REGISTRERT: Her ved registreringsstasjonen på Ankomstmottaket i Råde, registreres det flere hundrevis av asylsøknader fra ukrainere hver dag.

UDI: Flyktninger flytter trolig til kommuner om få dager

Nærmere 1000 ukrainere blir klare for bosetting i kommuner i løpet av få dager. Det bekrefter direktør for beskyttelse i UDI, Wenche Fone.

UDI har allerede fattet nesten 1000 beskyttelsesvedtak for ukrainere. Det jobbes nå med å teknisk overføre vedtakene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som skal sørge for å bosette dem i en norsk kommune.

Det er registrert til sammen 5871 søknader om beskyttelse av ukrainske borgere i 2022:

2268 gjelder barn. 2964 er kvinner. 639 er menn. Flere tusen ukrainere venter på å få registrert sin asylsøknad hos politiet.

UDI: Direktør for beskyttelse, Wenche Fone.

Kommunefrist torsdag

IMDIs direktør Libe Rieber-Mohn sa fredag til VG at de venter på vedtakene fra UDI før de første flyktningene fra Ukraina kan flytte til en norsk kommune.

– Vi har anmodet kommunene om å bosette 35.000 flyktninger. De har frist til torsdag 31.mars om å melde antall de kan ta i mot. Prognosen anslår at 30.000 av de som skal bosettes er ukrainere og 5000 er fra andre land. Det er personer vi antas vil komme i 2022 og som vi har bosetting til, sier Rieber-Mohn.

IMDI har tidligere i mars hentet inn tall fra samtlige norske kommuner. Da svarte 298 av 356 kommuner. Kun syv kommuner rapporterte at de ikke har kapasitet til å bosette utover ordinær bosetting, inkludert Kautokeino, Sør-Varanger og noen andre små kommuner.

BOSETTER: Direktør Libe Rieber-Mohn i IMDI.

IMDIS foreløpige kunnskap om de ukrainske flyktningene viser:

Et stort flertall er kvinner og barn. 40 prosent er barn.

Veldig mange har reist fra nære, mannlige familiemedlemmer som skal kjempe i krigen

Ukrainerne har et godt utdanningsnivå

Kvinner har relativ høy yrkesdeltagelse

Nesten alle ukrainske lærere er kvinner

Engelskkunnskaper er litt under europeisk gjennomsnitt

– Vi har forståelse for at situasjonen er utfordrende for kommunene. Samtidig har vi fått signaler om at de er klare til å strekke seg langt for å få dette til, sier IMDI-sjefen.

TELT: Flyktningene sover i teltene som er satt opp i den store hallen i Ankomstmottaket. Ventetiden før de reiser videre, er nede i 1–2 døgn.

Libe Rieber-Mohn sier at når kommunene har meldt inn sin kapasitet 31. mars kan flyktningene fortløpende søkes ut i kommunene.

– Vi håper og tror at de kan bidra til rask bosetting. Vi opplever at kommunen er klare til å ta dem imot. Vi får mange henvendelser. Mange kommuner har behov for informasjon og veiledning. De har ikke bosatt flyktninger siden 2015–2016 og har bygd ned tjenesteapparatet, Personene som jobbet med bosetting, har kanskje sluttet og kommunene trenger veiledning for hvordan de skal rigge bosettingen på best mulig måte, sier Rieber-Mohn.

Automatiserer vedtak

ANKOMSTER: Det kommer daglig flere hundre asylsøkere til Nasjonalt Ankomstsenter i Råde.

11. mars meldte regjeringen at det var iverksatt en ordning som innebærer at personer som er fordrevet fra Ukraina vil kunne gis midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Det vil si at de ikke skal gjennom et vanlig asylsøkerforløp.

En person kan søke beskyttelse (asyl) i Norge hvis han eller hun er forfulgt eller frykter forfølgelse eller umenneskelig behandling i hjemlandet. Normalt vil en asylsøknad bli vurdert individuelt etter et asylintervju der søkeren begrunner asylsøknaden.

Med kollektiv beskyttelse, slipper ukrainerne denne prosessen. Den kollektive beskyttelse gjelder i ett år om gangen og kan forlenges til tre år.

Ordningen gjelder primært ukrainske statsborgere som har vært bosatt i Ukraina frem til krigen brøt ut. Søkerne må sannsynliggjøre sin identitet og nasjonalitet, primært gjennom ukrainske pass eller ID-kort.

Siste uke ble det registrert 2416 asylsøknader fra ukrainske borgere til Norge. Man regner med at det er kommet ca. 10.000 ukrainske flyktninger til Norge. Mange er fortsatt ikke registrert som asylsøkere.