STRESSMOMENT: Flere unge kvinner forteller at de har flere bekymringer knyttet til menstruasjon i skolesammenheng.

Ber om gratis bind og tamponger på skolene

Anine Louise Soløy (19) mener at bind og tamponger burde ha vært tilgjengelig på skolene for lenge siden.

Det har i flere år vært stor debatt om bind og tamponger burde være gratis eller ikke. Nylig blusset debatten opp igjen da det ble kjent at utvalgte skoler i Viken skal tilby gratis bind og tamponger til elevene.

Anine Louise Soløy (19) synes det er unødvendig at man som kvinne skal betale for nødvendige menstruasjonsprodukter, og mener det derfor er på tide at Norge tar grep.

– Det burde så absolutt være et privilegium.

Soløy sin erfaring er at menstruasjonen enda er tabu, og stressmoment blant de unge. Tilgang til gratis bind og tamponger mener hun vil hjelpe mange.

– Det vil redusere ubehagelige situasjoner.

Grunnleggende urettferdig

VG har vært i kontakt med jenter ned i 13-års alderen som forteller om både ubehagelige og uheldige opplevelser knyttet til menstruasjon i skolesammenheng. Disse opplevelsene har ifølge dem blitt verre på grunn av mangel på bind og tamponger, men også av skammen rundt det å ha mensen.

Talsperson i Grønn Ungdom, Ulrikke Torgersen, forteller at det er det er god feminisme å sørge for at alle kan blø med verdighet.

– Vi mener det er grunnleggende urettferdig at det skal koste mer å være født med en livmor og at det er på høy tid, at vi får på plass ordninger, som sikrer at alle som blør tilgang på mensprodukter, gratis.

På skoler vil de at dette skal inkludere bærekraftige mensprodukter, og at unge skal få tilbud om opplæring i bruk av helsesøster.

Håper på en offisiell ordning

I 2020 ble Skottland det første landet i verden til å innføre gratis bind og tamponger til kvinner. Senere innførte land som Frankrike og New Zealand samme ordning.

Den kommende høsten 2022 starter Viken opp med prøveordningen hvor utvalgte skoler i fylket skal tilby gratis bind og tamponger til elevene.

Denne ordningen mener helsesykepleier Hege Lunde at det er et stort behov for.

Hun jobber ved Elvebakken videregående skole i Oslo, og der har elevene i dag tilgang til både bind og tamponger. Dette fordi helsesykepleierne ved skolen selv har tatt initiativ. Hun håper på at en offisiell ordning kan bli vedtatt.

TABU: Hege Lunde opplever at menstruasjon fortsatt er tabubelagt.

– Vi ser at det er et behov da det ikke er lett å planlegge når mensen kommer. Det er derfor veldig mange som forteller at de er glad for at vi har det liggende.

Fortsatt tabubelagt

Videre forteller Lunde at ungdommen i dag har mye å tenke på, og at det er lett å glemme å ta med seg bind og tamponger. Hun mener derfor at en offisiell ordning vil kunne redusere mye stress blant de unge.

Samtidig tror hun at synligheten og tilgangen vil gjøre at flere tørr å snakke mer om menstruasjon, da temaet fortsatt er tabubelagt.

Helsesykepleieren har også blitt oppmerksom på at flere mener at bind og tamponger ikke er så dyrt, og at man derfor fint kan ha tilgang på det.

– Det er kanskje ikke så dyrt, men det å løpe på butikken i skoletiden er noe man ikke alltid får gjort.

Hun tenker at det ikke handler så mye om pris blant de unge, men om tilgjengeligheten.

– En blødning kan jo komme. Noen ganger kommer den som planlagt, men andre ganger ikke.

Kritisk til gratis bind og tamponger

Elisabeth Meier Tangen (18) er nestleder i Oslo Unge Høyre, og går selv på videregående.

Hun mener at det å skulle bruke penger på gratis bind og tamponger ikke kommer til å gjøre menstruasjon mindre tabu, og at det heller ikke vil løse et eventuelt likestillingsproblem.

Tangen stiller seg heller ikke bak at denne debatten er et spørsmål om likestilling.

– Vi har ikke uendelig med penger, og da må man prioritere hva vi skal bruke de på.

Tangen mener man heller burde legge penger ned i seksualundervisning og kvalifiserte lærere. Hun tror at denne tematikken er som mye annet. Vi må snakke om det, for at det skal bli mindre tabu.

– Vi kan ikke legge bind og tamponger på toalettet, og så bare håpe på at det vil gjøre menstruasjon mindre tabu. Jeg mener man skal gå på butikken å kjøpe menstruasjonsprodukter med stolthet.

UENIG: Elisabeth Meier Tangen mener at tilgang til gratis bind og tamponger ikke vil løse ulike problemer.

Tangen er også kritisk til at man skal ta i bruk statskassen for menstruasjonsprodukter til de som klarer å betale for det selv.

– Det er sløste penger om vi skal gi det til folk som har råd til det

Hun mener derimot at de som sliter økonomisk selvfølgelig skal få hjelp, men at gratis bind og tamponger ikke er løsningen.