Oslo-politiet råder arrangørene til å droppe Pride-markering mandag

Oslo-politiet fraråder folk å delta på Pride-markeringen i Oslo mandag kveld og sier de ikke kan garantere for sikkerheten.

Saken oppdateres.

– Vi kan ikke garantere for sikkerheten, og derfor ber vi folk om ikke å delta, sier Martin Strand, leder for felles operativ tjeneste i Oslo politidistrikt, under en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Lørdag ble alle Pride-arrangementer avlyst etter anbefalinger fra politiet. Mandag klokken 19.30 har de forskjellige skeive organisasjonene en markering på Rådhusplassen.

Politiet har mandag vært i dialog med arrangøren av markeringen på Rådhusplassen.

– Vi ser hvor stort det kan bli, og derfor anbefaler vi at det ikke arrangeres likevel, sier Strand.

Politiet vil være til stede

Politiet vil likevel være til stede ved Rådhuset om noen ønsker å markere. Lørdag ble det en spontan markering av Pride, til tross for politiets advarsler. Nettopp derfor vil politiet likevel være til stede i kveld, ifølge Strand.

– Og vi har stor forståelse for at folk ønsker å markere og vise avstand fra terror og det fokuset som har vært mot et spesielt miljø, sier han.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa så sent som søndag at det var trygt å delta på markeringen, og at politiet var klare på det, ifølge NRK. Oslo kommune stilte opp med 500.000 kroner, i tillegg til at de lot arrangørene disponere Rådhusplassen.

Mandag meldte Aftenposten at arrangementet ifølge politiet imidlertid blitt av et slikt omfang at politiet derfor anbefaler at arrangementet ikke avholdes.

Byrådslederen ber folk følge politiets råd

Strand sier at de har et forskjellig bilde enn Johansen.

– Det er det her som er litt vanskelig. Vi sitter på litt forskjellig bilde og skulle kanskje snakket bedre sammen før det. Men med det trusselbildet vi har nå, så kan vi ikke anbefale gjennomføringen av arrangementet, sa Strand

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier mandag at folk bør følge politiets råd.

– I ettermiddag har politiet kommet med nye råd og bedt Oslo Pride utsette sitt arrangement på Rådhusplassen i kveld. Dette tar Oslo kommune til etterretning, og som byrådsleder ber jeg folk følge politiets råd, skriver Johansen på Facebook.

– Har ikke snudd

Politiet avviser at de prioriterer andre arrangementer over Pride-markeringen. De sier det blir svært vanskelig å sikre markeringen.

Trusselvurderingen er ikke endret siden søndag, opplyser politiet. PST har økt trusselnivået til «ekstraordinært». Men politiet sier at de har en uavklart sikkerhetssituasjon og at de ikke kan anbefale gjennomføringen.

– Vi håper at publikum tar det innover seg, sier Strand.

– Har der fått konkrete tips som gjør at dere snur i forbindelse med denne markeringen?

– Nei. Vi har ikke snudd i forbindelse med markeringen. Utviklingen av arrangementet har blitt et helt annet enn det som var forutsetningen da vi søndag snakket med arrangør, sier Strand.

Det er Oslo politidistrikt som må uttale seg om kveldens arrangement, sier Annett Aamodt i PST til VG.