FJELLHEIS: Loen Skylift henter både turister og basehoppere opp til 1011 meters høyde til fjellet Hoven – et mye brukt utgangspunkt for fjellsport som basehopping. Foto: Gisle Oddstad, VG

Ap- og Frp-topp: Basehopp-forbud bør vurderes lokalt

Hvis basehopping skal forbys, må det skje lokalt ut fra risikoen for redningsmannskapene, mener både Per Vidar Kjølmoen (Ap) og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Spørsmålet om forbud mot basehopping har fått ny aktualitet etter at en kvinne omkom sist lørdag etter et basehopp fra fjellet Hoven ved Loen Skylift i Stryn kommune.

Ulykken er den foreløpig siste i en rekke dødsulykker etter lignende luftsportaktivitet, først og fremst i Nordfjord, Sogn og Romsdalen i fylkene Vestland og Møre og Romsdal.

På sensommeren 2020 døde 26 år gamle Kim Ofte Gongsholt i en basehoppulykke. Våren 2019 omkom den 20-år gamle studenten Astri Brandal Reynolds etter at hun traff vaieren i Loen Skylift med speedglider. Og noen måneder senere døde en mannlig basehopper i 20-årene da han fikk problemer under landing.

VETERAN: Bildet er fra et av basehopper og vingedrakt-veteran Tom Erik Heimens verdensrekordforsøk og 66 «flyginger» fra Hoven i løpet av et døgn i 2019. Foto: Privat

Per Vidar Kjølmoen, fylkesleder og stortingskandidat for Møre og Romsdal Ap, kommer fra Åndalsnes i Rauma kommune, hvor det for flere år siden ble innført et lokalt forbud mot basehopping i Trollveggen og Trolltindene.

Basehopping Basehopping er en ekstremsport med utsprang fra fjell med bratte fjellsider, men også fra bygninger og broer.

Landing skjer ved hjelp av fallskjerm.

Navnet «BASE» er ei forkorting for ordene Building (bygning), Antenna (antenne), Span (brospenn) og Earth (fjell).

Mer enn 40 basehoppere har mistet livet i samband med basehopping i Norge.

Mer enn 25 norske basehoppere har mistet livet i basehoppulykker i Norge og utlandet siden 1999.

Etter flere dødsulykker ble basehopping i Trollveggen forbudt i 1986.

En av de vanligste formene for basehopping er utsprang fra objekt der utøverne flyr ved hjelp av vingedrakt.

Her kan farten komme opp i over 200 km/t før fallskjermen blir utløst. (Kilder: Basejumper.com, Blincmagazine, Store Norske Leksikon, Wikipedia) Vis mer

– Det var nok riktig å innføre et lokalt forbud i Trollveggen – basert på at aktiviteten i flere tilfeller også medførte en alvorlig risiko for redningsmannskaper. Det kan være andre områder der en slik vurdering av et lokalt forbud bør gjøres, sier Kjølmoen til VG.

ADVARER: Per Vidar Kjølmoen, Ap-politiker fra Rauma, advarer mot å tro på at lokale forbud mot basehopping er eneste gangbare løsning. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Men han advarer mot å tro at et forbud løser alt.

I hans eget nærområde i Trollveggen er det «offentlig kjent lokalt» at det foregår basehopping på tross av lovforbudet. Men at det er vanskelig å gripe inn.

Tidligere justisminister, nå stortingsrepresentant i justiskomiteen, Per-Willy Amundsen (Frp) er enig:

– Det finnes ikke noen kvikkfiks-løsning på dette. Et generelt nasjonalt forbud mot basehopping er å dra det for langt. Da må det jo også vurderes forbud mot fjellklatring og andre aktiviteter med et visst innslag av risiko, sier Amundsen til VG.

REDNINGSMANNSKAP: Per-Willy Amundsen (Frp) er opptatt av at redningsmannskapene ikke settes i livsfare når basehoppere og andre luftsportutøvere skal reddes og hentes ut av ulykkesområdet. Til venstre: Frp-leder Sylvi Listhaug. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Derfor er jeg mer tilhenger av at lokale forhold må være avgjørende, for eksempel opp mot om redningsmannskapenes liv settes i fare i redningsoperasjoner, slik vi så det i Trollveggen ved Åndalsnes, sier Amundsen.

Ordfører Per Kjøllesdal (Sp) i Stryn har opplevd at flere basehoppere har omkommet i ulykker der siden han ble ordfører i kommunen som også omfatter Loen – i 2019.

– Det er tragisk – det er vel ikke noe annet å si enn det. Samtidig er de som driver med basehopping mer klar over risikoen enn noen andre, så det er også en risiko de er villige til å ta, sier han til VG.

I motsetning til Rauma kommune har ikke Stryn noe lokalt forbud mot basehopping.

– Har dere vurdert å innføre lokale forbud noen steder i kommunen?

– Vi har diskutert det, men vi mener det er naturlig at det er staten som eventuelt kommer med reguleringer.

– Trengs det et nasjonalt forbud?

– Vi ser at det er en aktivitet forbundet med risiko, men jeg er skeptisk til et generelt forbud. Det vil kunne føre til at noen driver med det i skjul og under større risiko enn når de driver organisert. Det vil kunne gjøre det enda farligere å holde på med basehopping, sier han.

FORSVARER FRIHETEN: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Foto: Naina Helén Jåma, VG

Heller ikke justisminister Monica Mæland (H) er innstilt på å innføre noe nasjonalt forbud.

– Vi ønsker ikke et generelt forbud mot basehopping. Det skal tungtveiende grunner til for å lovregulere aktiviteter som voksne mennesker driver – selv om man utsetter seg selv for risiko. Hver enkelt står i utgangspunktet fritt til å velge sine fritidsaktiviteter. En slik frihet kan likevel ikke gå så langt at aktiviteten utsetter andre for fare eller skade, skriver Mæland i en e-post til VG.

Hun henviser til loven om forbud mot fallskjermhopping innenfor visse fjellområder som gir regjeringen fullmakt til å forby fallskjermhopping og ferdsel med fallskjermutstyr innen nærmere avgrensede fjellområder gjennom forskrifter.

– Det er for eksempel fastsatt en slik forskrift som gjelder for Trolltindene i Rauma kommune, hvor det vurderes at en redningsaksjon ville utsette redningsmannskaper for vesentlig fare, legger justisministeren til.

– Hvordan vurderer dere risikoen for redningsmannskap i redningsaksjoner knyttet til luftsportulykker?

– Det er vanskelig å svare generelt på et slikt spørsmål. Alle redningsaksjoner vil være forskjellige og risikoen vil ikke være lik. Redningsaksjoner i fjell og bratt terreng vil imidlertid alltid være preget av en viss risiko, svarer Mæland.

Stortingsrepresentant Petter Eide (SV) har tidligere vært leder i Norsk Folkehjelp.

Heller ikke han er interessert i å jobbe for et nasjonalt forbud mot basehopping.

– Personlig er jeg mot et generelt forbud. Det blir vanskelig å håndheve, og det blir vanskelig å argumentere for hvorfor basehopping skal være ulovlig, mens andre aktiviteter som også medfører risiko, som fjellklatring, skal være lovlig, sier Eide til VG.

Han sammenligner det med å gå på ski i fjellet, der det er en viss fare for snøskred.

– Men man kan ikke forby folk å gå på ski der. Det er en viss risiko forbundet med det også – og for redningsmannskapene som skal jobbe der, sier Eide.