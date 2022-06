BLOMSTERHAV: Ved åstedet i Oslo sentrum har mange lagt ned blomster etter skytingen natt til lørdag.

– Natt til lørdag ble jeg skutt i panna på London pub

Espen Aleksander Evjenth skriver på Facebook at han ble skutt på London pub. Han fikk kulen og de knuste bitene av kraniet operert ut på sykehuset.

Lørdag var det skyting ved de to pubene Per på Hjørnet og London Pub. Sistnevnte er Oslos mest kjente utested for homofile.

– Natt til lørdag ble jeg skutt i panna på London pub. Kula, og de knuste bitene av kraniet mitt er operert ut av hodet, av dyktige fagfolk på et sykehus i Oslo. Nå ligger jeg her på antibiotikadrypp og spiser Paracet, som er en underlig vanlig medisin å spise i en veldig uvanlig situasjon, skriver Espen Aleksander Evjenth i et Facebook-innlegg.

Han har tidligere jobbet som styreleder i Skeiv Ungdom. Natt til lørdag ble han offer for skytingen på London pub i Oslo. Han ønsker ikke å stille til intervju, men har gitt VG tillatelse til å sitere et Facebook-innlegg som han la ut fra sykesengen i helgen.

Han skriver videre at han var på feil sted til feil tid, men at han var heldig med hvor kulen traff. Nå tar han mot de helsetilbudene har blir gitt.

– Denne gangen var det jeg som ble truffet av en kule i panna. Men det var ikke meg han siktet på. Han siktet på oss alle.

Han tar til orde for at skadene som har skjedd kan repareres og at de rammede må vise omsorg for hverandre.

Zaniar Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter at han åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub, som er populært blant skeive.

Motivet er så langt ukjent, og siktede har så langt ikke blitt avhørt. Mandag ble han varetektsfengslet i fire uker.

PST-sjef Roger Berg har tidligere sagt at de har hatt kjennskap til siktede tilbake til 2015, med «bekymring om at han da ble radikalisert og inngikk i et ekstremt islamistisk kontaktnettverk i Norge». Han fortalte også at de er kjent med at siktede har hatt utfordringer knyttet til psykisk helse.

Det var planlagt en pride-markering i Oslo mandag kveld, men Oslo-politiet frarådet at folk samles i sentrum fordi de ikke kan garantere for sikkerheten deres. Dette er det flere som reagerer sterkt på, blant annet leder av Arbeiderpartiets homonettverk, Jon Reidar Øyan. Mandag kveld ble arrangementet avlyst.

Det var Jon Erik Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60) som ble drept i skytingen.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

I tillegg ble 21 andre personer skadet, da gjerningspersonen beveget seg videre ned i gaten mot London Pub. Alle er utenfor livsfare.

I løpet av helgen har 42-åringen avbrutt to avhør med politiet. Ifølge forsvarer John Christian Elden er Matapour redd for at politiet vil manipulere avhøret.

