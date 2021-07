STRENGERE REGLER: Snart blir det ikke lenger mulig å leie seg en sparkesykkel i hovedstaden etter klokken 23. Foto: Annika Byrde/NTB

Oslo nattestenger sparkesykler fra klokken 23

Byrådet i Oslo vedtok tirsdag å stenge utleie av elektriske sparkesykler fra klokken 23 til klokken 05 hver dag hele uken.

Det settes også et tak på 8000 elsparkesykler i hovedstaden, opplyser kommunen i en pressemelding. Oslo er i dag den europeiske storbyen med flest sparkesykler per hode.

– Den nye forskriften vil være gjeldende fra begynnelsen av september, står det med henvisning til at kommunen må følge saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven.

VG har tidligere skrevet at den nye forskriften innføres i august slik at aktørene får muligheten til å tilpasse seg.

– Det har vært en uholdbar situasjon for mange i byen vår, spesielt for blinde, svaksynte, rullestolbrukere og eldre. Vi har jobbet i ekspressfart for å få på plass en forskrift, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel, i pressemeldingen.

68 prosent skal vekk

Det opprinnelige forslaget gikk ut på at det skulle være nattestengt mellom mellom 01.00 og 05.00 alle ukedager, noe som allerede gjelder for leie av bysykler. Dette skulle blant annet forebygge ulykker.

Men Oslo universitetssykehus har kommet med en klar oppfordring om å stenge for utleie allerede klokken 23. I juni var det nemlig flest skader i timen før midnatt.

– De to viktigste tiltakene er å redusere antall elsparkesykler fra over 20 000 til 8 000, og å innføre nattestenging. Vi ser fra ulykkestallene at det er svært høy risiko for alvorlige skader ved kjøring med elsparkesykkel om natten. Derfor stenger vi for utleie mellom klokken 23 og 05 alle dager. I tillegg vil vi blant annet stille krav om hvor elsparkesykler kan brukes, sier Stav.

– En farlig plage

Byrådsleder Raymond Johansen sier gatene i Oslo skal være trygge for alle.

– El-sparkesykkel-situasjonen i sommer har blitt enda verre enn vi fryktet, fordi vi ikke fikk lov av regjeringen til å regulere dette tidligere, og aktørene i alt for liten grad har tatt ansvar, til tross for tydelige oppfordringer. Nå sørger vi for regler som gjør at dette kan bli et positivt bidrag i byen, i stedet for en farlig plage, sier Johansen i pressemeldingen.

Mange har blitt skadet i elsparkesykkel-ulykker i Norge, noe som som har resultert i kraniebrudd, koma og ødelagte tenner.

Også forsikringsselskapene ser flere elsparkesykkelkrav, men advarer om at ruskjøring kan redusere utbetalingen.

Tak på 8000

Bare de siste tre månedene har antallet sparkesykler ifølge Bymiljøetaten (BYM) økt med nesten 25 prosent til 25.734 elsparkesykler.

I DN skriver at dette ble vedtatt og at disse skal fordeles likt på alle operatører som ønsker å drive og kvalifiserer til lisens.

En rapport fra analyseselskapet Fluctuo i april viser at Oslo hadde 200 elsparkesykler per 10 000 innbyggere. Til sammenligning hadde Stockholm 125 mens Berlin, Paris og Roma lå på under 50.

Bergen nattestenger i helgene

Bergen kommune vil stenge byens elsparkesykler om natten de neste tre helgene. Ordningen skal i første omgang testes i tre uker, skrev BT mandag.

Kommende helg vil alle byens elsparkesykler være stengt fra midnatt til klokken 05 neste morgen.

Tiltakene aktørene har innført i Vestlandets hovedstad til nå har blant annet vært nedsatt makshastighet på elsparkesyklene i helgene.

– Som ansvarlig kommune ønsker vi å gjøre nattestenging til et krav, basert på tallene og rapportene vi får fra legevakten og politiet, sier avdelingsleder Tord Honne Holgernes i bymiljøetaten til BT.

Rettelse: VG fikk først opplyst at den nye forskriften innføres i august. I pressemeldingen fra Oslo kommune står det imidlertid at den vil gjelde fra begynnelsen av september (med henvisning til at kommunen må følge saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven). Dette ble rettet 13. juli 2021 klokken 11.37.