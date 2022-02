PÅ TUR: Jonas Gahr Støre ble kjørt rett til hotellet tirsdag kveld etter en middag med EU-kommissær Valdis Dombrovskis fra Latvia.

Støre til VG: − Putin opphøyer seg selv

BRUSSEL (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at håpet om å unngå fullskala invasjon må være nøkternt og realistisk. Han frykter en større militæroperasjon i Ukraina.

Publisert: Nå nettopp

Mandag varslet Russlands president Vladimir Putin at han ville anerkjenne de ukrainske regionene Luhansk og Donetsk som egne utbryterrepublikker.

Det gjorde dypt inntrykk på statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Jeg opplever mandagen som et veiskille. Konkret startet Russland med å anerkjenne utbryterrepublikker fra en annen stat. Og i forlengelsen av det, så nærmest fraskriver Putin i sin tale Ukrainas rett til suverenitet, sier Støre til VG på hotellet sitt i Brussel.

– Dette er en måte å se andre folk og land på som Europa har forlatt, sier han om Putins tale.

Onsdag møter han blant annet EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, til møter i Brussel om Ukraina og energipolitikk.

forrige



fullskjerm neste BEKYMRET: Statsminister Jonas Gahr Støre har mange bekymringer før han går til ro for natten på hotellet i Brussel tirsdag kveld. Foto: Hallgeir Vågenes / VG 1 av 3 Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Reell fare for krig

VG møter statsministeren på hotellet før den store møtedagen i Brussel.

Støre sier at det en stund var et håp om at kontakten med Frankrike, Tyskland og USA kunne skape en politisk prosess.

Håpet forsvant foreløpig da Putin erklærte at Minsk-avtalen var død.

– Hvordan vurderer du nå sjansen for en fullskala invasjon, utover Donetsk og Luhansk?

– Jeg mener at med en så stor troppeansamling, med så store offensive våpen og så mange folk som trener så har det vært en reell fare for det i en del uker, sier Støre.

– Nå tror jeg man ser litt klarere at den militære oppbyggingen brukes offensivt. Da er faren for en større militær operasjon til stede, legger han til.

forrige



fullskjerm neste KRIGSFARE: Jonas Gahr Støre frykter en større militæroperasjon i Ukraina. 1 av 3 Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Er det reelt håp om å unngå det?

– Det mener jeg det alltid må være. Men man må være nøktern og realistisk, sier Støre og understreker:

– Presidenten og utenriksministeren i Russland har tirsdag nærmest fraskrevet Ukraina rett til suverenitet. Det er et veldig dårlig forvarsel, sier han.

Støre snakket med Nato-sjef Jens Stoltenberg om Ukraina senest tirsdag.

Norges statsminister har en beskjed til ukrainerne:

– Jeg synes de har et imponerende forhold til den trusselen de står ovenfor fra det landet som hevder at de er deres aller nærmeste. I en sånn situasjon er det grunn til å tenke at det må være aller tøffest for barn og den frykten som må ligge i det som kan komme, sier han.

KRITISERT: Vladimir Putin har varslet at han vil anerkjenne de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk som utbryterrepublikker.

Kritiserer Putin: – Opphøyer seg selv

Støre mener vi ikke har sett en slik hendelse siden slutten av den kalde krigen.

Han peker på at de 150.000 russiske soldatene og det offensive militærutstyret både er pressmiddel for å få politiske løsninger og nå brukes militært for å oppnå resultater.

– Det har ikke Europa erfart på mange tiår, sier Støre.

– Det sterke er at president Putin opphøyer seg selv til en fortolker av hvordan historie skal forstås og hvilke fullmakter den tolkningen gir dem. Det ligger mange krevende kompromisser og resultater bakover i historien når det gjelder landegrenser og annen fordeling mellom land. Men skal man gjøre noe med det, må det skje på en annen måte, legger han til.

KONTAKT: Jonas Gahr Støre har både kontakt med Nato-sjef Jens Stoltenberg og Ursula von der Leyen om Ukraina.

Ser mot Europa

Norge varslet tirsdag at de vil bli med på EUs nye sanksjoner mot Russland.

Støre sier at de vil følge de europeiske landene, hvis det på nytt blir aktuelt med flere sanksjoner.

– Det vil alltid være ulike stemmer i en demokratisk familie, men jeg merker meg at det er et veldig sterkt samhold om Ukraina-spørsmålet i Europa, sier Støre.

– Biden sier at han vil gå lenger enn sanksjoner hvis Putin gjennomfører en fullskala invasjon. Hvor langt kan Norge gå?

– Norge har som hovedtilnærming av at vi slutter oss til europeiske tiltak. Vi er en del av en europeisk økonomi. Det er våre naturlige partnere, sier han.