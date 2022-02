Hadia Tajik betaler skatt for årene med pendlerbolig

Det melder arbeidsministeren og Arbeiderparti-nestlederen på sin Facebook.

Løftet om skattebetaling kommer etter at VG på søndag avslørte hvordan Tajik fikk skattefri pendlerbolig i 2006 ved hjelp av en leiekontrakt hun aldri brukte. I stedet bodde Tajik hos foreldrene og hadde boligutgifter der, sier hun – men dette kan hun ikke dokumentere.

Siden da har ministeren fått mye kritikk, blant annet for at hun ikke har villet svare på alle pressens spørsmål.

Men nå skriver Ap-nestlederen altså at hun vil betale frivillig skatt for verdien av pendlerboligen i perioden 2006–2010.

Tajik skriver at hun har bedt skatteadvokat Einar Harboe gjøre en beregning av hva skattefordelen for de fire årene utgjør.

«Dette er mitt ansvar, ingen andres. Jeg burde håndtert dette annerledes allerede da, ved å gi arbeidsgiver oppdatert informasjon. Det gjorde jeg ikke - og det beklager jeg. Men jeg kan håndtere det annerledes nå» skriver Tajik.

VG har sendt Tajik flere spørsmål etter at hun gikk ut med at hun vil betale skatt for boligen.

– Du har tidligere insistert på at du hadde krav på skattefri pendlerbolig. Siden du nå betaler skatt, er det en erkjennelse av at du ikke hadde krav på skattefridaget likevel?

Hun har foreløpig ikke besvart VGs spørsmål.

Tidligere onsdag sendte VG et spørsmål til Tajik om hun vil vurdere å betale frivillig skatt. Vedlagt var uttalelser fra skatteekspert Eivind Furuseth, som sa at han mente at Tajik har en moralsk plikt til å tilbakebetale. Da ønsket Tajik ikke å kommentere.

– Hun har alle muligheter til å komme ut av saken ved å være mer åpen, dersom det hun har sagt er riktig, sa Furuseth.

