Oslo Pride avlyser støttemarkering på Rådhusplassen

Arrangørene avlyser mandagens Pride-markering på Rådhusplassen i Oslo – to timer før den skulle avholdes. Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) sier de frykter en følgehandling.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi er lei oss for at vi nok en gang må ut med et budskap om at en Pride-markering nok en gang må avlyses, sier leder av Oslo Pride Inger Kristin Haugsevje i en pressemelding publisert på Facebook knapt to timer før markeringen skulle begynne.

Samlingen på Rådhusplassen klokken 19.30 mandag var planlagt etter at lørdagens Pride-arrangementer ble avlyst etter anbefalinger av politiet.

To ble drept og 21 skadet i en masseskyting natt til lørdag i sentrum av Oslo. Skytingen fant sted blant annet utenfor London Pub, et populært utested blant skeive.

PST: Frykter følgehandling

Mandag kveld opplyser PST til NRK at de «frykter en følgehandling».

– Det har vi jo sett tilfeller av i andre land, og det er ikke uvanlig at enkelte blir inspirert eller at det er flere som har den samme tankegangen som her har skjedd, og som kan tenke seg å begå en ny terrorhandling i Norge, sier fungerende PST-sjef Roger Berg til kanalen.

Uttalelsen kom bare timer etter at oslopolitiet oppfordret folk til å droppe kveldens arrangement.

– Vi kan ikke garantere for sikkerheten, og derfor ber vi folk om ikke å delta, sa enhetsleder i Oslo politidistrikt Martin Strand under en spontan pressekonferanse i politihuset på Grønland.

Politiet: – Kan ikke garantere for sikkerheten

Ifølge Strand hadde arrangementet vist seg å bli større enn først antatt. Derfor hadde politiet bestemt seg for å be folk holde seg unna markeringen.

I pressemeldingen kritiserer Oslo Pride-arrangørene denne uttalelsen fra politiet:

– Det er feil, slik politiet påstår, at dette var ment å være et lite arrangement, sier Oslo Pride-leder Haugsevje i pressemeldingen.

VG har bedt politiet svare på kritikken, men de har ingen kommentar utover tidligere uttalelser fra politiet.

PST ønsker ikke kommentere kveldens arrangement.

– Det er Oslo politidistrikt som må uttale seg om kveldens arrangement, sier Annett Aamodt i PST til VG.

NEDRIGG: Forberedelsene til mandagens solidaritetsmarkering blir rigget ned etter politiets anbefalinger om å ikke møte opp.

PST har økt trusselnivået til «ekstraordinært».

Politiet: Forberedt på at folk kommer likevel

Trusselvurderingen er ikke endret siden søndag, opplyser politiet.

Politiet avviste mandag ettermiddag at de prioriterer andre arrangementer over Pride-markeringen, men de har en uavklart sikkerhetssituasjon og at det blir svært vanskelig å sikre markeringen.

– Vi har stor forståelse for at folk ønsker å markere og vise avstand fra terror og det fokuset som har vært mot et spesielt miljø, sa Strand under pressekonferansen.

Politiet sier de vil være til stede ved Rådhuset mandag kveld i tilfelle folk trosser oppfordringen deres, slik flere gjorde lørdag.

– Har der fått konkrete tips som gjør at dere snur i forbindelse med denne markeringen?

– Nei. Vi har ikke snudd i forbindelse med markeringen. Utviklingen av arrangementet har blitt et helt annet enn det som var forutsetningen da vi søndag snakket med arrangør, sier Strand.

Skeiv Verden: Mange kommer til å dra

Skeiv Verden er blant dem som vil delta likevel, men anbefaler dem som kjenner på redsel eller usikkerhet å bli hjemme og passe på seg selv.

– Det er også mange av oss som er sinte og frustrert og kjenner at dette er en viktig markering som de vil være på. Derfor vil det også være mange fra oss som kommer til å dra, skriver organisasjonen i en Facebook-post mandag kveld.

– Dette er på eget ansvar og vi vil understreke at politiet og kommunen har anbefalt alle om å bli hjemme.

I dialog med PST

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), som så sent som søndag sa det var trygt å delta på markeringen, har siden bedt folk følge politiets råd.

Mandag meldte Aftenposten at arrangementet ifølge politiet imidlertid blitt av et slikt omfang at politiet derfor anbefaler at arrangementet ikke avholdes.

– PST vurderer at vi fortsatt står i en ekstraordinær trusselsituasjon. Det er gjennomført en terroraksjon, og det foreligger en uavklart trussel, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

– På bakgrunn av informasjon fra PST og at det skeive miljøet er en del av fiendebildet til ekstreme islamister, er politiets klare anbefaling at kveldens Pride-arrangement i Oslo utsettes og eventuelt andre Pride-arrangement andre steder i landet, blir vurdert utsatt inntil videre, sier politidirektøren.

Ber folk følge politiets råd

Justisminister Emilie Enger Mehl oppfordrer også folk til å følge politiets anbefalinger.

– Jeg anbefaler folk å ikke ta til spontane markeringer, sier Mehl til TV 2.

Hverken Mehl eller noen av de andre statsrådene skal delta, ifølge Mehl.

De to omkomne er identifisert som Jon Erik Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60).

Zaniar Matapour (42) er pågrepet. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer masseskytingen i Oslo som en ekstrem islamistisk terrorhandling.