DYRT: Mellom klokken åtte og ni tirsdag måtte du i Sør-Norge ut med hele 342 øre per kWh, inkludert mva, avgifter og påslag. Nettleien kommer i tillegg.

Sommerens strømpriser: − Legges opp til det høyeste man har sett noen gang

Morgenkaffen og dusjen du tok før du dro på jobb tirsdag, var dyrere enn vanlig. Og prisen på sommerstrømmen blir trolig den høyeste noensinne.

Av Stella Bugge og Kjetil Malkenes Hovland

For strømkrisen er langt fra over. Timen mellom 8 og 9 tirsdag er så langt den dyreste enkelttimen i april, med en strømpris på 2,73 kroner kilowattimen utenom nettleie og avgifter. Den forrige månedstoppen var på 2,62 kroner mellom 8 og 9 den 11. april, ifølge tall fra strømbørsen Nord Pool.

– Vi er ferdige med ferien og er da litt mer tilbake til hverdagen med mer stabile høye priser. Prisene er fortsatt på et kjempehøyt nivå på grunn av krigen i Ukraina og underliggende høye gass- og kullpriser forklarer Tor Reier Lilleholt, analysesjef Volue Insight.

– Høyeste sommerpriser

I påsken importerte Norge en god del, men nå eksporteres strømmen i stor grad, legger han til. Og med lite snø i fjellet, krig og høye kull- og gasspriser ligger vi an til å få de høyeste sommerprisene noensinne.

IKKE BILLIG: Også i sommer vil det koste mer enn vanlig å lage middag, men fyringsutgiftene går heldigvis ned.

– Det legges opp til det høyeste man har sett noen gang. Det er forventet en pris på mellom 1,5 og to kroner per kWh i Sør-Norge – uten avgifter – i sommer. Men forbruket vil jo stupe. Strømregningene dine vil falle, men det kommer fortsatt til å bli en del strømstøtte på dette nivået, sier Lilleholt.

Lilleholt forteller at Norge sist søndag hadde det høyeste prisnivået i Europa selv om prisen da var mye lavere enn i dag, nemlig 1,5 krone per kWh. Denne søndagen importerte Norge strøm i store mengder.

Søndagstrikset

På grunn av mye solkraft har strømprisen på helligdagene ofte vært billigere på dagtid enn på nattestid.

– Søndag midt på dagen har gjennomsnittlig hatt den laveste prisen i uken, sier Lilleholt.

Dermed kan det være lurt å ikke bare fylle tanken på dieselbilen på søndag, men også lade batteriet på elbilen.

– Slik utsiktene er nå klarer man ikke å fylle vannmagasinene helt opp igjen fordi det er for lite snø og for fristende med eksport når prisene i Europe er så høye. Produsentene ønsker å selge varen sin dyrest mulig, sier Lilleholt og forklarer at prisene i dag er høyere enn hva de er forventet senere i år. Derfor eksporterer produsentene strømmen nå fremfor å holde igjen.

– Det er heller ikke lett å være produsent. Man ønsker å produsere til høyest mulig pris mens forbrukeren ønsker å få strømmen til lavest mulig pris. Men markedet sikrer den billigste produksjonen til enhver tid og at strømmen flyter fra lavprisområdene til høyprisområdene, sier Lilleholt.

Tibber-sjef Edgeir Aksnes er ikke nådig mot strømprodusentene.

– Strømprodusentene har blitt grådige, de kalkulerer inn at det kommer til å være høye priser fremover i tid. Og på grunn av høyere priser fremover i tid tar de seg godt betalt hele tiden, sier Aksnes og legger til at de fleste strømprodusentene eies av staten og norske kommuner.

– Disponerer vannet

Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge, organisasjonen som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi, sier produsentene må planlegge fremover.

– Kraftprodusentene disponerer vannet i magasinene slik at det skal holde gjennom hele året. De må også ta høyde for at det er unormalt lite snø i fjellet og at det kommer mindre nedbør om våren. Alternativet til å holde prisene høye nå, er at magasinene kan gå tomme og vi kan få enda høyere priser når vi kommer til høsten igjen, sier Øverås.

Han viser til at markedet styrer flyten av strøm over landegrensene – så langt i april har Norge faktisk importert mer strøm enn vi har eksportert.

– En del av våre naboland har mye vindkraft og får dermed større variasjon i prisene. Når det blåser mye faller prisene voldsomt, den effekten får ikke vi, sier Øverås.

Han peker på at alle kan følge med på prisen på strømbørsen Nord Pool.

– Strømmen skal jo gå dit prisene er høyest for å utnytte ressursene best mulig. Mildvær vil redusere forbruket. Spørsmålet er om vi får så mye hjelp fra Europa i den situasjonen vi har nå, sier Øverås med tanke på krigen i Ukraina og de høye gass- og oljeprisene.

– Hva tenker du om at vi kan få de høyeste strømprisene noen gang i sommer?

– Trøsten får være at vi bruker betydelig mindre strøm, og at vi også kan få import av svært rimelig vindkraft fra våre naboland i perioder, sier Øverås.

Hadde det ikke vært krig i Ukraina, ville strømprisene ifølge analysesjef Lilleholt ha begynt å falle nå.

Se så høy har strømprisen vært i år

– Kjernekraftindustrien må finne andre alternativer til de store uranleveransene de får fra Russland. Ogå Ukraina har store forekomster av uran og er at av de mest energirike områdene i Europa, sier Lilleholt og peker på at Tyskland får dekket 60 prosent av sitt energibehov fra Russland når man ser på kull, gass og olje under ett.

Men etter 2023 ser det heldigvis litt lysere ut når det gjelder strømpriser. I 2020 var de som kjent usedvanlig lave mens de var ekstremt høye i fjor.

– Etter 2023 forventes betydelig lavere priser. Da ligger de an til å komme tilbake til et mer normalt nivå, sier Lilleholt.

