SIER OPP: Marianne Andreassen sier hun vil ta ansvar ved å si opp sin stilling som stortingsdirektør.

Stortingsdirektøren sier opp

Stortingets direktør, Marianne Andreassen, vedtar overtredelsesgebyr fra Datatilsynet på to millioner kroner. Direktøren sier samtidig opp sin stilling.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg har kommet til at jeg ønsker å ta ansvar ved å si opp min stilling, sier Andreassen i en pressemelding fra Stortinget.

Saken dreier seg om at personopplysninger fra 13 e-postkontoer kunne være på avveie. Etterforskningen fra PST pekte mot at Russland kunne stå bak angrepet.

Datatilsynet uttrykker samtidig at de mener det er utvist grov uaktsomhet i forbindelse med dataangrepet på Stortinget i august 2020.

VG har vært i kontakt med Marianne Andreassen, som viser til Stortingets presseavdeling.

– Best tjent med ny direktør

– Angrepet avdekket at det ikke var tilstrekkelig IT-sikkerhet på Stortinget i 2020. Det er gjennomført store forbedringer i IT-sikkerheten på Stortinget siden den gangen, sier Andreassen i pressemeldingen og legger til:

– Likevel har jeg kommet til at Stortinget som institusjon er best tjent med å få en ny direktør, som kan videreføre forbedringsarbeidet på bred front, uten et så alvorlig vedtak heftende ved seg.

– Men det har som kjent vært mange krevende saker underveis. Juks med reiseregninger, flere IT-angrep og det siste året en vedvarende negativ medieoppmerksomhet rettet mot representantenes ordninger og administrasjonens forvaltning av disse. Jeg har hele tiden ene og alene jobbet for Stortingets beste, sier hun.

Stortinget fikk allerede i januar i år forhåndsvarsel fra Datatilsynet om at de ville ilegge et gebyr på to millioner kroner.

Andreassen skrev da i en pressemelding at Stortingets administrasjon ville benytte seg av retten til å gi Datatilsynet supplerende opplysninger slik at et vedtak kunne fattes på et best mulig grunnlag.

VIL BYGGE TILLIT: Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) har bedt assisterende direktør Kyrre Grimstad ta over som fungerende direktør.

Stortingspresidenten: – Opprydningen fortsetter

Andreassen har informert stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) om avgjørelsen om å trekke seg for kort tid siden.

– Vi har hatt et møte i presidentskapet i dag. Presidentskapet tar direktørens beslutning til etterretning, sier Gharahkhani og legger til:

– Hun har bedt om å bli løst fra sin arbeidsplikt i oppsigelsesperioden. Dette har presidentskapet innvilget i dag.

Han opplyser at presidentskapet har bedt assisterende direktør Kyrre Grimstad om å bli fungerende direktør til ny direktør formelt er ansatt.

– Stortinget er midt i en opprydningsprosess for å styrke tilliten til Stortinget. Dette arbeidet vil holde fremdriften. Det vil nå også iverksettes en prosess for å ansette ny stortingsdirektør.