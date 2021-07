ROMFORSKEREN: Michael Hesse (63) har hatt en lang og suksessfylt karriere i den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA. Her er han fotografert i 2015 før oppskytingen av MMS-raketten, som ble sendt opp for å utforske jordas magnetfelt. Foto: Privat

Strid ved Universitetet i Bergen: NASA-professor ble flyttet mot sin vilje etter at han kritiserte ledelsen

BERGEN (VG) NASA-professor Michael Hesse (63) ble headhuntet for å styrke romforskningsmiljøet ved Universitetet i Bergen. Etter å ha varslet om det han hevdet var kritikkverdige forhold, ble Hesse flyttet til et slitt kontor der kabler og ledninger hang løst ut fra veggen.

Bilder Hesse tok av kontoret, viser også en pult overlesset med rot, huller i veggen og flekker på lister og gulv.

– Det var en maktdemonstrasjon fra ledelsens side. Jeg fikk en følelse av at jeg skulle i fengsel, at jeg skulle straffes. Det var veldig nedverdigende, sier Michael Hesse til VG.

STRID VED ROMSENTER: En NASA-professor som tidligere jobbet ved Birkeland Center for Space Science i Bergen har varslet om det han hevder er kritikkverdige forhold. Foto: Paul S. Amundsen, VG

Den anerkjente romforskeren ble ansatt som professor i romfysikk ved institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen og tilknyttet Birkeland Center for Space Science 1. januar 2017.

Ansettelsen skjedde etter en direkte henvendelse, uten at stillingen var utlyst – og med lønns- og arbeidsbetingelser over det normale nivået. Også Hesses kone, Therese Moretto Jørgensen, ble ansatt ved instituttet og tilknyttet Birkelandsenteret.

SLUTTET I BERGEN: Michael Hesse (63) jobbet som professor i fysikk og ledet forskningsgruppen for romplasmafysikk ved Universitetet i Bergen. Han har jobbet 23 år ved NASA Goddard Space Flight Center, sist som direktør for vitenskapsdivisjonen for heliofysikk. Foto: NASA

Hesse ble omtalt som en «spesielt merittert forsker» da han ble ansatt av universitetsstyret høsten 2016. De gode betingelsene ble gitt med en forventning om at Hesse skulle spille en viktig positiv rolle for instituttet, ifølge ledelsen.

Men oppholdet i Bergen ble ikke slik ekteparet hadde tenkt. Etter en rekke konflikter med lederen ved Birkelandsenteret, sa begge opp jobbene sine og dro hjem til USA i oktober 2020.

LØSE LEDNINGER: Michael Hesse tok flere bilder av kontoret han ble flyttet til. Her henger løse kabler løst ut fra veggen. Foto: Privat.

Ledelsen ved Universitetet i Bergen har fått seg forelagt kritikken fra Hesse. Helge Dahle, dekan ved matematisk-naturvitenskapelig fakultet, skriver dette i en-post til VG:

– Vi kjenner oss ikke igjen i kritikken som Hesse retter mot instituttet og UiB, og heller ikke i hans beskrivelse av den interne kulturen hos oss.

Dale skriver det er riktig at Hesse ble «kallet» til Birkelandsenteret som en internasjonalt anerkjent forsker i 2017.

– Dessverre oppsto det samarbeidsproblemer mellom Hesse og instituttet som vi måtte gripe fatt i. Vi tar til etterretning at Hesse ikke er fornøyd med vår håndtering av konflikten, og at han valgt å avslutte sitt arbeidsforhold ved UiB.

ROTETE: Slik så pulten ut da NASA-professor Michael Hesse (63) kom til sitt nye kontor. Foto: Privat

I dag er Michael Hesse tilbake i NASA, ansatt i en topplederstilling som forskningsdirektør ved NASA Ames Research Center i California. Der har han ansvar for over 400 ansatte. Ektefellen jobber også i NASA, med fokus på utvikling av mindre satellitter.

I september 2020 – rett før ekteparet reist fra Bergen – leverte Michael Hesse et varsel til ledelsen ved Universitetet i Bergen. I varselet kommer han med hard kritikk av hvordan Birkelandsenteret ble drevet, og hvordan han selv ble behandlet.

fullskjerm neste FLEKKER: – Kontoret Michael Hesse ble tvangsflyttet til var skittent, skriver advokat Birthe M. Eriksen i varselet til den tysk-amerikanske professoren.

