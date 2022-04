RUSS: Gjengen fra Nes har reist til Halden for å feste med russ fra hele landet.

Første landstreff etter pandemien: − Alle er gira på å feire

HALDEN (VG): Tre år er gått siden forrige gang Fredriksten festning var fylt med festglade avgangselever, men i helgen var russen tilbake.

De neste ukene samler flere tusen russ over hele landet seg for å feste. For noen av dem starter det hele med Landstreff Fredriksten i Halden.

– Tilbakemeldingene vi får er at russen gleder deg like mye i år som tidligere, sier daglig leder for Landstreff Fredriksten, Lasse Kjønigsen.

Arrangøren melder at de venter opp mot 8000 russ på festningen i løpet av helgen, på det som er ett av landets største russetreff.

Feirer 19-årsdagen

Vilde Gulvik kom fra Larvik til russetreffet Halden som 18-åring fredag, men er akkurat fylt 19 da VG møter henne lørdag.

– Det er ekstra stas å ha bursdag akkurat i dag, fordi det er jo sånn her en 19-åring vil feire, sier hun til VG, og legger til:

– Jeg kunne ikke fått en bedre bursdag.

BURSDAG: Vilde Gulvik (19) (t.h.) feirer bursdagen sin på landstreff sammen med venninnen Martine Gjeitung Olavsen (18) og resten av gjengen.

Med seg i sekken har hun en liter Bacardi, kjøpt på ferie i utlandet, og noen øl.

– Vi kjøper jo inn litt ekstra for å være sikker, sier venninnen Martine Gjeitung Olavsen (18).

Hun forteller at de allerede har møtt folk fra hele landet på treffet.

– Det har jo vært en tid hvor vi ikke har kunnet være sammen i det hele tatt, så det er veldig gøy å være her nå, uten noen restriksjoner. Vi kan bare ha det gøy, egentlig.

1 / 3 VENTER PÅ FEST: Lørdag ettermiddag var det relativt rolig ved festningen. Russen VG snakket med gledet seg til å feste på konsert på kvelden. VÅRSTEMNING: Brus, sprit og solkrem er med i bagasjen for å gjøre festen komplett. BUSS: Russ fra hele landet er ankommet Halden med kollektivtransport, egne vaner og russebusser. forrige neste fullskjerm VENTER PÅ FEST: Lørdag ettermiddag var det relativt rolig ved festningen. Russen VG snakket med gledet seg til å feste på konsert på kvelden.

Årets avgangselever startet på videregående det første pandemiåret, og for mange har store deler av skoletiden vært preget av restriksjoner, karantene og digital-undervisning.

Jentene forteller at de begynte å feire litt forrige helg, men at russetreffet i Halden virkelig «kicker» i gang russetiden.

– Nå føler vi at vi er russ på ordentlig. Vi må jo bare nyte denne tiden vi har som russ og som unge, sier Gulvik.

Forventer god stemning

Også kompisene Kevin Ringstad (18), Jesuthan Anantham (19) og Ole-Martin Westby (19) fra Kløfta og Eidsvoll har tatt turen til russetreffet i Halden.

KLARE: Kompisene fra Eidsvoll gjør seg klare for kveldens fest. Fra venstre: Kevin Ringstad (18), Jesuthan Anantham (19) og Ole-Martin Westby (19).

– Vi har gledet oss til dette. I går var det relativt rolig, men i kveld blir det nok mer stemning, sier Ringstad.

– Det ble bra stemning etter hvert i går også med konserter og dansing, sier Westby.

Dyrt med gammel bil

Ved siden av den store scenene på landstreffet sitter tre russ fra Nes videregående skole på gresset ved siden av russevanen sin.

– Vi har gått på barne-, ungdoms- og videregående skole sammen, sier Anne-Celine Hartman (18).

– Alle er gira på å feire nå, sier Emilie Kløfta (19).

DYRT: Vennegjengen fra Nes har kjent hverandre lenge, og gleder seg til å feire endt skolegang sammen.

Sammen har de solgt dopapir og kaker, vært på varetelling i butikker og jobbet på dugnader for å samle inn penger til russetiden.

