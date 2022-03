FØLGER MED: John Kirby i det amerikanske Forsvarsdepartementet møtte fredag pressen i Pentagon, det amerikanske Forsvarsdepartementet.

USA: Har ikke sett bevis for hviterussiske invasjonsplaner

WASHINGTON DC (VG) Ukrainske myndigheter hevder at Hviterussland kan gå inn militært i Ukraina på russisk side innen svært kort tid. Påskuddet skal være russiske flyangrep på hviterussiske landsbyer, ifølge ukrainerne.

Av Eirik Røsvik

Det ukrainske militæret anklaget fredag russiske fly for å skyte på hviterussiske grenselandsbyer fra ukrainsk luftrom, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Ukraina hevder at Russland med dette prøver å dra Hviterussland inn i konflikten militært – ved at ukrainerne får skylden og hviterusserne et påskudd for å angripe.

«This is a PROVOCATION! The goal is to involve the Armed Forces of the Republic of Belarus in the war with Ukraine!», skrev det ukrainske luftforsvaret i en uttalelse fredag.

På en pressekonferanse fredag kveld norsk tid sier ukrainernes nære støttespiller USA at de ikke har egne bekreftelser på et slikt luftangrep eller en nært forestående invasjon.

PODIET: John Kirby på vei for å avholde pressekonferanse fredag.

– Vi kan ikke bekrefte dette. Vi har sett det som blir skrevet om dette åpent, men har ingenting selv som underbygger det, sier Pentagons pressetalsperson John Kirby.

Russland har ikke svart på Reuters henvendelser.

Lederen av det nasjonale sikkerhetsrådet i Ukraina, Oleksij Danilov, sier at de vil slå hardt tilbake om hviterussiske soldater krysser grensen.

USA sier at de heller ikke har bevis på at hviterussiske styrker nå er inne i Ukraina.

– Det betyr ikke at det ikke kan skje, vil skje eller at de kan involvere seg på en måte som vi kanskje ikke ser. Alt jeg kan si er hva vi ser akkurat nå, sier Kirby.

Pentagons pressetalsperson legger til at det har kommet nye toner fra Ukrainas naboland den siste uken, og peker på Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenkos egne uttalelser.

– Vi har lagt merke til at presidenten i Hviterussland uttalte for et par dager siden i statlige medier, at det var viktig for ham at hviterussiske styrker skulle forsvare den bakre delen av russiske styrker hvis de ble angrepet. Forsyningslinjen, om du vil, sier Kirby.

– Det er den første gangen han har sagt noe om at Hviterussland kanskje blir involvert. Men vi har som sagt ingen indikasjon nå på at de har gjort det eller at det ligger an til det.

MØTTE PRESSEN: Joe Biden hadde fredag morgen en pressebrifing i Det hvite hus.

Tøffere sanksjoner

Regjeringen i USA har den siste tiden vært under press innenrikspolitisk for å gjøre mer for ukrainerne.

Fredag varslet USAs president Joe Biden at Russland vil miste status som såkalt foretrukket handelspartner. Dette åpner for sterkere tollvern mot varer fra landet.

Han varslet at han vil forby import av flere russiske varer, inkludert vodka, diamanter, kaviar og annen sjømat

Han sa også at Russland vil betale en høy pris hvis de bruker kjemiske våpen, før han hastet videre i helikopter til en demokratisk samling i Philadelphia.

Kongressen i USA har tatt helg, men til uken er det lagt opp til en rekke debatter knyttet til Ukraina.