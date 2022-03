STORTINGET: Flere politikere som har levert søknader om pendlerboliger er mistenkte av politiet og må til avhør.

Flere politikere mistenkt i pendlerboligsaken: Avhøres i nær fremtid

Flere enkeltpersoner har fått status som mistenkt i saken om Stortingets pendlerboliger. Foreløpig er det ikke kommet anmeldelser fra Skatteetaten, opplyser politiet.

– Avhørene er planlagt i nær fremtid, så snart det lar seg gjøre og vil finne sted i Oslo. Vi undersøker om det er foretatt mulige straffbare handlinger i anledning søknadene om pendlerboliger, sier politiadvokat Kristin Ingeborg Rusdal ved avdeling for Finans og spesiallovgivning til VG.

Aftenposten omtalte utviklingen i saken først. Rusdal opplyser til VG at politiet har satt flere etterforskere på saken.

I november fikk Oslopolitiet i oppdrag av statsadvokaten å undersøke om det har forekommet bedragerier i forbindelse med tildeling av pendlerboliger. Det skjedde etter flere avsløringer av politikere som enten kan ha fått pendlerleiligheter i Oslo i strid med regelverket eller skulle skattet av fordelen med fri bolig i Oslo. Politiet kan også etterforske andre mulige straffbare forhold underveis.

Kan bli flere

Rusdal sier videre at hun ikke kan gi opplysninger om hvem de mistenkte er, eller hvor mange som har fått status som mistenkt, men bekrefter at det dreier seg om personer som har levert søknader om pendlerboliger. Rusdal presiserer også at ingen har status som siktet per nå.

– Det er naturlig å avhøre dem med status som mistenkte, da dette også gir dem noen flere rettigheter. Alle med status som mistenkt kan ta med seg advokat til avhør. Til forskjell fra et vitneavhør, så har ikke den mistenkte plikt til å forklare seg.

– Er de innkalte mistenkt etter en konkret paragraf?

– Nei.

– Kan det være aktuelt å innkalle flere til avhør enn dem som er innkalt så langt?

– Ja, det kan vi ikke utelukke. Vi er ikke ferdige med å gjennomgå all dokumentasjon i saken. Vi har foreløpig ikke mottatt anmeldelser fra Skatteetaten i denne saken, sier Rusdal.