To tenåringer knivstukket i Ski – mistenkt på frifot

SKI (VG) Politiet jakter én gjerningsperson etter at to personer i slutten av tenårene ble knivstukket nær Esso-stasjon i Ski onsdag kveld. Skadeomfanget er ukjent.

Politiet rykket onsdag kveld ut etter melding om knivstikking på en adresse i Ski. Hendelsen skjedde i nærheten av Esso-stasjonen i Nordbyeveien, opplyser operasjonssjef Atle Vesttorp til VG ved 19.50-tiden.

Vesttorp sier samtidig at luftambulansen nå frakter den ene av dem til Ullevål sykehus, mens den andre blir kjørt i ambulanse til Ahus.

– Var det vitner til hendelsen?

– Ja, vi jobber på stedet for å hente inn vitneavhør, avklare hva som har skjedd og lokalisere gjerningspersonen. Vi har en formening om hvem gjerningspersonen er. Det skal være snakk om en gjerningsperson, sa Vesttorp tidligere onsdag kveld.

VG har sett en video fra åstedet, som viser tre personer i et basketak.

En nabo sier til VG at hun hørte bråk og skriking utenfor, og derfor gikk til vinduet for å se hva det var. Hun ringte politiet, som allerede var på vei, og var på stedet rask, ifølge øyenvitnet.

Politiet jakter nå en mistenkt gjerningsperson med flere patruljer. Vesttorp sier til VG at Øst politidistrikt får bistand fra beredskapstroppen til å finne den mistenkte personen.

– Har dere kjennskap til den mistenkte?

– Det vet jeg ikke.

Han kan heller ikke si noe om relasjon mellom de knivstukne og den mistenkte gjerningspersonen.

– Vet dere hva bakgrunnen for knivstikkingen er?

– Nei, vi vet heller ikke bakgrunn for hvorfor de to er skadet.

Politiet fikk melding om knivstikkingen klokken 19.18 via AMK-sentralen.

I en oppdatering på Twitter ber politiet både publikum og presse holde avstand til området rundt Esso-stasjonen.