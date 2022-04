«Grottefesten»: To menn tiltalt

Oslo statsadvokatembeter har tatt ut tiltale mot to menn etter den såkalte «grottefesten» i Oslo om sommeren 2020.

Natt til 30. august 2020 var inntil 200 personer samlet i et nedstengt tilfluktsrom på St. Hanshaugen i Oslo. Store styrker fra politi, helse og brannvesen rykket ut etter melding om flere berusede unge mennesker i området.

Inne i tilfluktsrommet fant redningsmannskapene et bærbart aggregat som hadde blitt tatt i bruk for å få strøm til musikken. Ifølge brannvesenet utviklet aggregatet CO og fjernet oksygenet i rommet – noe som ga et dårlig pustemiljø.

Totalt 27 personer ble fraktet til sykehus etter den mye omtalte festen. Fem personer ble omtalt som kritisk skadet som en følge av kullosforgiftning.

Festen hadde blitt planlagt flere uker i forveien og ble omtalt som «Rave Cave». I mediene fikk festen tilnavnet «grottefesten» og ble viet stor oppmerksomhet.

Oslo politidistrikt har siden august 2020 etterforsket saken. Totalt fem personer har vært siktet. Nå er to menn tiltalt, mens saken er henlagt for de tre andre personene.

– Jeg har ingen kommentar på nåværende tidspunkt, sier statsadvokat Daniel Sollie ved Oslo statsadvokatembeter til VG.

PÅSTÅTT ÅRSAK: Ifølge brannvesenet var et aggregat, inne i det forlatte tilfluktsrommet, årsaken til at en rekke festdeltagere ble kullosforgiftet under «grottefesten» for drøyt halvannet år siden.

Straffesaken er foreløpig ikke berammet i Oslo tingrett.

– Min klient er underrettet om tiltalen og erkjenner ikke straffskyld. Utover det har jeg ingen kommentar på nåværende tidspunkt, sier advokat Ida Andenæs til VG.

Hun er forsvarer til en av de tiltalte mennene.

VG har forsøkt å komme i kontakt med forsvarerne til den andre tiltalte mannen, advokatene Frode Sulland og Marit Sæther, men uten hell.

Bistandsadvokat: Lettet

Bistandsadvokat Eitya Rehman representerer en av de fornærmede i straffesaken.

– Fornærmede og familien er lettet over at det er tatt ut tiltale, sier Rehman til VG.

Den andre bistandsadvokaten i saken, Britt Kjelleberg, ønsker ikke å kommentere saken.

Advokat Audun Beckstrøm har vært forsvarer for en av mennene som nå har fått saken sin henlagt.

– Jeg mener statsadvokaten har gjort en riktig vurdering ved å henlegge for min klient. Han var ikke til stede på festen i grotten. Den lange tiden som har gått med til etterforskningen har vært en stor påkjenning for ham. Han er nå lettet over at saken omsider er henlagt for hans del, sier Beckstrøm til VG.

Advokat Bendik Falch-Koslung har også vært forsvarer for en av de tre som har vært siktet i saken.

– Klienten min er glad for at saken er henlagt for hans del, og jeg synes ikke det er overraskende, sier Falch-Koslung til VG.

Advokat Jan Erik Teigum ønsker ikke å kommentere saken. Han har vært forsvarer for den tredje personen som har vært siktet, men som nå har fått beskjed om at saken er henlagt.