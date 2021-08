POLITIBIL: Jonas Gahr Støre fikk prøvesitte en politibil på Notodden. Foto: Fredrik Solstad

Støre vil endre politireformen - polititopp advarer

BØ (VG) Ordførere i Telemark fortviler over lang responstid og få betjenter. - Vi leverer mye bedre etter reformen, sier politimester i Sør-Øst politidistrikt.

– Politibil er som en bil, det kan jeg bekrefte!

Det sier statsministerkandidat for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, på valgkamp-turné i Telemark. Utenfor Notodden politistasjon prøvesitter han en politibil til ære for fotografen, og snakker i harde ordelag om «nærpolitireformen».

– Den er ikke fulgt opp slik den ble vedtatt. Vi lot det gå to år, og har sett sju ulike ministre fra Frp, som betyr mangelfull og dårlig ledelse. Ressursene er ikke bevilget til å følge opp det som ble vedtatt, sier Støre.

Dette er «nærpolitireformen» * Nærpolitireformen ble vedtatt av Stortinget i juni 2015. Høyre, KrF, Venstre, FrP og Arbeiderpartiet var med på forliket. * 27 politidistrikter ble kuttet til 12. Antall tjenestesteder ble redusert fra 340 til 217. * Endringsforslagene bygger blant annet på en politianalyse i 2013 om hvordan politiet bør organiseres i fremtiden. * Analysen ble bestilt etter den krasse kritikken av politiet i 22. juli-kommisjonens rapport. * I 2019 trakk Arbeiderpartiet sin støtte til reformen på bakgrunn av at «norsk politi hadde utviklet seg i feil retning», sa Støre da. Kilde: NTB/POD/Regjeringen Vis mer

I fjor kom en rapport som sa politireformen har gått på bekostning av lokalpolitiet.

Støre sier det var nødvendig med en politireform, fordi kriminalitetsbildet endrer seg, noe Gjørv-kommisjonen understreket i sitt arbeid med sin rapport etter 22. juli.

– Det har blitt justert i antall distrikter og tjenestesteder, og jeg hører i dag nøyaktig det samme som jeg gjorde i Nord-Trøndelag. Det er eksempler på to lensmannskontorer som ble slått sammen til ett, med løfte om at det skulle bli bedre. Det kan de fortelle at det ikke har blitt, sier Støre.

– Sånn kan vi ikke ha det

Gry Fuglestveit (Ap) er ordfører i Notodden, mens Bengt Halvard Odden (Ap) er ordfører i nabokommunen Hjartdal. Hjartdal sa ja til å legge ned lensmannskontoret i 2017, og dermed slå seg sammen med Notodden.

– Vi så at det var helt nødvendig å gjøre endringer i politiarbeidet, og opplever at det for eksempel foregår kriminelt arbeid på nett i Hjartdal. Dette må ikke gå på bekostning av hverdagslivene våre. Vi ser at rus- og vinningskriminalitet får lov å blomstre. Det må styrkes bemanning der vi er nå, sier Odden.

Han sier de gikk med på å legge ned lensmannskontoret fordi de ble lovet en styrking av bemanningen på Notodden. Også Fuglestveit er misfornøyd med situasjonen.

– For det første er det kortere og kortere åpningstider. Synligheten er mindre. Vi har hatt noen ganske store saker på Notodden og omegn, som er et kjempestort område. Vi registrerer at det tar ganske lang tid før politiet kommer, og at brannvesenet gjerne er de første på stedet. Det er ikke rett. Sånn kan vi ikke ha det i Norge, sier hun.

Vil bevilge mer penger

Arbeiderpartiet vil at Stortingsforliket om nærpolitireformen følges opp, og at gjenværende tjenestesteder styrkes, ifølge Støre.

Han trekker fram at de mener økte rammer til politidistriktene også er nødvendig for å skape trygghet for folk.

– Vi vil bevilge mer penger ut til distriktene slik at de kan følge opp tjenestestedene. Da må vi gå gjennom byråkratiet og det sentrale apparatet for å se om vi bruker for mye ressurser der. Vi vil også ta fram domstolene. Der er i det i dag lang kø blant flere som venter på en dom, og som får strafferabatt. Det mener jeg er en hån mot ofrene som skal se at det skjer, sier Støre.

Han sier det må satses på kriminalitetsforebygging på nett, uten at politibetjenter blitt tatt av gaten.

Politimester: - Fungerer bedre

Ole Bredrup Sæverud har vært politimester både før og etter «nærpolitireformen», og er politimester i Sør-Øst politidistrikt. Han mener reformen har vært positiv for politiets arbeid.

– Debatten har fort handlet litt om hvor mange som jobber på kontoret, heller enn hva er vi i stand til å levere. Vi har ikke klart å fortelle den historien på en god måte, fordi måten vi jobber på er ganske komplisert. Vi som har jobbet aktivt med reformen vet hva som har endret seg, men det er ikke så lett å få historien ut i organisasjonen, sier han.

Sæverud erkjenner at Sør-Øst politidistrikt er et distrikt med store geografiske avstander, og at det er en praktisk utfordring.

– I den nedre delen av distriktet skjer det veldig mye, og vi kan ha flere hendelser samtidig. Det er alltid en balanse der vi må kunne forebygge, følge opp og håndtere oppgaver, sier han.

Men å reversere reformen, mener Sæverud er en dårlig idé.

– Jeg mener vi har gått i helt riktig retning. Vi har mulighet til å levere mye bedre nå enn før reformen, og jeg var politimester både før og etter, sier han.