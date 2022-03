VILJE: Norske kommuner vil hjelpe, forteller arbeids- og inkluderingsminister, Marte Mjøs Persen (Ap) og direktør i IMDI, Libe Rieber-Mohn.

Vil kunne bosette 22.000 flyktninger på kort tid

Norske kommuner kan ta imot 22.000 flyktninger fra Ukraina. Flere kommuner melder at dette tallet også kan økes ved behov.

Det viser tall som Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har hentet inn fra samtlige norske kommuner.

298 av 356 kommuner har svart på IMDIs henvendelse, noe som vil si at tallet trolig vil øke noe.

Kun syv kommuner har rapportert at de ikke har kapasitet til å bosette utover ordinær bosetting, inkludert Kautokeino, Sør-Varanger og noen andre små kommuner.

I en normalsituasjon er kommunene anmodet om å bosette 5500 flyktninger i året. Nå skal kommunene altså bosette nesten fire ganger så mange.

– De større kommunene melder om stor kapasitet og bosettingsvilje. Noen kommuner melder også om muligheter for å øke kapasiteten, ved gitte forutsetninger, sier direktør i IMDI, Libe Rieber-Mohn til VG.

– Dette er den første nasjonale kartleggingen av kapasiteten. Neste steg vil være at vi anmoder kommunene om ta imot flere.

– Staten dekker kostnadene

Torsdag kunne VG fortelle at det åpnes nye mottak over hele landet. Du kan lese mer om dette her.

Per nå må alle flyktningene som kommer til Norge registrere seg ved Nasjonalt ankomstsenter på Råde, men Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sa i Stortinget torsdag at flyktninger om kort tid skal kunne registrere seg hos lokalt politi.

Det vurderes også om asylsøkere som bor i private hjem, kan motta stønad til livsopphold, slik folk som bor på mottak får, sa Mehl.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier til VG at hun er glad for at så mange norske kommuner viser en slik vilje til å hjelpe.

– 22.000 er et veldig bra tall på så kort tid, og gjør at vi kan komme raskt i gang med bosettingen. Samtidig må vi være forberedt på at behovet kan bli større. Vi vet ikke hvor lenge krigen vil vare, eller hvor mange som vil komme til Norge. Det er så enkelt, og samtidig så vanskelig, sier hun.

Persen understreker at kommuner som bosetter flyktninger skal få økonomisk støtte, et såkalt integreringstilskudd.

– Min beskjed til kommunene og ordførerne er helt tydelig; dere skal ikke være bekymret for det. Vi har et system, det fungerer veldig godt, og kostnadene dekkes gjennom et integreringstilskudd.

– Tilskuddet skal dekke blant annet barnehage, skole, helsevern, bolig og alt som følger med å bosette flyktninger, sier hun.

Hun understreker viktigheten av at alle som kommer til Norge må registrere seg, også de som oppholder seg i private hjem.

GLAD: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier norske kommuner viser en stor vilje til å bidra i den pågående krisen.

Skal slippe å sette livene på vent

– Bør kommunene ta imot flere flyktninger enn det de har meldt om nå?

– Jeg er glad for den positive responsen vi har fått fra kommunene. Det viser en stor vilje. Vi kan nok trenge mer kapasitet etter hvert, men det vet vi ikke per dags dato.

Flyktninger fra Ukraina har fått kollektiv beskyttelse i Norge – og EU. De fleste vil dermed komme inn i et hurtigspor - og inn i et introduksjonsprogram - og raskt i jobb.

– På den måten vil de slippe å sette livene sine på vent. Det er jeg veldig opptatt av, sier Persen.

– Har skolene og barnehagene kapasitet og overskudd til å ta imot disse barna, etter to år med corona?

– Kommunene melder tilbake at det er 22.000 de har kapasitet til å ta imot. Integreringstilskuddet skal dekke de kostnadene som kommer til barnehage og skoler.