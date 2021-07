PÅ BEDRINGENS VEI: Amos (9 md.) skal bli helt frisk igjen, men det kommer til å koste. Foto: Marlene Bryngård

Valpen Amos ble påkjørt og forlatt: − Helt utrolig at han overlevde

Valpen Amos ble påkjørt på en vei med fartsgrense 80 kilometer i timen. – Helt utrolig at han overlevde, sier matmor Marlene, som har anmeldt sjåføren.

Publisert: Nå nettopp

Søndag 4. juli hørte Marlene Bryngård (33) et dunk utenfor hjemmet i Drangedal. Hun løp ut på verandaen og så at ytterdøren sto åpen.

– Så hørte jeg han skrike, sier Marlene til VG på telefon.

«Han» er Amos, en 9 måneder gammel grand danois. Marlene løp ut og fant valpen stå blodig med det ene beinet opprevet.

Fartsgrensen på veien utenfor huset er 80 kilometer i timen. En bil hadde stoppet opp, men sjåføren kjørte igjen, forteller Marlene.

Det var lokalavisen Varden som omtalte saken først.

– Helt utrolig

I full fart kjørte hun Amos til veterinæren i Skien, en snau time unna. Der fikk hun høre at Amos var kritisk skadet og hadde liten sjanse for å overleve.

Veterinærene jobbet på spreng i åtte timer for å få valpen stabil, forteller Marlene.

– Det var helt utrolig!

For etter blodprøver, ultralyd og røntgen, viste det seg at kun venstre bein var brukket. Mirakelhunden Amos skulle bli helt bra igjen. Fordi Skien manglet kompetansen til å behandle Amos der, måtte Marlene kjøre Amos til Veterinærhøgskolen i Oslo.

Der begynte en lang og kostbar behandling, men hun er takknemlig for hjelpen hunden har fått. Den første uken bodde Marlene hos broren sin i Oslo for å passe på Amos.

fullskjerm neste BRUKKET: Amos var for stor til at veterinærene kunne amputere benet hans som ble hardest skadet i kollisjonen. 1 av 3 Foto: Marlene Bryngård

– Vil koste 150.000 kroner

– Jeg har brukt hele ferien min på dette, forteller sykepleieren fra Drangedal.

Sønnen sendte hun til moren sin og dyrene hjemme i Drangedal – en hund, to katter og papegøyen Fabian – fikk pass av en venninne.

I de to ukene som fulgte har Marlene kjørt til og fra Oslo nesten hver dag for å få riktig sårbehandling til Amos. Turen tar åtte timer frem og tilbake.

– Folk tror jo at jeg er gal, sier Marlene, som forteller at flere har påpekt at hun kunne fått mange hunder for prisen det koster å behandle Amos.

ALLES VENN: Amos er elsket av de fleste, ifølge eier Marlene, som forteller at han til og med koser med kattungene i Drangedal. Foto: Marlene Bryngård

Sluttsummen anslår hun blir på 150.000 kroner totalt. 80.000 kroner er allerede samlet inn via et spleiseprosjekt venninnen hennes startet, der kvitteringene legges ut fortløpende.

– Jeg aldri hatt en så god bikkje, forteller Marlene.

– Han er bare kjærlighet. Det hadde vært et forferdelig tap å miste ham.

For Amos ser livet stadig lysere ut, forteller hun. Sårene gror fort og han blir bedre og bedre for hver dag som går. Én uke etter påkjørselen fant sted og ingen hadde meldt seg, valgte Marlene å anmelde sjåføren.

– Jeg tenkte han var i sjokk og jeg har full forståelse at han ikke fikk summet seg de første dagene, sier hun.

– Men man ikke bare skal reise fra et dyr sånn.

Politiet ser på saken

Politiet i Sør-Øst politidistrikt bekrefter overfor VG at de har mottatt anmeldelsen, og at de vet hvem sjåføren er. Han tok selv kontakt ti dager etter hendelsen, etter at politiet gikk ut i lokalavisen Varden med ønske om å komme i kontakt med ham, sier politiadvokat Victoria Vikstøl.

Politiadvokat Julianne Angre sier at saken fortsatt er under behandling.

– Vi har snakket med personen som kjørte på hunden. Nå skal vi vurdere om dette blir ansett som straffbart eller ikke. Vi må vurdere om vi må gjøre noe mer, eller om saken kan avgjøres med den informasjonen vi har nå, sier Angre.

Dersom politiet finner forholdet straffbart, er det i så fall veitrafikklovens paragraf 12 som er aktuell. Den sier blant annet at «enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade».

– Det er ikke så ofte vi får anmeldelser som dette, men det hender jo. Det er jo ikke uvanlig at dyr blir påkjørt, sier hun videre.