Hesse hevder at senteret var preget av svak ledelse og manglende åpenhet og gjennomsiktighet, blant annet om ressursfordeling og ansettelser.

Han hevder også han ble utsatt for gjengjeldelse etter at han blant annet uttrykte uenighet om visjonene for den fremtidige forskningen, og ellers varslet om det han mente var en rekke kritikkverdige forhold knyttet til ledelse og organisasjonskultur.

Dette var ikke første gang Hesse varslet. 27. oktober 2019 sendte han det første varselet, med overskriften «Request for help», til prorektor Margareth Hagen og dekan Helge K. Dahle ved matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

DET GAMLE KONTORET: Professor Michael Hesse (63) foran pulten på kontoret han hadde på Birkelandsenteret i Bergen før han ble flyttet til en annen etasje. Foto: Privat

En måned senere, 27. november, gjorde lederen ved Institutt for fysikk og teknologi vedtak om å flytte Hesse til et kontor i en annen fløy av bygget enn der han hadde arbeidssted.

Begrunnelsen var at arbeidsmiljøet innen romfysikk hadde kommet til et punkt hvor instituttet fant det nødvendig å innføre strakstiltak for å bedre situasjonen

I varselet skriver Hesses advokat Birthe M. Eriksen dette om forholdene 62-åringen ble satt til å arbeide under:

– Kontoret professor Hesse ble tvangsflyttet til, var dessuten skittent og hadde kabler som hang på uforsvarlig vis. Gardinene kunne ikke trekkes i, og det var huller i veggen. Først etter en rekke klager ble de mest alvorlige av disse forholdene rettet opp.

FORFLYTTET: Michael Hesse (63) sier han ble atskilt fra studentgruppen da han måtte inn på dette kontoret. – Det hadde svært negative konsekvenser for deres utdanning, sier han. Foto: Privat

Ifølge varselet ble det tilstøtende rommet benyttet av studenter.

– Da veggen mellom rommene var svært tynn, var det umulig for Hesse å gjennomføre telefonsamtaler. Både støy og muligheten for avlytting umuliggjorde dette, skriver Eriksen.

Hesse sier til VG at han varslet instituttlederen om tilstanden på kontoret 3. desember. I en e-post VG har fått kopi av skriver instituttlederen at kontoret er inspisert, og ta konklusjonen er at han ikke ser noe grunnlag for å utsette flyttingen.

Hesse sier at han flyttet inn på kontoret 6. desember, og at forholdene ble endelig utbedret i begynnelsen av mars.

MED NASA-TOPPENE: Professor Michael Hesse (63) ble i 2017 tildelt den høyeste utmerkelsen til NASA. Her flankeres han av Robert M. Lightfoot og Lesa Roe, som da var henholdsvis fungerende direktør og visedirektør i NASA – under overgangen fra Obama- til Trump-administrasjonen. Foto: George H. Homich/NASA

Michael Hesse er en høyt anerkjent romforsker med lang fartstid i NASA. Han har publisert over 300 vitenskapelige artikler, og gjennom karrieren mottatt en rekke hedersbevisninger.

I 2007 ble han tildelt «NASA Outstanding Leadership Medal», og ti år senere NASAs høyeste utmerkelse, «NASA Distinguished Service Medal».

Ifølge advokat Eriksen har Universitetet i Bergen svart på Hesses kritikk og varsler med å rette kritikk og beskyldninger tilbake mot Hesse.

– Det er påfallende at ledelsen ikke har gått inn i saken på en objektiv og nøytral måte, men i stedet snudd saken på hodet og fremstilt varsleren som problemet. Det har vi sett før i andre saker, sier Eriksen.

DRO FRA BERGEN: Tysk-amerikanske Michael Hesse (63) ble headhuntet til jobb ved Universitetet i Bergen. – Han sier han følte seg mobbet og trakassert. Foto: Privat

Ifølge universitetsledelsen har de mottatt flere klager på Hesses oppførsel og handlinger. Hesse er også beskyldt for å ha forsøkt å sette i gang større prosjekter uten at dette var forankret ved instituttet.

