VAKTBIKKJE: Peggy Hessen Følsvik lover at LO de neste årene skal være vaktbikkje for å passe på Støre-regjeringen.

LO-lederen: − Jeg ønsker å fortsette

LO-leder Peggy Hessen Følsvik (61) bekrefter at hun ønsker å fortsette som LO-leder. Hun forteller at hennes LO vil være tøff både overfor Støre-regjeringen og NHO.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Og hun forteller hvordan konkurrenten Unio kan løfte enkeltgrupper i vårens oppgjør.

– Jeg kan bekrefte at jeg har informert valgkomiteen om at jeg ønsker å fortsette som LO-leder. Så er det opp til valgkomiteen å innstille og LO-kongressen å velge, sier Følsvik til VG.

Hun overtok som LO-leder i mars 2020, da daværende LO-leder Hans-Christian Gabrielsen brått døde.

LO avholder kongress fra 30. mai til 3. juni og allerede nå går det an å fastslå at hun ligger godt an til å få fortsette.

Har flertall

Hun kommer fra det tredje største forbundet i LO, Handel og kontor, og har i tillegg støtte fra de to største forbundene i LO, Fagforbundet og Fellesforbundet:

De tre forbundene har et stort flertall på LO-kongressen og Følsvik skal gjøre mye galt for ikke å bli valgt.

– Peggy måtte ta over LO i en vanskelig tid. Hun har gjort rollen til sin egen, og blitt en tydelig og god LO-leder, sier Fellesforbund-leder Jørn Eggum.

– Innstiller på full støtte

Han bekrefter sin støtte:

– Fellesforbundet presenterer vår innstilling til LO-kongressen i forbundsstyret førstkommende tirsdag. Der innstiller ledelsen på full støtte til gjenvalg av Peggy Hessen Følsvik som LOs leder, sier Eggum.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, leder valgkomiteen. Hun overlater derfor til sin nestleder, Odd Haldgeir Larsen, å uttrykke støtte til Følsvik.

– Peggy ble brått og uventet LO-leder, men har stått fjellstøtt og vært en tydelig og inkluderende leder i en vanskelig tid. Fagforbundet støtter gjenvalg av Peggy Hessen Følsvik som LO-leder, sier Larsen.

Vanligvis velges en LO-leder for fire år, men LO-kongressen ble i fjor utsatt med et år, til i år. Derfor er kongressperioden redusert til tre år. Neste LO-kongress avholdes som planlagt i 2025.

VG møter Følsvik ved LOs konferansehotell på Sørmarka utenfor Oslo.

LO-BASTION: Følsvik nyter vårsolen utenfor LOs konferansehotell på Sørmarka, ved Siggerud, sørøst for Oslo, hvor LO-ledelsen har møttes denne uken.

Vi utfordrer henne til å fortelle hva hun skal gjøre med LO de neste årene, for å utvikle Norge – og LO.

– Den viktigste oppgaven vi står foran er å fortsette kampen mot ulikhet. Behovet er forsterket gjennom pandemien, sier Følsvik.

Hun underbygger det ved å vise til en medlemsundersøkelse, som viser at det også er den viktigste saken medlemmene trekker frem.

– Vi kan gjøre noe med det gjennom oppgjørene, som i år, hvor vi løfter de lavest lønte. Så må vi øke organisasjonsgraden i typiske lavlønnsyrker, slik at de får hjelp til å øke sine lønninger.

– Må kutte utslipp

Den andre saken hun nevner hun vil prioritere, er bærekraftig omstilling av industrien.

– Vi må kutte utslipp og skape arbeidsplasser. Skal vi klare kuttmålene våre, må vi kutte på sokkelen. Vi kommer ikke utenom elektrifisering og å bygge havvind, som vil gi nye arbeidsplasser.

Hun sier at nye teknologier kan avhjelpe, eksempelvis hvis det utvikles mobile kraftverk som kan fange CO₂-en på plattformene.

– Det er kjempespennende og eksempel på teknologier vi må heie frem. Slikt kommer nettopp fordi vi har satt tøffe klimamål.

