KREVENDE OPPGAVER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og resten av regjeringen legger rammene for neste års statsbudsjett denne uken. En av de store utfordringene er de rekordhøye drivstoffprisene. Her med spinndoktor og statssekretær Lars Vangen (Sp) før regjeringssonderingene i Hurdal.

Sp-topper: Krever raske og kraftige bensinpriskutt

Regjeringen må hjelpe bilistene med de skyhøye drivstoffprisene. Det er beskjeden fra Senterparti-politikere i hele landet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mandag sitter finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i det viktigste møtet om neste års statsbudsjett: På budsjettkonferansen på Klækken hotell skal Vedum og resten av regjeringen legge føringer for Norge og nordmenns økonomi i 2023.

Inn i dette arbeidet har regjeringen fått en krevende utfordring: Krigen i Ukraina har sendt drivstoffprisene rett i været. Dette kommer på toppen av rekordhøye strømpriser og stigende matvarepriser.

På kort tid har pumpeprisen på bensin og diesel steget fra 16–17 kroner per liter til opp mot 23–25 kroner.

Avgifter og skatt

I fjor sa Sp’s parlamentariske leder Marit Arnstad til VG at det var uaktuelt for Sp å sitte i en regjering som øker bensinprisen til 20 kroner.

Nå spår ekspertene priser på over 30 og kanskje så mye som 40 kroner til sommeren.

Ivar B. Prestbakmo, stortingsrepresentant fra Troms, krever handling.

– Det er mye engasjement knyttet til drivstoffprisene. Fra mitt ståsted så må det handles. Det politikerne kan gjøre noe med er veibruksavgiften og CO₂-avgiften, samlet rundt 6–7 kroner pr. liter.

Han sier det tar utgangspunkt i dagens prisbilde.

– Skulle pumpeprisen ende mellom 30 og 40 kroner, slik enkelte har spådd, da må det vurderes andre virkemidler, som skatt.

IKKE TILFREDS: Trøndelag Sps Ole Herman Sveian vil ha avgiftskutt på dagsordenen.

– Fallitterklæring

Ole Herman Sveian i Trøndelag Sp gir følgende signal:

– Regjeringen må vurdere å sette avgiftskutt på dagsordenen. Jeg har tillit til at de vil finne løsninger.

Så høye drivstoffpriser er uholdbart for Sp, mener Jostein Ljones, fylkesleder i Hordaland.

– Vi kan ikke over tid sitte i regjering med så høye energipriser som nå, det tåler ikke landet.

– Eksperter spår priser på over 30 og 40 kroner til sommeren. Kan Sp sitte i regjering hvis drivstoffprisene blir så høye – uten at regjeringen griper inn?

– Det er veldig ledende spørsmål. Jeg tror ikke Sp skal ut av regjeringen, men det er en fallitterklæring hvis det blir så høye priser på drivstoff, sier Ljones.

MÅ REVURDERE LØFTER: Noen av løftene fra Hurdalsplattformen bør droppes eller utsettes, sier Jostein Ljones i Hordaland Sp.

– Dramatisk

Leder Per-Asbjørn Andvik i Vestfold er også veldig klar.

– Noe må gjøres, fordi dette er en stor utfordring for folk og næringsliv. Politikerne må dykke ned og finne en løsning. Krig i Ukraina kan de ikke gjøre så mye med, men avgiftene kan de norske politikerne gjøre noe med.

Han sier at eksempelvis transportnæringen er hardt rammet.

– Det er dramatisk for dem.

I Østfold Sp er melodien den samme.

– Det må skje noe og det må skje raskt. Det rammer vanlige folk og går ikke lenger. Regjeringen må vurdere avgiftskutt og jeg har tillit til at de skjønner det, sier fylkesleder Reidar Kaabbel i Østfold.

BILLIGERE KJØRETØY: Det er ikke for å kjøre stridsvogn Bardu-ordfører Toralf Heimdal mener vi må få lavere drivstoffpriser. Men det byr han neppe imot, det heller.

– Ned med avgiftene

Senterpartiets ordfører Toralf Heimdal i forsvarskommunen Bardu er klar på sin bestilling: Regjeringen må sette ned avgiftene på bensin og diesel betydelig. Og det snarest.

– Avgiftene på diesel og bensin må ned, og avgiftene på anleggsdiesel må helt bort, sier han til VG.

– Vi har så store inntekter på oljeeksport at det har vi råd til. Særlig i distriktene hvor vi er avhengig av å kjøre mye merker vi at prisene er skutt i være. Både for vanlige folk og næringslivet som har kostnader med transport.

Han støtter regjeringens linje om å sette enkelt av lovnadene i Hurdalsplattformen på vent, for å styrke Forsvaret, i kjølvann av krigen i Ukraina.

– Det er fornuftig. Men når det kommer til bensinpriser er jeg helt på linje med folkeopinionen: Prisene må ned. Og det haster.