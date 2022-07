MERKER PRISHOPPENE: Irene Nyhus Aasland (43) og sønnen Thorstein (6) bor i det som er Norges dyreste prisområde for strøm – selv om de bor i Drammen kommune – der de fleste er i et billigere prisområde.

Sjokkprisene: Hos Irene er strømprisen høyest i landet – rett ved slipper folk unna med halvparten

SVELVIK (VG) Familien Nyhus Aasland bor i landets dyreste prisområde med rekordhøye 4 kroner og 22 øre kilowattimen torsdag. Få meter bortenfor i retning Drammen slipper folk unna med halve strømprisen.

– Det er jo merkelig at det er to forskjellige prisområder her i nabolaget. Vi som har bodd i Svelvik har jo blitt en del av Drammen kommune etter sammenslåingen. Så jeg synes jo det skal være likt, sier Irene Nyhus Aasland til VG.

Torsdag blir strømprisen satt til over fire kroner kilowattimen i Sørvest-Norge, som abonnenter i Svelvik tilhører. Noen meter lenger nordover langs Svelvikveien fra familien Nyhus Aasland, koster strømmen halvparten – to kroner kilowattimen. De som bor der tilhører prisområdet for Østlandet, som de fleste andre i Drammen kommune.

– Jeg legger jo også merke til at strømprisene er himmelvidt forskjellige også fra oss i Sør-Norge til Trøndelag og Nord-Norge. Det er jo en kjip forskjell. Jeg trodde strømmen skulle være et felles gode for alle i dette landet, sier Nyhus Aasland.

Hun er hjemme med tobarnsfamilien etter ferietur til Danmark. I boligen har de både boblebad og et lite oppvarmet svømmebasseng til barna. Det går mye strøm. Irene er ikke så interessert i kraft og energipolitikk. Men hun er interessert i økonomi. Nå synes hun prisene på både strøm, drivstoff og matvarer har gått ellevilt i været.

– Ulogisk for folk

Det samme synes Svelvik-beboer Roger-Thomas Volden (48). Også han mener det er urimelig med en slik forskjellsbehandling av folk som bor i samme kommune.

– Selv merker jeg dette, ettersom jeg har hytte på Blefjell ved Kongsberg. Strømprisen har vært vesentlig lavere der enn i Svelvik der familien bor, selv om det er samme kraftleverandør. Dette viser hvor tilfeldig strømprisen blir satt. Men det som er mer ulogisk for folk i Svelvik er at det er to prisområder innenfor en og samme kommune, sier Volden til VG.

ULOGISK: Roger-Thomas Volden (48) bor i Svelvik i Drammen kommune. Men må ut med det dobbelte i torsdagens spotpris på strøm sammenlignet med de fleste andre beboere i Drammen.

Han finner det også vanskelig å få tak i hvem som har ansvaret for denne skjeve prisen mellom prisområdene.

– Staten er jo både byråkratene i statsforvaltningen, Statkraft, Statnett og NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). I tillegg har man kraftbørsen NordPool og private rådgivere og aktører fra bransjen som forsøker å påvirke. Det er nok på høy tid at politikere tar mer styringen på noen områder, sier Roger-Thomas Volden, som er familiefar og svelviking gjennom flere generasjoner.

Han ønsker ikke først og fremst å snakke på vegne av sin egen situasjon og familie, men uttaler seg gjerne på vegne av folk i Svelvik.

GRENSETRAKTENE: Norgips-fabrikken ved Svelvikveien mellom Svelvik og Drammen sentrum, ligger på grensen mellom prisområdene for Østlandet (NO1) og Sørvest-Norge (NO2). Fabrikken, som blant annet produserer gipsplater, tilhører Sørvest-Norge prisområde.

Kommunikasjonssjef Ragnhild Ask Connell i Glitre Energi, som er strømselskapet for de fleste i Drammen i Østlandet prisområde, bekrefter at grensen mellom de to prisområdene går like ved Norgips-fabrikken langs Svelvikveien mellom Svelvik og Drammen – like ved der familien Nyhus Aasland bor.

– Jeg kan bekrefte at grensen for de to prisområdene går like ved Norgips-fabrikken langs Svelvikveien. Den følger den gamle kommunegrensen, sier Ask Connell.

Statnett: Forstår at folk er bekymret

Statnett, som har hovedansvaret for strømnettet i Norge, beklager de store prisforskjellene. Men har ikke planer om å gjøre noe med de fem prisområdene.

– Vi forstår at folk er bekymret for høye strømpriser og opplever de store prisforskjellene som urettferdig. I Norge har vi har hatt prisområder i flere tiår. Det vi ser nå med svært høye priser i Sør-Norge og ekstreme prisforskjeller over så lang tid internt i Norge, er nytt, sier kommunikasjonssjef Irene Meldal i Statnett.

VAR EGEN KOMMUNE: Svelvik var egen kommune – og tilhørte Vestfold fylke frem til kommune- og fylkessammenslåingen 1. januar 2020. Nå er Svelvik en del av Drammen kommune og Viken fylkeskommune – inntil Viken skal oppløses om få år.