Følsvik, Eggum og Nord har i høst gått til kraftfulle angrep på sin egen Støre-regjering, blant annet med krav om feriepenger til permitterte og krav om pendlerboligsvar fra Hadia Tajik, noe som økte presset på henne og bidro til at hun måtte gå av både som statsråd og nestleder i partiet.

MEKTIG TRIO: Følsvik flankert av Fellesforbund-leder Jørn Eggum og Fagforbund-leder Mette Nord.

– Vi kommer til å fortsette den linjen: LO skal alltid være vaktbikkje overfor den sittende regjeringen, uansett hvilken farge den har, sier hun.

Vi skriver deres «egen regjering», fordi alle tre – i kraft av sine lederverv LO – sitter i sentralstyret til Ap.

Lønnsoppgjøret i industrien endte med en ramme på 3,7 prosent. Oppgjøret er nå i gang i kommunesektoren og staten.

KULTUR: Følsvik foran Nils Aas arbeiderkvinne på Sørmarka.

LO-leder sier at ingen hovedsammenslutninger, som Unio, samlet kan få mer enn rammen.

– Nei, men det er fullt mulig å løfte grupper. Det Fellesforbundet gjorde i industrien er et godt eksempel. De valgte å løfte lønningene i Teko-industrien med samlet 14 kroner timen. Det betød at andre fikk noe mindre.

– Så det er rådet du gir til konkurrenten Unio, hvis de skal løfte lønnen til enkeltgrupper som lærerne eller andre?

– Ja, det handler om å prioritere. De kan løfte grupper på samme måte som Fellesforbundet gjorde.

Venter EØS-debatt

EØS er et av stridstemaene på LO-kongressen. Det er etter alle solemerker et stort flertall på kongressen for EØS-avtalen, men det er krefter som vil utfordre den.

Det tar Følsvik med stor ro.

– Det kommer nok en EØS-debatt og det skulle bare mangle, fordi vi vet at mange av våre medlemmer og tillitsvalgte er opptatt av det. Innstillingen er at vi skal utrede alternativer til dagens EØS-avtale og vårt forhold til EØS.

Hun sier at målet ikke er å utfordre avtalen.

– Men å se på mulighetene den gir. Så er det opp til kongressen å fatte sine vedtak.

Hun legger til:

– Jeg er spent på å se om dagens situasjon – med krig og uro i Europa – vil påvirke den debatten.

– Et stemningsskifte som gjør LO-sjefen snart kan ta initiativ til en EU-debatt?

Hun ler godt og rister på hodet.

– Nei, det er ikke aktuelt.

Trussel om streik er vårt sterkeste våpen

Hun lover å bruke makt overfor NHO, for å få på plass en ny Avtalefestet pensjonsordning (AFP) i privat sektor, en vanskelig floke, som har ligget på bordet i flere år, uten at de har funnet en løsning.

– Målet er å få på plass en reformert AFP-ordning innen 2025. Jeg mener saken må inn i et tariffoppgjør, fordi det har vist seg at vi ikke klarer å sette press på arbeidsgiverne for å finne en løsning.

– Ved å ta med ordningen inn i et av de tre oppgjørene som gjenstår før 2025, så vil dere kunne bruke streik som virkemiddel, for å presse NHO til å finne en løsning?

– Ja, det mangler ikke utredninger. Saken er utredet opp og ned i mente. Jeg ser ingen annen vei, fordi da stiller vi med streikemakt: Trussel om streik er vårt sterkeste våpen og jeg tror det må brukes for å presse frem en AFP-løsning.

MILLIONMÅL: Peggy Hessen Følsvik har som mål at LO skal nå en million medlemmer.

Aldersgrense

For at Følsvik skal kunne fortsette som LO-leder, må LO-kongressen først fatte vedtak om et forslag om å øke pensjonsgrensen for LO-ledelsen fra 60 til 65 år.

– Er det du som har presset frem den økningen for at du skal få fortsette som LO-leder?

Hun ler indignert.

– Nei, det er det ikke. Det er en diskusjon som ble startet i forbundene lenge før det var aktuelt for meg å bli LO-leder. Forslagsfristen var ute før Hans-Christian døde.

Hun har et mål til, som krever at LO får 24.000 nye medlemmer:

– Da passere vi en million medlemmer.