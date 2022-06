TERROR: To personer mistet livet i en skyteepisode natt til lørdag.

Jon (54) og Kåre (60) ble drept i masseskytingen i Oslo

Det var Jon Erik Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60) som ble drept i skytingen i Oslo sentrum natt til lørdag.

Det bekrefter politiet i Oslo i en pressemelding mandag morgen.

«Fint menneske». «Familiemann». Det er slik Petter Høines beskriver Jon Erik Isachsen, som brått ble revet bort natt til lørdag 25. juni.

Høines var kamerat av 54 år gamle Isachsen helt til det siste.

– Jon var godt likt av absolutt alle mennesker, han var en ressurs i vennegjengen, sier Høines til VG.

Isachsen betød mye for mange, ifølge kameraten:

– Han hjalp de han kunne hjelpe. Han var en veldig oppegående mann, en familiefar, sier Høines.

– Han var en mann med gode verdier.

Dette sier familien om Isachsen, ifølge politiets pressemelding:

– Han var en kjærlig far som vil bli dypt savnet.

Dette sa statsminister Jonas Gahr Støre under sørgegudstjenesten i Oslo:

– Et av de fineste menneskene

Lørdag morgen sendte Adina Frigstad meldinger til alle hun kjente, som kanskje kunne være rammet av skytingen.

«Er du i god behold» spurte hun.

Svarene tikket inn, ett etter ett. Men fra Kåre Arvid Hesvik (60) forble det stille.

– Da jeg forsto at han var død, ble jeg helt nummen og alt stoppet opp.

– Noen har skutt et av de fineste menneskene jeg kjente. Gjerningsmannen har tatt en så flott person vekk fra så mange som var glade i ham, sier hun.

For Hesvik var Pride-feiringen helt spesiell, ifølge vennen Frigstad:

– Han sa alltid at Pride var både vår, julaften og 17. mai på en gang, sier Adina Frigstad til VG.

Hesvik ble 60 år.

BLOMSTERHAV: Flere la ned blomster og regnbueflagg utenfor utestedene ved C. J. Hambros plass 5 etter barskytingen i Oslo.

– Han strakte seg fryktelig langt for å hjelpe alle rundt seg, sier Frigstad.

De to ble kjent i 2012, da Hesvik ansatte henne i en stilling hos Oslo kommune, ifølge Frigstad. Siden har de vært gode venner.

Som sjef sa han alltid at de måtte ordne fri for å delta i Pride-feiringen, ifølge Frigstad.

– Jeg tror ikke det er så veldig mange mennesker jeg har møtt som kan beskrives som tvers igjennom god.

Familiene til Hesvik og Isachsen ønsker ikke at bilder av dem blir offentliggjort av pressen. VG har valgt å etterkomme deres ønske.

GODE VENNER: Petter Høines var på stambaren sammen med Jon Isachsen da det ble rettet skudd mot dem.

På C. J. Hambros plass 5 i Oslo, ligger utestedene tett i tett.

Natt til lørdag ble London Pub, et kjent utested for homofile, og den lille musikkbaren Per på Hjørnet rammet av det verst tenkelige:

En mann som løsnet skudd mot uskyldige gjester, midt i den varme sommernatten.

Zaniar Matapour (42) ble raskt pågrepet. Han er nå siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

Isachsen og Hesvik mistet livet.

I tillegg ble 21 andre personer skadd, da gjerningspersonen beveget seg videre ned i gaten mot London Pub. Alle er utenfor livsfare.

I løpet av helgen har 42-åringen avbrutt to avhør med politiet. Ifølge forsvarer John Christian Elden er Matapour redd for at politiet vil manipulere avhøret.

– Uvirkelig trist

Lørdag morgen dro Bjørn Inge Bergestuen tilbake til åstedet.

Natten i forveien kastet han seg ned da gjerningsmannen skjøt mot Per på Hjørnet.

Det var da han så det:

Vennen sin, Jon, liggende på bakken.

Det ble satt i gang gjenopplivingsforsøk, uten hell.

– Jon var alltid blid og hyggelig. For ham var et menneske like mye verdt, uansett ståsted eller hvor på rangstigen man var, sier Bergestuen til VG.

– Han var godt likt av alle, med et smil på lur.

Natt til lørdag gikk han bare rundt i Oslo og vandret, forteller Bergestuen. Han dro tilbake til åstedet for å bearbeide.

– Jeg ble sittende noen timer med tårer i øynene og skjelving i kroppen.

– Dette er så uvirkelig trist.

Bistandsadvokat Per Ivar Hessen sier til VG at familien på nåværende tidspunkt ønsker ro rundt saken.

Begge de to som døde, var hjemmehørende i Bærum kommune. Lørdag satte kommunen ned krisestab.

– Psykososialt team er koblet inn overfor de pårørende i samarbeid med politiet. Vi har også et åpent sted på Røde Kors-huset, hvis noen har behov for å snakke med noen, sier kommunikasjonsrådgiver Sofie Meta i Bærum kommune til VG.