Hun forklarer de høye prisene i Sør-Norge med en ekstraordinær situasjon der blant annet russisk gass-stopp har gitt svært høye europeiske priser samtidig som det har vært lite vann i de sørnorske magasinene.

– Hvorfor må strømkunder i ulike prisområder betale så ulike priser på det norske fellesgodet strøm?

– Norge er delt inn i fem prisområder. Den norske strømforsyningen er bygget opp med kraftproduksjon og forbruk spredt utover landet, og mange steder ble kraftproduksjon og industri etablert nær hverandre. Dermed ble ikke nødvendigvis strømnettet bygget ut like sterkt mellom alle regionene. Vi har bygget ut mange kilometer med nytt ledningsnett, spesielt det siste tiåret, og vi har planer om å bygge mye mer.

– Imidlertid er det fortsatt slik at det i mange situasjoner er et større ønske om å overføre strøm enn det det er kapasitet i ledningsnettet til. Steder der det ofte oppstår slike «flaskehalser», blir grenser mellom prisområder, svarer Meldal i Statnett.

FORSTÅR URETTFERDIGHETEN: Kommunikasjonssjef Irene Meldal i Statnett.

– Gjør Statnett noe for å utjevne disse prisforskjellene?

– Strømprisen blir satt ut fra tilbud (kraftproduksjon) og etterspørsel (forbruk) i hvert område. Dersom strømmen tilbys til en lavere pris i et naboområde, blir den overført fra det området med lav pris til området med høy pris inntil kapasiteten på ledninger og kabler mellom områdene er brukt opp. Dersom kapasiteten er mindre enn det som trengs for å få like priser mellom områdene, blir prisene ulike, forklarer Meldal.

Hun legger til at økt kraftproduksjon, økt ledningskapasitet og flere og bedre transformatorer vil virke prisutjevnende på sikt.

– Oppleves urettferdig

– Opplever Statnett at dere når ut til folk – og får forståelse for at prisen er så forskjellig i de ulike prisområdene?

– Strømforsyning og kraftmarkeder kan være vanskelig å sette seg inn i, og vi forstår at dette oppleves urettferdig med de ekstraordinære prisforskjellene vi har hatt det siste året, svarer Statnett-representanten.

MORMOR PÅ BESØK: Anne Brit Aasland (70) har selv merket både økte strømpriser og dyrere flyreiser på kroppen de siste månedene.

Irene Nyhus Aasland koser seg hjemme i sommersolen sammen med familien. Mormor Anne Brit Aasland (70) er på besøk. Alle de tre generasjonene har merket prisøkningene på kroppen de siste månedene. Ikke bare på strøm.

– Jeg var nylig i Minneapolis i USA, og reiser som regel dit med Iceland Air. Turen nå i sommer kostet meg 8000 kroner tur/retur. For et knapt år siden betalte jeg 4000 kroner for samme turen, sier mormor Aasland.

Hun mener hun klarte seg bra gjennom vinteren i boligen på Romerike, der hun bor, tross økte strømpriser.

– Men jeg sparte på varmen. Holdt en innetemperatur på 17 grader, og gikk godt påkledt innendørs, husker Aasland.

KONKURRERER: Dagligvarebutikkene ligger tett i Svelvik sentrum. Flere av kundene klaget høylytt på økte priser da VG besøkte butikkene onsdag.

Datteren Irene, som har to barn i huset, har spesielt lagt merke til de høye prisene på matvarer og drivstoff – utenom strømprisene.

Går oftere tusenlapper

– Vi har grei økonomi, og sliter ikke totalt sett. Men vi merker jo at det går oftere tusenlapper i stedet for hundrelapper når vi skal handle inn mat for en uke. Vi bruker også to biler. Og de drivstoffprisene er jo helt krise. Vi blir jo glade når det er 21 kroner literen, illustrerer Irene.

Da strømprisene begynte å ta av på høstparten i fjor, så så hun og familien seg nødt til å ta et grep som gjør at de inntil videre ikke merker så mye til forskjellene i strømpriser som mange andre.

– Vi turte ikke å være på spotpris lenger. Vi var heldige med timingen da vi i november bandt oss til en fastprisavtale. Det betyr 79 øre per kilowattime. Det er vi veldig fornøyd med enn så lenge, sier tobarnsmoren.

600 KR. KILOET: Det ble ikke Seilaks på Svelvik-fruen som passerte kjølevarehyllen i butikken onsdag formiddag.

I Svelvik sentrum ligger de egenerklærte lavprisbutikkene Kiwi og Rema 1000 nærmest vegg i vegg ved Norges korteste fergestrekning.

Utenfor Rema slår vi av en prat med en Svelvik-frue som er en av mange som synes matprisene har gått av skaftet i sommer.

– Jeg reagerer spesielt på at lite glass med Seilaks, som kostet 36 kroner bare for få måneder siden, nå koster 90 kroner, sier kvinnen som ikke vil la seg avbilde eller ha navn i avisen.

Hun liker pålegget, men denne dagen lot hun det stå igjen i hyllen.