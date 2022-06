KAN BLI ÅPNING: Dersom det er veldig få som søker nødpass, vil politiet vurdere lemping på kriteriene. For fortsatt får ikke voksne som har bestilt ferie etter 1. juni reddet ferieturen med nødpass.

Ventet massiv pågang for nødpass – kom ikke

Politiet aner ikke hvor stor den norske passkrisen nå er.

Det står fortsatt 91.000 søknader om vanlig pass i kø i Norge. Men da politiet åpnet opp for at flere kunne søke nødpass i forrige uke, kom ikke den massive pågangen de ventet.

– Foreløpig har vi fått færre søknader enn forventet, men vi er usikre på hva omganger blir i juli, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet til VG.

Dette har skjedd: Etter at ventetiden på et vanlig pass ble fem ganger så lang i vår, økte etterspørselen etter nødpass. I mai ble det strammet kraftig inn, så du måtte være i en nødssituasjon for å få nødpass. 22. juni ble det igjen åpnet for at folk som skal på ferie Etter at ventetiden på et vanlig pass ble fem ganger så lang i vår, økte etterspørselen etter nødpass. I mai ble det strammet kraftig inn, så du måtte være i en nødssituasjon for å få nødpass. 22. juni ble det igjen åpnet for at folk som skal på ferie kan søke . Men fortsatt får ikke voksne som har bestilt ferie etter 1. juni nødpass.

I en rapport skriver politiet at det ble utstedt opp mot 200 nødpass første dag etter de åpnet opp, deretter mellom 80–100 om dagen.

Hvis det viser seg å være få søkere fremover, vil politiet vurdere å åpne for at enda flere kan få nødpass.

– Kan komme bølge når fellesferien starter

Politiet er usikker på hvorfor pågangen på nødpass ikke har vært større den siste uken.

– Det kan bety at det ikke var så mange som manglet pass, men det kan også være at det er en del som har latt være å bestille ferie, som helst ville fått pass, men som ikke trenger det nå, sier Vandvik.

Info Dette er nødpass-reglene nå Voksne: Du kan søke nødpass hvis du har en reise bestilt senest 1. juni, og det er syv dager eller mindre til du skal reise. Du må ha med bestilling av reise hvor det fremgår at reisen er bestilt senest 1. juni.

Barn under 18 år. Barn under 18 år kan i tillegg søke om de har en reise bestilt etter 1. juni, hvis de skal reise sammen med Barn under 18 år kan i tillegg søke om de har en reise bestilt etter 1. juni, hvis de skal reise sammen med nær familie om syv dager eller tidligere. Du må ha med bestilling av reise hvor det fremgår når reisen er.

Forskjellen er altså: Voksne kan kun søke om reisen er bestilt senest 1. juni, mens barn i tillegg kan søke om reisen er bestilt etter. Du kan fortsatt få nødpass om du er i en nødssituasjon. Mer om kriteriene ligger på politiet.no. Vis mer

– Det er utfordringer med lange køer på flyplasser i Europa i tillegg til at priser på hoteller og leiebiler har gått opp, og dette kan ha dempet reiselysten og dermed behov for pass, ID-kort eller nødpass, skriver Politidirektoratet i en rapport.

Det kan være gode nyheter for dem som håper på nødpass, men fortsatt ikke får lov til å søke.

KRISEVÅR: Normalt sett er produksjonstiden for et norsk pass 5 dager. I juni har det vært 24 dager. Mange nordmenn har ønsket seg et nødpass (til høyre) for å få reddet ferien.

For hvis den enorme pågangen for nødpass ikke kommer, kan det være nødpass til overs for flere.

– Hvis det viser seg å være veldig få, vil vi vurdere å justere kriteriene og det kan åpnes enda litt mer, sier Vandvik.

Det de ser, er at mengden pass-søknader totalt har holdt seg på nivå med mai, selv om det normalt sett bruker å gå opp i juni.

– Hvis du bruker erfaringen med hvor mange pass som ble utstedt i 2018 og 2019, kan antall dokumenter nå bety at de fleste faktisk har fått. Men det vet vi jo ikke, sier Vandvik.

Det er fortsatt usikkert. For du får ikke søke om nødpass før det er syv dager eller mindre til du skal reise. De som skal reise 15. juli, kan for eksempel ikke søke ennå.

– Det kan være det kommer en bølge når fellesferien starter. Det blir interessant å se, og det vet vi ikke noe om ennå dessverre, sier Vandvik.

Leveringstiden for pass er fortsatt seks uker pluss postgang, mot to uker pluss postgang for nasjonalt ID-kort.