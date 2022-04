DRAMATISK: Lastebilen er godt plantet inne i stua.

Lastebil krasjet inn i enebolig: − Den er godt plantet inne i huset

Eieren forteller at det var ren flaks at hverken han eller barna var hjemme da lastebilen smalt baklengs inn i stua i Brumunddal.

Av Line Fausko

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fredag ettermiddag raste en lastebil med bakenden først inn i en privatbolig i Brumunddal.

– Jeg er bare glad ingen var hjemme, sier den ordknappe og tydelig pregede huseieren til VG. Han ønsker ikke navnet på trykk.

Til Ringsaker Blad forklarer innsatslederen på stedet, Håvard Heide-Flaaterud, at sjåføren skal ha prøvd å snu oppe i veien.

– Og idet han gjorde det, skal han ha mistet all kraft i bremsene. Dette skjer på toppen av en bakke og han styrer nedover så godt han kan. Til slutt var det uunngåelig å kjøre inn i hagen og inn i huset, sier Heide-Flaaterud til avisen.

STORE SKADER: Både politi og brannvesenet har jobbet på stedet.

Sjåføren tydelig preget

Operasjonsleder Bård Einar Toft sier til VG at så godt som hele lastebilen var inne i huset.

Det har ført til omfattende skader på boligen. Både politi og ambulanse har vært på stedet for å få lastebilen ut.

Ut fra forklaringen til sjåføren, tror de det dreier seg om en teknisk svikt på bilen.

– Sjåføren er tydelig preget av det som skjedde. Han blir ivaretatt av eget selskap og bar preg av alvor, sier han til VG.

Saken er satt under etterforskning, avhør i etterkant av hendelsen, og tekniske undersøkelser av vogntoget.

BERGING: Brannvesenet brukte støttestenger for å sørge for at ingenting raste sammen da de berget lastebilen ut.

Brannsjef Torgeir Dybvig har jobbet på stedet, og beskriver det hele som uvirkelig:

– Jeg har sett mye rart, men det er første gangen min på en sånn hendelse. Det var surrealistisk. Men vi visste på forhånd at det ikke var personer der inne, som gjorde at vi kunne senke skuldrene når vi jobbet. Det kunne endt veldig dramatisk, sier han til VG.

Brannsjefen forteller at lastebilen gikk gjennom husveggen og omtrent fem meter inn i huset. Det er kjøkkenet og stua som er mest skadet.

– Den er godt plantet inne i huset. Det er et hell at ingen var der. Det er det gode med det.

Har fått ut lastebilen

Redningsmannskapene har fredag kveld fått ut lastebilen. Dybvig forteller at frigjøringen gikk fint med god hjelp fra tungbilberger fra Viking. De har brukt støttestenger for å sørge for at bærebjelkene ikke skulle svikte.

– Det gikk veldig fint. Vi brukte også litt motorsag for å fjerne ting som kunne falle ned.