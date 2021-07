ASSISTERENDE KOMMUNEOVERLEGE: Jørn Ossum i Ringerike kommune. Foto: Privat

Ringerike: Ber smittede spore sine egne nærkontakter

Etter et større smitteutbrudd i Ringerike kommune er smittesporingskapasiteten sprengt.

Publisert: Nå nettopp

Unge som har vært på fest blir nå bedt om å ta smittesporingen i egne hender.

– Vi makter ikke å følge opp alle nærkontakter i den grad vi ønsker. Derfor ber vi smittede selv å informere sine nærkontakter.

Det sier assisterende kommuneoverlege Jørn Ossum i Ringerike kommune til VG fredag formiddag.

Han forteller at kommunen fredag har 50 smittetilfeller de kan spore tilbake til fester som har blitt holdt den siste uken.

I tillegg er det registrert minst ti smittetilfeller i nabokommunene som kan spores tilbake til de samme festene.

– Det er snakk om ungdommer fra 17 til begynnelsen av 20-årene, sier Ossum.

Det var NRK som omtalte saken først.

«Har du vært på fest – ta en test»

Ifølge kommuneoverlegen er antall nærkontakter til det smittede snart opp i 500.

– Da begynner kapasiteten til å spore opp, ringe og få dem testet å nærme seg grensen for hva vi har ressurser til, medgir han.

Ossum oppfordrer alle unge som har vært på fester den siste uken om å teste seg. Han sier at enkelte unge har levert lister med opp mot 40 nærkontakter.

– Nå har Ringerike, sammen med Hole, Jevnaker, lunne og Gran gått ut med en felles pressemelding der budskapet er: «Har du vært på fest – ta en test».

Vurderer lokale tiltak

Om smittetrykket øker den nærmeste tiden, er kommunen klar til å innføre lokale restriksjoner.

– Vi vurderer å innføre lokal forskrift med begrensninger for hvor mange som kan samles, men har foreløpig ikke bestemt oss for dette.

For å hindre at utbruddet kommer ut av kontroll, åpner kommunen teststasjonen gjennom helgen slik at unge kan komme innom for en drop-in-test. Kommunen får også hjelp av Røde Kors til å ha nok mannskaper for å gjennomføre testingen.

Ber unge droppe fest i helgen

Både personer som har vært smittet tidligere og personer som er fullvaksinerte, har blitt smittet i det siste utbruddet, opplyser den assisterende kommuneoverlegen.

– Vi jobber på som før og har en viss oversikt. Det er ikke helt ute av kontroll. Men det er tydelig at vi har å gjøre med en mer aggressiv variant, trolig delta.

Ossum presiserer at det er viktig at situasjonen blir tatt på alvor.

– Vi oppfordrer også de unge til å droppe festplaner nå til helgen.