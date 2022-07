Vekter kalte DJ for «jævla soper» på skeivt arrangement: − Sjokkerende

I en konfrontasjon mellom vektere og en DJ på et skeivt arrangement i Oslo kalte en vekter DJ-en for «jævla soper». Vaktselskapet beklager.

I 03-tiden natt til lørdag oppsto det en konfrontasjon mellom en DJ, gjester og vektere fra Proff Security på Godthåb bar og kafé på Grønland i Oslo.

En video viser Espen Iden, som var DJ under arrangementet, bli dratt ned fra scenen og lagt i bakken av to vektere. Flere gjester samler seg rundt dem og forsøker å hjelpe Iden opp.

Når DJ-en etter hvert kommer seg på beina, kalte en av vekterne ham for «en jævla soper».

Både ordbruken og maktutøvelsen har vekket kraftige reaksjoner i sosiale medier.

Vekterselskapet beklager ordbruken på det sterkeste.

Men der stopper også enigheten om hva som skjedde før DJ-en ble lagt i bakken.

Den nevnte videoen viser ikke forløpet til hendelsen. Det er høy musikk på stedet og vanskelig å høre det som blir sagt under og etter konfrontasjonen.

Én vekter er tatt ut av tjeneste

May Kirkerud er daglig leder i Proff Security. Overfor VG bekrefter hun at vaktselskapet er kjent med hendelsen og ordbruken.

På vegne av vaktselskapet beklager hun ordbruken:

– Vi tar sterkt avstand fra den type ordbruk, og vi beklager på det sterkeste. Vi skal opptre på en ordentlig måte, og dette skulle aldri ha skjedd. Det er forferdelig at noen opplevde det, sier hun på telefon til VG.

Sammen med arrangørene og Godthåb hadde Proff Security et møte om hendelsen lørdag formiddag. Her beklaget både selskapet og vekteren ordbruken, ifølge Kirkerud.

Som en reaksjon på hendelsen har vekteren blitt tatt ut av tjeneste inntil videre.

– Han skjønner egentlig ikke hvordan han kunne uttrykke seg på den måten. Han er veldig lei seg, forteller Kirkerud.

– Vi holder på å evaluere hele hendelsen og samle tråder, sier hun.

Uenige om hendelsesforløpet

Kirkerud avviser derimot at maktutøvelsen var uberettiget.

Hun forteller at kveldens tjenesterapport fra vaktselskapet beskriver at Iden gikk til angrep mot vekteren – etter at en vekter hadde bedt ham om å skru av musikken gjentatte ganger.

– Våre vektere prøvde å få kontroll på personen på måten de har lært, altså ved å legge ham i bakken. De prøvde altså først å få ham til å avslutte musikken verbalt, sier Kirkerud.

Iden bekrefter at konfrontasjonen oppsto idet han fikk beskjed om å avslutte DJ-settet, men kjenner seg overhodet ikke igjen i beskrivelsen fra Proff Security om at han angivelig skal ha angrepet vekteren.

– Hvorfor skulle jeg gjort det? Jeg er ikke en sånn person, sier han til VG.

BASKETAK: En video viser konfrontasjonen som fant sted på Godthåb fredag kveld. Etter å ha blitt lagt i bakken skal DJ Espen Iden ha blitt kalt for «en jævla soper» av en vekter.

Klokken var omtrent 03.00 da Iden fikk den første beskjeden om å avslutte DJ-settet sitt.

Godthåb stenger skjenking klokken 03.00 og dørene 03.30. Det betyr at alle gjester skal være ute av lokalet innen den tid.

Så lenge disse kravene følges – og alle gjester har forlatt lokalet innen 03.30 – er det ikke nødvendigvis noen regel på Godthåb om nøyaktig når musikken må av.

Iden beskriver at vekteren kom opp til han flere ganger «hvert minutt» etter klokken 03.

– Jeg har vært DJ i 10 år, og har aldri opplevd lignende. Jeg vet godt at musikken må skrus av klokken 03.15, og jeg holdt på å avslutte, sier han.

Det skal Iden også ha sagt til vekteren gjentatte ganger – i tillegg til å understreke at han har oversikt over gjeldende regelverk.

Det er på dette punktet de to vekterne skal ha dratt Iden av scenen og ned i bakken, forteller han.

Barsjef: – Aldri sett for meg noe sånt

Oda Horgen er barsjef og eier av Godthåb. Hun er rystet over hendelsen fredag kveld. Hun var ikke til stede under arrangementet.

Barsjefen understreker samtidig at hun opplever at Proff Security tar «sterk avstand» til hendelsen.

– Det som skjedde er sjokkerende, og jeg er svært overrasket over at dette skulle oppstå hos oss. Jeg har aldri sett for meg at noe sånt skulle forekomme fra vekternes side, forteller hun på telefon til VG.

Ifølge Horgen skal det ikke være snakk om gjentagende hendelser fra vekterselskapet.

– Jeg har inntrykk av at dette er noe som er gjort av enkeltpersoner og ikke samlet fra selskapets side, sier hun.

– Ikke unødvendig maktbruk

Kirkerud fra Proff Security forteller at de ønsker at alle på utestedet skal føle seg trygge.

