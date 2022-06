HARD SOMMER: Fredag 24. juni var ventet å være den travleste reisedagen i sommer. Det ironiske er dog at hvis det er mange kansellerte fly, blir det mindre folk og trengsel på flyplassene. Og kansellerte fly har det vært mange av i juni.

Kanselleringer: Verste juni på over ti år

Om juli også blir en versting-måned, kan avgjøres de neste to dagene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg tror denne krisen vi ser i år, er en av dem vi kommer til å huske mest, spesielt hvis det blir streik i SAS fra lørdag, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

Andelen kansellerte fly til og fra Norge i juni kan ikke måle seg mot da vi var askefaste eller da pandemien kom.

Men hvis vi ser på hvordan juni har vært tidligere år, skiller juni 2022 seg klart ut:

2465 av 52.465 planlagte flyginger til og fra Avinor-flyplasser i Norge ble kansellert i juni, viser en sammenstilling VG har gjort. Det er 4,7 prosent av flygingene.

22 prosent var i tillegg forsinket med mer enn 15 minutter.

Likevel har det vært verre før

Andelen innstilte fly var spesielt høy i april 2010 og mars 2020:

Det ble erklært unntakstilstand i flere mils omkrets da vulkanen under den islandske isbreen Eyjafjallajökull hadde utbrudd våren 2010. Så spredte askeskyene seg utover Europa – og lammet flytrafikken med dårlig sikt:

En bil kjører gjennom askeskyen fra vulkanen på Island 19. april 2010. 15. april var luftrommet over Norge stengt.

17,8 prosent av de planlagte flygingene fra og til Avinors flyplasser i Norge ble kansellert. Flyanalytiker Elnæs ble selv «askefast»

– Jeg ble stuck ute i Europa i lang tid og måtte komme meg hjem på egen hånd med bil, tog, båt og haik, sier han.

Da pandemien spredte seg utover i verden i mars 2022, ble 18,3 prosent av planlagte flygingene kansellert. På tredjeplass i statistikken kommer mars 2015, da blant annet Norwegian-streik og kraftig snøvær ga 6,4 prosent innstilte fly:

I våre områder bruker det normalt å være mest forsinkelser og innstillinger på vinteren, påpeker Elnæs. Som her, mars 2015.

På listen over verste måneder siden 2007, kommer juni 2022 på en syvendeplass.

Elnæs mener likevel det vi ser i år, er noe annet enn tidligere.

– Jeg vil regne dette som en av de tyngste periodene i moderne tid for luftfarten her hjemme, sier analytikeren.

– Denne sommeren var forventet å være en av tidenes beste, fordi alle skulle reise og alle var villige til å betale ganske mye for å komme seg ned og få sand mellom tærne, påpeker han.

I stedet ble det ettervirkninger av pandemi, ansatte som ikke har kommet tilbake til bransjen, trøbbel på mange flyplasser i Europa og selskaper som ikke får nye fly fordi deler mangler. Så kom flyteknikerstreik og nå mulig SAS-streik i Norge.

– Hvis du legger sammen den menyen, så vil jeg si for Norge sin del at jeg ikke kan huske at det har vært noe mer omfattende i moderne tid, mener Elnæs.

Mener alt henger på hva som skjer med SAS-streiken

Spørsmålet er om det blir en versting-sommer, eller om det stopper med juni. Det kan stå og falle på SAS-streiken, spesielt hvis den blir langvarig, mener flyanalytikeren.

Onsdag satt partene i konflikten hver for seg, før det igjen er møter mellom dem torsdag.

– Her i Skandinavia så henger alt på hva som skjer med forhandlingene med SAS i Stockholm, sier Elnæs.

For streiken kan ramme mange reisende. 141 flyginger fra Norge kan bli kansellert på lørdag og søndag, dersom SAS-pilotene går ut i streik.

– Hvis det ikke blir SAS-streik, kan vi regne med det går ganske greit, sier Elnæs.

I alle fall for Norges del, men problemene i Europa er ikke over. Torsdag morgen er det igjen problemer både på Heathrow i London og Schiphol i Amsterdam.

– Vi må regne med at det blir en ruglete sommer, sier Elnæs.