– Det var litt usikker på om vi kom til å få en russetid i år, men etter jul har vi vært innstilt på at pandemien ikke stopper årets feiring, sier Mari Hofsrud (18)

De regner med at de bruker 20.000 kroner per person på feiringen de neste tre ukene.

– Det blir det til sammen med klær, drikke, billetter til treff, reise og vanen, sier Kløfta og legger til:

– Det er mye utgifter med de gamle bilene.

– Sammensveiset

Jessheim-trioen Tilde Treseng (19), Anniken Holthe (19) og Maria Tufteland (19) forteller at de har fått flere nye venner på teltcampen på festivalområdet.

– Alle er blitt veldig sammensveiset, og det er folk fra alle mulige steder her sier Holthe.

– Ja, alle snakker med alle, og vi vorser sammen og sånn, sier Tufteland.

SOLSKINN: Tilde Treseng (19), Anniken Holthe (19) og Maria Tufteland (19) tar en pause fra festen i sola.

De er imponert over sikkerheten på arrangementet.

– Det føles veldig trygt, og vaktene er nøye med å sjekke at folk ikke har med seg ting som ikke er lov, sier Treseng.

– Hvis noen kaster opp, så tar vaktene vare på dem.

Venninnene tvilte lenge på om russefeiringen faktisk kom til å bli noe av på grunn av pandemien, og ventet lenge med å kjøpe billetter til landstreffet.

– Men jeg tror bare det er blitt enda bedre enn det var før, sier Treseng.

– Alle er nok litt desperate på sosial kontakt, sier Tufteland.

Dannet russegruppe spontant

Guttegjengen fra Bjørkelangen hadde egentlig ingen planer om å ha en egen russegruppe, men rett etter jul kjøpte en av dem likevel en gammel van, litt spontant.

PÅ BUDSJETT: I motsetning til mange andre har guttene fra Bjørkelangen brukt lite penger på russefeiringen, selv om de har kjøpt en gammel van.

– Det har vært lite stress og lite planlegging, men det er blitt jævlig bra likevel, sier Ole Nicolai Haugen (18).

– Og vi har nok brukt mindre penger enn alle andre her med van, sier Henrik Nymoen (18).

Sammen med kompisene Hallvard Heggevik Lund (18), Marcus-André Sund-Fallet (18) og Lars Sletner (18) gleder de seg til kvelden og konsertene.

– Det blir nok bedre stemning utover kvelden, med drikking og artister på scenen.

SLITNE: Mikael Andreas Auestad (18) fra Hamar sier at mange er slitne etter festen.

På campingområdet møter VG Mikael Andreas Auestad (18) fra Hamar.

– Alle er litt døde på morgenen etter festingen, men det er god stemning. Vi må jo feire at vi er ferdig med 13 års skolegang.

– Oppfører seg kjempebra

Det har ikke vært noen hendelser på landstreffet å melde om så langt, opplyser avsnittsleder ved Halden nærpolitistasjon Martin Grimstad til VG.

– Russen oppfører seg kjempebra, så vi er veldig fornøyde, sier han.

Grimstad sier at politiet i forkant har vært litt bekymret fordi russen i år har vært gjennom to år med pandemi og mindre festing enn vanlig, men at det ikke har vist seg å være noe problem.

– Det har vært ganske likt som det bruker å være på landstreffet, så dette er en god start.

PANT: Til tross for mye alkohol har russen oppført seg bra gjennom helgen, ifølge politiet.

Utsolgt i 2021

De største landstreffene samler hvert år flere tusen avgangselever. Aller størst er treffet i Kongeparken utenfor Stavanger. Der ble billettene utsolgt allerede i august 2021.

– Vi samler 15.000 russ hver dag 6. til 8. mai, sier pressekontakt Aasmund Lund til VG.

Han ser frem til å arrangere fest etter tre års pause på grunn av coronapandemien.

Landstreff Lillehammer satser på å samle 3000 russ 13.–15. mai, som det siste landstreffet før russetiden avsluttes.

– Det virker som at russen er sulten på feiring, sier daglig leder Vilde Øien Karlsen til VG.