– Det er derfor vi er til stede, sier hun.

– Hva tenker du om at noen kan oppfatte det som stikk motsatt, og at det kalles unødvendig maktutøvelse?

– Jeg oppfatter det ikke som unødvendig maktbruk, men noe som skjedde for å få kontroll på situasjonen. Jeg håper at publikum ellers føler at situasjonen ble roet ned etterpå, sier Kirkerud.

På spørsmål fra VG om det var forholdsmessig å legge DJ-en i bakken fordi han ikke skrudde av musikken, slik Iden hevder, svarer Kirkerud:

– Ikke på grunn av at han ikke skrur av musikken, men på grunn av at han går til angrep på en av våre vektere. Jeg beklager at han opplever situasjonen som ubehagelig, men den følelsen han sitter igjen med hadde ikke oppstått hvis ikke han hadde gått til angrep.

Dette er altså en beskrivelse av den samme situasjonen som Iden bestrider:

– Jeg har ikke gått til angrep på noen, sier han til VG.

– Jeg var irritert, men jeg skal få være så irritert jeg vil uten å bli lagt i bakken.

LAGT I BAKKEN: DJ Espen Iden hevder han ble angrepet av de to vekterne. Proff Security mener derimot at det var Iden som angrep dem.

Arrangøren: – Sjokkerende

Konfrontasjonen skjedde under et skeivt arrangement til støtte for en kvinne som trenger kjønnsbekreftende operasjon.

Den frivillige organisasjonen, Comrades Inc., var kveldens arrangør og jobber for å skape trygge rom for skeive, i tillegg til å hjelpe transpersoner økonomisk.

Jennifer Garzon Gonzalez og Miki Gebrelul i Comrades Inc. forteller at de opplevde konfrontasjonen som ubehagelig.

– Det var sårende og sjokkerende, forteller de til VG.

Etter samtalen med VG har Kirkerud sendt en skriftlig redegjørelse for hvordan vaktselskapet opplevde hendelsen og hva de mener skjedde.

Les hele redegjørelsen nedenfor:

Info Slik beskriver Proff Security hendelsesforløpet: Proff Security AS hadde ansvar for vaktholdet på Godthåb i forbindelse med et arrangement. Da musikken skulle skrus av klokken 03.00 natt til lørdag i henhold til skjenkebestemmelsene, oppsto det tumulter. Enkelte nektet å forlate utestedet etter at våre vektere hadde gjort gjester og innleid DJ oppmerksom på at de måtte forlate stedet. En av våre vektere ble fysisk angrepet da han hadde bedt DJ-en om å slå av musikken. Vedkommende som angrep ble nøytralisert ved at han ble lagt i bakken. Andre gjester forsøkte å forhindre vekterne i denne jobben. I forbindelse med denne uoverensstemmelsen klarte en av våre vektere å bruke ett diskriminerende ord. Til slutt løste festen seg opp, og både gjester og innleide forlot utestedet. Dagen etter ble det avholdt et møte mellom utestedet, festarrangør og Proff Security AS. Om dette skriver Kirkerud følgende: På dette møtet oppfattet vi at det var enighet om beskrivelsen over. Både vi og vekteren som hadde uttalt det diskriminerende ordet beklaget dette, og vi oppfattet at beklagelsen ble akseptert. Nedsettende og diskriminerende ordbruk aksepteres ikke i vårt selskap, noe samtlige ansatte er kjent med. Ingen på dette møtet hevdet at vekterne hadde brukt uforholdsmessig eller ulovlig makt. Fra oss deltok vekterne som hadde jobbet under arrangementet og vår avdelingsleder for uteliv. Alle våre vektere har tilfredsstillende vandel og er sertifisert og utdannet som vektere. I en telefonsamtale med VG bestrider Jennifer Garzon Gonzalez fra Comrades Inc. at partene var enige på møtet, slik Proff Security hevder. Gonzalez var ikke selv til stede på møtet, men har pratet med andre i organisasjonen som var der. Comrades Inc. er heller ikke enige i beskrivelsen av at ingen på møtet skal ha hevdet at vekterne hadde brukt uforholdsmessig makt. Vis mer

ERFAREN: Espen Iden har vært DJ i flere år og forteller at han aldri har opplevd lignende.

– Det knuser hjertet mitt

Godthåb har samarbeidet med vekterselskapet i over tre år, ifølge Horgen.

Foreløpig har ikke utestedet brutt med vekterselskapet, men situasjonen vurderes fortløpende.

– Det skal alltid være rom for forbedring, og jeg tror at Proff er villig til det. Hadde vi opplevd et gjennomsyret problem i selskapet med unødvendig maktutøvelse og fiendtlige holdninger, så hadde vi byttet for lenge siden, understreker Horgen.

– Hvordan oppleves det at en sånn situasjon oppstår på Godthåb?

– Det knuser hjertet mitt. Vi ønsker å lage en frisone uten noen form for diskriminering, og jeg sliter med å fordøye hva som har skjedd. Det er helt grusomt at noen har opplevd hets hos oss, spesielt fra et vekterselskap som man skal ha tillit til. Dette skal ikke forekomme i Oslos uteliv.