Utsetter innføringen av trinn fire

Nok en gang utsetter regjeringen innføringen av trinn fire. Det vil gjøres en ny vurdering i midten av august.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Helseminister Bent Høie sier på pressekonferansen at trinn fire heller ikke innføres nå, men at det kommer en ny vurdering om to uker. Da vil om lag 90 prosent ha fått minst én vaksinedose.

– Dagen nærmer seg med stormskritt, sier han.

– Alt tyder på at vi kan få en vaksinasjonsgrad som vi ikke hadde turt å håpe på, sier Høie.

Men det er flere ting som bekymrer og Norge henter erfaringer fra Nederland og Storbritannia - som har stor økning i antall smittede og innlagte på sykehus.

– Deltavarianten har blitt dominerende som forventet. Det er usikkert hvordan dette vil slå ut i Norge, fortsetter han.

Regjeringen har besluttet enkelte endringer i trinn tre - som er det nivået Norge befinner seg på nå. Fra 16. august vil barn og unge under 18 år bli unntatt fra smittekarantene.

– Dette øker smitterisikoen, men det er en risiko vi vil ta, sier Høie.

En annen endring som kommer skjer fra mandag 2. august. Da kan bedrifter og organisasjoner gjennomføre sosiale samlinger.

Trinn fire:

Her vil mye kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand, at man er hjemme når man er syk eller i karantene.