje- og energiminister.

Espen Barth Eide var leder for energi og klimapolitikken i Ap. I dag er han klima- og miljøminister.

Møtet ble arrangert av Støres stab. Flere stortingsrepresentanter og rådgivere var også invitert.

VG har bedt Kjell Inge Røkke om et intervju. Det har Røkke takket nei til.

Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker ASA sier at Røkke mener gjengivelsen er upresis.

– Poenget er at det koster lite å legge ned en bedrift uten oppdrag sammenlignet med prisen på de negative samfunnsmessige konsekvenser og ringvirkninger av ikke å iverksette aktivitetsfremmende tiltak. Det ville vært verre for politikerne hvis det ikke ble innført midlertidige endringer i petroleumsskatten, sier Kigen til VG.

Kigen sier at det var en reell fare for oppsigelser.

– Ja, våren 2020 var fremtidsutsiktene så usikre at det var en reell fare for at verftene i Verdal, Stord, Sandnessjøen og Egersund kunne bli kraftig nedbemannet eller i verste fall nedlagt. Det ville også rammet mange tilgrensede bedrifter i lokalmiljøet og underleverandører, sier han.

Oljeskattepakken som senere ble vedtatt, har blitt kritisert av blant annet SV, MDG og miljøbevegelsen fordi de mener den legger til rette for mer oljeutvinning i en tid der Norge har forpliktet seg til å kutte klimautslipp.

Flere utbygginger er allerede i gang, noe som gjør at olje- og gassproduksjonen i Norge vil øke de neste årene.

– Fryktet færre oppdrag

Støre sier til VG at han ikke kan huske Røkkes sitat om å legge ned verftet. Flere aktører meldte at arbeidsplasser kunne gå tapt hvis krisen ble langvarig.

Ifølge Støre var Akers budskap at verftsindustrien ble hardt rammet av pandemien. Oppdragene hadde stoppet opp, og de fryktet for driften ved flere av sine verft hvis krisen ble langvarig.

Barth Eide og Aasland bekrefter at de var på møtet. Utover det, viser de begge til Støre for kommentarer.

Til NRK sa Erna Solberg (H) tirsdag at hun opplevde tøff lobbyvirksomhet fra næringen under forhandlingene om oljeskattepakken.

– Opplevde dere press fra næringen?

– Vi opplevde en næring som fryktet for færre oppdrag og usikre arbeidsplasser både i industrien, reiselivet, service- og tjenestenæringen, kulturlivet og andre deler av norsk arbeidsliv, skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG i dag.

Han var ikke alene om å ha snakket med Røkke.

Frp-leder Sylvi Listhaug opplyser til VG at hun og partiet hennes også hadde kontakt med Røkke.

– Vi snakket om den svært alvorlige situasjonen i oljenæringen og leverandørindustrien og at tusenvis av arbeidsplasser var i fare, skriver Listhaug i en e-post til VG.

Sps Trygve Slagsvold Vedum sier at de hadde kontakt med Aker-ledelsen, men ikke Røkke.

Daværende statsminister Erna Solberg (H) møtte Aker-sjef Øyvind Eriksen, men ikke Røkke, ifølge VGs opplysninger. Venstre, KrF og SV hadde heller ikke kontakt med næringslivslederen.

Forhandlet på Akers forslag

Aker kom selv med en mulig løsning.

De fikk skatteeksperter i advokatfirmaet BAHR til å skissere en skattepakke som kunne berge bransjen gjennom krisen og sikre at det fortsatt var liv på norsk sokkel, ifølge Dagbladet.

Støre bekrefter at Ap fikk tilsendt notatet, som var ferdig et par dager før Aker møtte partiet.

Så stilte den såkalte Konkraft-alliansen seg bak Akers forslag og presenterte det som sitt eget, med små endringer. KonKraft er et samarbeid mellom NHO, LO, Norsk Olje og Gass og de største oljeselskapene.

Den samme løsningen ble diskutert i finanskomiteen på Stortinget, da partiene forhandlet om tiltak for oljebransjen i mai og juni.

Men resultatet ble enda mer gunstig for bransjen, enn selv det Konkraft-alliansen og BAHR-notatet la opp til.

Overbydde hverandre i forhandlingene

På Stortinget forhandlet politikerne i mai og juni. De sirklet seg inn på å justere den såkalte friinntekten:

Friinntekten er en kompensasjon selskapene får for pengene de investerer når de bygger ut nye oljefunn.

Jo høyere friinntekten er, jo mindre må selskapene regne med å tjene på oljen for at det skal lønne seg å bygge ut et nytt felt.

Solberg-regjeringen ville stramme inn . De ville halvere friinntekten fra 20 til 10 prosent.

Næringen selv ville i stor grad fortsette som før , med 20,8 prosent.

Partiene på Stortinget endte imidlertid med å øke friinntekten til 24 prosent. Det ga en reell skattelette, og mer enn næringen hadde bedt om.

Rekordhøy aktivitet

Tirsdag sa tidligere statsminister Erna Solberg (H) til NRK at oljeskattepakken var for raus.

Hun er ikke alene: Allerede i juli 2020 sa Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik at oljeskattepakken var så raus at den ble unødvendig dyr. Oljeprisen har steget til værs, med 120 dollar fatet.

Samtidig må selskapene sende inn søknader om utbygging av nye oljefunn før nyttår hvis de skal nyte godt av den sjenerøse ordningen.

Det er nå forventet at selskapene vil levere inn mellom 30 og 40 søknader om utbygging før fristen, ifølge databasen til Rystad Energy.

Av disse er 19 fra Aker – og 4 fra Lundin, som Aker har kjøpt.

Røkke takker politikerne

Kjell Inge Røkke takker norske politikere for oljeskattepakken via kommunikasjonsdirektør Atle Kigen.

– Ting må ses i sammenheng. I sum er det norske fellesskapet den største vinneren. En stor takk til de kloke politikerne som tilrettela for det. Når jeg hører kritiske røster til aktivitetspakken, er min refleksjon at det er lettere å kritisere enn å forstå og skape, sier Røkke via Kigen.

Han sier at Aker BP vil betale mer enn 50 milliarder kroner i skatt i år basert på en oljepris på 65 dollar fatet.

– Som fisker og skoletaper er jeg stolt over Akers bidrag til det norske fellesskapet, sier Røkke.