VIL HA OFFENTLIG UTVALG: Nestlederen i MDG, Arild Hermstad, vil at et offentlig utvalg skal se på hvilke feil som har blitt i gjort i politiets behandling av blant andre rusmisbrukere.

MDG ønsker gransking av politifeil

Nå har partiet fremmet forslag på Stortinget der de ber regjeringen finne ut av hva som har skjedd, og hvor det gikk galt.

Av Intisaar Ali

Publisert: Nå nettopp

I sluttet av mars sammenlignet MDGs nestleder de ulovlige feilene hos politiet med Nav-skandalen.

– Her er det veldig mange ofre. Potensielt så sier riksadvokaten at det kan være flere tusen mennesker som har blitt behandlet ulovlig, sier Arild Hermstad nestleder i MDG, til VG.

Saken han snakker om er rapporten fra Riksadvokaten. Den ble lagt frem i februar i år og avdekket at politiet har brukt ulovlig tvang i narkotikasaker over flere år. I tillegg kom det frem at politiet har drevet med ulovlig ransaking av personer.

– Vi ønsker at vi rett og slett skal granske hva som har skjedd og hvordan vi har drevet med denne feilpraktiseringen over så lang tid uten at de har blitt slått ned på, og uten at politiet endret praksis, sier Hermstad.

Nå ber partiet om at regjeringen setter ned et offentlig utvalg som skal se om hva som har skjedd.

– De ønsker å dysse det ned

I mars måned skrev Dagbladet at Justisdepartementet beklaget overfor alle som har blitt utsatt for ulovlig tvangsmiddelbruk av politiet.

MDG mener det ikke bare er Justisdepartementet som må beklage, men at det har blitt gjort grove feil flere steder i systemet. I tillegg vil de aller helst at det er justisministeren som selv går ut og beklager.

BEKLAGET IKKE I SPØRRETIMEN: SV ba justisministeren beklage i spørretimen før påske. Det gjorde hun ikke.

– Statssekretæren har beklaget, men justisministeren har ikke villet gjøre det. Vi har også fått en halvkvedet beklagelse fra politiet selv, men det er helt tydelig at systemet er veldig ukomfortabelt med det som har skjedd og at de ønsker å dysse det ned. De ønsker ikke en åpen beklagelse som er uforbeholden til alle ofrene for disse overgrepene, sier Hermstad.

Han mener at forlaget kan føre til at departementet og politiet holdes ansvarlig for feilene som har skjedd.

Tidligere har Hermstad også bedt politidirektør Benedicte Bjørnland om å slutte i jobben.

Viser til debatt i Stortinget

Ved justisdepartementet er det ingen som vil svare på MDGs kritikk. De viser til svaret justisministeren ga Andreas Sjalg Unneland (SV) i justiskomiteen.

– Vil statsråden beklage på vegne av regjeringen til alle som er blitt utsatt for ulovlig tvangsmiddelbruk i disse sakene, og dersom ikke – hvorfor? var spørsmålet Unneland stilte justisministeren i spørretimen før påske.

Svaret han fikk var blant annet at justisministeren så svært alvorlig på politiets tvangsmiddelbruk og feilene som var blitt avdekket.

SPØRRETIMEN: Før påske ble feilene som ble avdekket hos politiet diskutert på Stortinget. Her taler SVs Andreas Sjalg Unneland mot justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Jeg tar denne saken på høyeste alvor, og det har jeg også forsikret meg om at både politidirektøren og riksadvokaten gjør, sa hun i spørretimen.

Unneland stilte flere spørsmål om hvorvidt justisministeren ville komme med en beklagelse. Ut ifra referatene fra spørretimen, svarer ikke justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) konkret på dette spørsmålet.

Ser alvorlig på saken

Politiet sier de tar det som har blitt avdekket på største alvor.

– Politi og påtalemyndighet har et felles ansvar og samarbeider tett for å sikre nødvendig oppfølging, sier Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør i Politidirektoratet, til VG.

De mener at politikken rundt rus har endret seg og at politiet må følge denne utviklingen. De mener også at de har beklaget overfor de som er berørt av politiets feilhåndtering.

– Det er alltid alvorlig når det skjer feil på dette området, og politiet har også beklaget overfor dem som har vært utsatt for feil, sier Vandvik.

De jobber nå med å rydde opp feilene som har blitt gjort.

– Samlet sett mener vi det er tatt viktige grep for å sikre at politiets praksis er i tråd med både lovverket og samfunnets forventninger, sier han.

Hva er saken?

Rusreformen ble lagt frem av Erna Solbergs regjering i 2021. Reformen innebar at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget forbruk ikke skulle være straffbart.

Det var skepsis rundt hvordan politiets arbeid mot narkotika nå skulle foregå. Flere i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) var bekymret for at politiet mistet virkemidler i kampen mot narkotika, nå som det ikke lenger skulle være straffbart med små mengder narkotika til eget bruk.

Riksadvokaten ble koblet inn for å få en avklaring på hva slags maktmidler politiet kunne bruke i mindre narkotikasaker. Her ble det avdekket ulovlig praksis hos politiet i tiden før 9. april 2021.

Den ulovlige praksisen har blant annet vært at politiet ulovlig har ransaket mennesker som har vært mistenkt for bruk og besittelse av ulovlige rusmidler til eget bruk. I tillegg har de utført ulovlige urinprøver og ransakelser av hus og mobiltelefoner.