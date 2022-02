forrige





Foto: Hallgeir Vagenes / VG

To tenåringer knivstukket i Ski – mistenkt lokalisert

SKI (VG) Politiet har lokalisert og isolert den antatte gjerningsmannen, etter at to unge menn ble knivstukket nær en bensinstasjon i Ski onsdag kveld.

– Vi jobber med pågripelse, men har sikret at han ikke kan komme seg vekk og skade andre, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Atle Vesttorp til VG klokken 20.55.

Han opplyser samtidig at den antatte gjerningsmannen oppholder seg innendørs i sin l i Ski, ikke langt fra åstedet.







Øst polidistrikt har fått bistand fra beredskapstroppen i Oslo til å finne den mistenkte.

– Det pågår nå en situasjon som er litt krevende for oss, for vi prøver å få kontakt og ta hånd om ham på best mulige måte, sier politiets innsatsleder på stedet Arild Skarø.

Han understreker at politiet har full kontroll over situasjonen og vil gå inn i dialog med mistenkte for å løse situasjonen på fredelig vis.

– Det er ingen risiko for andre beboere i området, sier Skarø.

Politiet fikk klokken 19.18 melding om knivstikkingen på en adresse i Ski i Nordre Follo sørøst for Oslo.

Hendelsen skjedde i nærheten av Esso-stasjonen i Nordbyveien i Ski, opplyser Vesttorp.

Vitner forteller til NRK at situasjonen startet da en kvinne kom ut av en bygning fulgt av en mann med kniv.

To unge menn på gaten skal ha forsøkt å bryte inn for å avverge en knivstikking, og det oppstod et basketak.

VG har også fått opplysninger om et slikt hendelsesforløp.

Skadeomfanget for de to er foreløpig ukjent. De to knivstukne er begge i slutten av tenårene, opplyser politiet til VG ved 20.20-tiden.

Vesttorp sier at luftambulansen frakter den ene av dem til Ullevål universitetssykehus i Oslo, mens den andre blir kjørt i ambulanse til Ahus på Lørenskog.

Politiet arbeider på åstedet for å hente inn vitneforklaringer og avklare hva som er skjedd

POLITIJAKT: Flere politipatruljer søker nå etter den antatte gjerningspersonen. Foto: Morten Krogh

VG har sett en video fra åstedet, som viser tre personer i et basketak.

En nabo sier til VG at hun hørte bråk og skriking utenfor.

Politiets operasjonsleder kan heller ikke si noe om relasjon mellom de knivstukne og den mistenkte gjerningspersonen.

– Vet dere hva bakgrunnen for knivstikkingen er?

– Nei, vi vet heller ikke bakgrunn for hvorfor de to er skadet.

I en oppdatering på Twitter ber politiet både publikum og presse holde avstand til området rundt Esso-stasjonen.