I februar 2020 fikk Hesse en advarsel fra arbeidsgiveren.

Instituttleder Øyvind Frette skriver at instituttet oppfatter Michael Hesse oppførsel til i sum å ha elementer av illojale handlinger, krenkende atferd overfor kolleger, manglende respekt for tilbakemeldinger fra ledelsen, og etterlevelse av universitetets rutiner.

– Det fremstår som om han er mer interessert i å fremme egen karriere enn å ta hensyn til IFT/UiBs interesser, skriver Frette.

ADVOKAT: Birthe M. Eriksen bistår NASA-professoren som har varslet om kritikkverdige forhold ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Advokat Birthe Eriksen sier det faller på sin urimelighet å omtale en anerkjent NASA-forsker som ble headhuntet til Bergen, etter vedtak i universitetsstyret, på denne måten.

– Hesse er nå tilbake i NASA til en høyere posisjon enn han hadde før han dro til Bergen, sier hun.

Flyttevedtaket «Arbeidsmiljøet innen romfysikk har i løpet av de siste månedene blitt stadig dårligere, og er nå kommet til et punkt hvor instituttet innfører strakstiltak for å bedre situasjonen. Det er derfor blitt besluttet at Michael Hesse bytter kontor. Det nye kontoret er rom 390. Instituttet ber om at bytte av kontor skjer i løpet av inneværende uke, og at det nye kontoret er i bruk fra mandag 2. desember. Instituttet ber om at møtevirksomhet med studenter og andre kolleger foretas i møterom i sørfløyen, f.eks. rom 379, og at bruk av møterom i fjerde etasje unngås». Vis mer

Michael Hesse sier han og kona hadde gledet seg til å jobbe i Bergen.

– Vi kom for å hjelpe til med å bygge opp et romforskningsmiljø. Målet vårt var at vi skulle bruke bakgrunnen, erfaringen og forbindelsene våre til å skape aktivitet, og hjelpe unge forskere frem. Vi ville høyne nivået. I begynnelsen fungerte det godt, men så eksploderte bare alt.

SÅ NORGE: Ekteparet Michael Hesse og Therese Moretto Jørgensen brukte årene i Norge til å dra på mange turer i norsk natur. Her er de fotografert på toppen av fjellet Skåla i Stryn, med det gamle Skålatårnet i bakgrunnen. Foto: Privat

Hesse sier han reagerer på at ledelsen ved instituttet ikke tok tak i problemene da han tok det opp med ledelsen og sendte den første bekymringsmeldingen.

– Etter at jeg varslet ble ingenting gjort hos universitetsledelsen. Ingen kartlegging eller dialog med kolleger eller andre ansatte. Det er helt uforståelig.

SVARER: Helge Dahle er dekan ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Foto: Universitetet i Bergen

Hesse hevder at det var en fryktkultur på arbeidsplassen, som har rundt 60 vitenskapelig ansatte og doktorgradsstipendiater.

– Det var ikke et sted der man kunne utvikle sin egen retning, eller egne ideer. Jeg er veldig bekymret for fremtiden til de unge forskerne ved senteret, sier han.

FIKK BLOMSTERHILSEN: Michael Hesse (63) ble ønsket velkommen med blomster da han begynte i jobb ved Universitetet i Bergen i januar 2017. Foto: Privat

Dekan Helge Dahle skriver dette om flyttingen av Hesse.

– Som institusjon skal vi så klart sørge for at alle ansatte har kontorforhold som er i tråd med lovverket. Institutt for fysikk og teknologi holder til i et eldre bygg som er planlagt rehabilitert i de kommende årene, og som de fleste ansatte nok dessverre opplever som nedslitt og klart for oppgradering. Hesse ble flyttet fra en del av bygget som har en høyere standard enn det som er normalstandard for bygget, til et kontor med normal standard. Det er ikke riktig at han ble flyttet til et kontor som var skittent eller at flyttingen var ment som noen form for straff.

– Påpekte forhold på kontoret ble undersøkt/utbedret i samband med at kontoret ble tatt i bruk av Hesse. Også studentaktivitet i tilstøtende rom ble stanset og rommet ble omgjort til grupperom for Hesse og hans gruppe.