SIER OPP: Marianne Andreassen sier hun vil ta ansvar ved å si opp sin stilling som stortingsdirektør.

Stortingsdirektøren sier opp: − Best tjent med ny direktør

Stortingets direktør, Marianne Andreassen, vedtar overtredelsesgebyr fra Datatilsynet på to millioner kroner. Direktøren sier samtidig opp sin stilling.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Jeg har kommet til at jeg ønsker å ta ansvar ved å si opp min stilling, sier Andreassen i en pressemelding fra Stortinget.

Saken dreier seg om at omfattende dataangrep august 2020 der flere stortingsrepresentanter og ansatte fikk innbrudd i sine e-postkontoer, og personopplysninger kunne være på avveie.

Etterforskningen fra PST pekte mot at Russland kunne stå bak angrepet.

Datatilsynet uttrykker samtidig at de mener det er utvist grov uaktsomhet i forbindelse med dataangrepet på Stortinget i august 2020.

VG har vært i kontakt med Marianne Andreassen, som viser til Stortingets presseavdeling.

– Best tjent med ny direktør

– Angrepet avdekket at det ikke var tilstrekkelig IT-sikkerhet på Stortinget i 2020. Det er gjennomført store forbedringer i IT-sikkerheten på Stortinget siden den gangen, sier Andreassen i pressemeldingen og legger til:

– Likevel har jeg kommet til at Stortinget som institusjon er best tjent med å få en ny direktør, som kan videreføre forbedringsarbeidet på bred front, uten et så alvorlig vedtak heftende ved seg.

Stortinget fikk allerede i januar i år forhåndsvarsel fra Datatilsynet om at de ville ilegge et gebyr på to millioner kroner.

Andreassen skrev da i en pressemelding at Stortingets administrasjon ville benytte seg av retten til å gi Datatilsynet supplerende opplysninger slik at et vedtak kunne fattes på et best mulig grunnlag.

SKATTESMELL: Pendlerboligsaken er en av sakene som har utløst behovet for «opprydning» på Stortinget.

Administrasjonen på Stortinget, og Andreassen, har også fått kraftig kritikk for praksisen med pendlerboliger. Skatteetaten varslet senest i forrige uke at de ville kreve inn 1,3 millioner kroner i arbeidsgiveravgift fra Stortinget, og at de har sendt skattekrav til en rekke politikere.

– Det har som kjent vært mange krevende saker underveis. Juks med reiseregninger, flere IT-angrep og det siste året en vedvarende negativ medieoppmerksomhet rettet mot representantenes ordninger og administrasjonens forvaltning av disse. Jeg har hele tiden ene og alene jobbet for Stortingets beste, sier Andreassen.

VIL BYGGE TILLIT: Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) har bedt assisterende direktør Kyrre Grimstad ta over som fungerende direktør.

Stortingspresidenten: – Opprydningen fortsetter

Andreassen har informert stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) om avgjørelsen om å trekke seg for kort tid siden.

– Vi har hatt et møte i presidentskapet i dag. Presidentskapet tar direktørens beslutning til etterretning, sier Gharahkhani og legger til:

– Hun har bedt om å bli løst fra sin arbeidsplikt i oppsigelsesperioden. Dette har presidentskapet innvilget i dag.

Han opplyser at presidentskapet har bedt assisterende direktør Kyrre Grimstad om å bli fungerende direktør til ny direktør formelt er ansatt.

– Stortinget er midt i en opprydningsprosess for å styrke tilliten til Stortinget. Dette arbeidet vil holde fremdriften. Det vil nå også iverksettes en prosess for å ansette ny stortingsdirektør.

KRITIKER: MDGs Rasmus Hansson kritiserer både sine kolleger på Stortinget og norsk presse for å bruke Marianne Andreassen som lynavleder.

– Lynavleder

MDGs Rasmus Hansson har vært en av de sterkeste kritikerne av praksisen rundt Stortingets representantordninger.

– Det er forståelig og kanskje riktig konklusjon på at det har vært for uklare forhold rundt representantenes ordninger. Men Stortinget skal være klar over at ingen problemer er løst ved at hun slutter, sier Hansson og fortsetter:

– Det har vært en uting over lang tid at stortingsrepresentanter henger ut Andreassen som det primære problemet knyttet til feil bruk av representantordningene. Det problemet må Stortinget påta seg selv og ikke bruke en som i praksis er en ansatt som unnskyldning og lynavleder, sier han.

Stortingets presidentskap, ledet av Masud Gharahkhani, er arbeidsgiveren til Andreassen.

Hansson viser til kritikk mot stortingsdirektøren fra Frps Sylvi Listhaug og SVs Torgeir Knag Fylkesnes - og retter samtidig en pekefinger mot pressen.

– Media har også vært en del av bildet. Jeg har sagt dette til media før, men har vært forbauset over at dette ikke kommer på trykk, gitt den kjempestore interessen for saken, sier han.

KRITISERER GODENE: Bjørnar Moxnes tror det blir en stor jobb for den som tar over etter Andreassen.

Rødts Bjørnar Moxnes skriver i en tekstmelding til VG at den neste stortingsdirektøren får en stor jobb.

– Når det skal ansettes en ny direktør så forventer Rødt at man finner en person som går inn i ryddejobben med full kraft: Avsløringene av juks og misbruk av ordningene med pendlerboliger, etterlønn og reiseregninger må møtes med en storrengjøring, skriver han.