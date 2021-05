HELSEDIREKTORATET: Helsedirektør Bjørn Guldvog anbefaler ingen å ta Johnson & Johnson-vaksinen. Likevel er det deres oppgave å tilrettelegge for nettopp det. Foto: Mattis Sandblad

Helsedirektoratet om frivillig vaksinering: Fritt frem for alle

Du trenger ikke å begrunne hvorfor du har lyst på vaksinen som FHI ville skrote.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

– Det blir ikke legens rolle å vurdere motivet den enkelte har for å ta vaksinen. Dermed blir den etiske byrden som legges på legen veldig mye mindre, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG, som samtidig er klar på at verken han eller helsetjenesten anbefaler noen å ta denne vaksinen.

Regjeringen har gått inn for å tilby Johnson & Johnson-vaksinen frivillig, utenfor det offisielle vaksinasjonsprogrammet. Helsedirektoratet er derfor i gang med å tilrettelegge for det, og har kontakt med aktørene i helsetjenesten, for å finne ut av hvordan vaksinen skal tilbys. Mange har sagt det er etisk krevende.

Derfor går Helsedirektoratet inn for en løsning der legen ikke legger seg opp i motivet til hvorfor pasienten har lyst på vaksinen. Det betyr at alle som vil, kan få. Men legen vil orientere:

– Legen vil aktivt oppfordre deg til å følge vaksinasjonsprogrammet og gi en helsefaglig vurdering av vaksinen, som går ut på at alle vil være mest tjent på at alle skal følge programmet.

Både selve vaksinen og konsultasjonen med lege vil være gratis. Alle må ha en time med legen, som kan bli via videokonsultasjoner som i Danmark, der den frivillige ordningen kom på plass torsdag.

Allerede har 10.000 dansker meldt seg opp, og de melder om høy pågang og press på nettserverne.

Legen kan ikke reservere seg fra å tilby vaksinen, men behandlende lege gjør en grundig individuell vurdering av om behandlingen er forsvarlig i hvert tilfelle.

Slik gjør danskene det I samtalen skal legen fremheve disse punktene: At vaksinene er godkjent av EUs legemiddelbyrået

At vaksinen ikke anbefales av Sundhetsstyrelsen, fordi fordelene ved vaksinasjon ikke veier opp for ulempene og at man kan motta vaksinen gratis i det offisielle vaksinasjonsprogrammet

At det forekommer sjeldne bivirkninger, altså VITT-syndromet som oppstår etter virusvektorvaksinene AstraZeneca og Johnson & Johnson

Informere om symptomer og tegn på disse bivirkningene

Dersom borgeren tilhører en målgruppe som allerede skulle fått vaksinen i programmet, skal legen oppfordre til å ta kontakt med riktig etat Vis mer

Bestemmer selv

– Om du vil se kjæresten i utlandet og ikke vente noen uker, eller dra på langhelg et sted, så kan de få vaksinen?

– Ja, det er riktig. Legen kommer med helsefaglig grunn, så tar personen det valget. Det er individet som selv må beslutte når det er riktig.

I Norge anslår FHI at 1 av 17.000 får sjelden blodpropp med AstraZeneca. Tallet for Johnson & Johnson-vaksinen er 1 av 100.000. Men de er usikre på om dette tallet stemmer, blant annet fordi vaksinen i USA har blitt brukt på hjemløse og andre det er vanskelig å følge opp.

– Vil legene for eksempel legge frem risiko for blodpropp, og at det kan skje hyppigere enn tallene fra USA?

– Det jobber vi frem nå hvordan dette skal presenteres for den enkelte. Det er aktuelt å nevne at det kan oppstå bivirkninger vi ikke har fått full oversikt over og i noe større omfang enn per nå. Det handler om å gi en så objektiv informasjon som mulig.

–Haster det ikke å få dette på plass?

– Her jobber vi så raskt som vi kan og skal gi våre råd til departementet og regjeringen som får si når dette skal iverksettes. Vi skal gi et delsvar denne uken, så oppfølging neste uke.

I Regjeringens ekspertutvalg som vurderte bruken av AstraZeneca og Janssen-vaksinene, anbefalte mindretallet at man i stor grad burde kunne bestemme selv. Flertallet la vekt på at dagens smittesituasjon tilsier at det kun unntaksvis vil være forsvarlig å tilby vaksinen frivillig - hvis du for eksempel er suicidal på grunn av frykt for virus, eller må besøke et sykt familiemedlem i et land med mye smitte.

Legger seg på dansk linje

I Danmark har de laget en veileder, der de skiller vaksineringen i to: Vaksiner i Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet som danskenes FHI anbefaler, og et tilleggsprogram for vaksiner som AstraZeneca og Johnson & Johnson som er godkjent i EUs legemiddelbyrå.

Norge vil legge seg på samme linje:

– Det er akkurat den samme tilnærmingen som vi vil ha. Vi studerer deres modell veldig nøye og tror vi kommer til å lande nokså likt.

– AstraZeneca er også en godkjent vaksine i EU. Valgte regjeringen denne bort på grunn av ryktet til vaksinen, tror du?

–Det har jeg ingen oppfatning av at det har spilt en rolle, det er de faglige argumentene om hva det er behov for i Norge.

– Hvis det blir 100.000 som vil ta den, da kan man få noen alvorlige tilfeller med bivirkninger?

– Hvis det er så mange som tar den, må man forvente at det er noen bivirkninger som vil oppstå, og det vil naturligvis være bekymringsfullt. Jeg tror at tallet som vil ønske å ta den vil være veldig mye lavere i Norge, basert på at helsemyndigheter og helsetjenesten vil anbefale å følge vaksinasjonsprogrammet.

Ikke dårlig, men ikke like bra

– Ville du tatt den?

– Nei, jeg ville ikke tatt den, fordi jeg vet at jeg kan få tilgang på en annen vaksine som norske myndigheter anbefaler. Men det kunne vært situasjoner der jeg absolutt ville tatt den, hvis jeg ikke hadde hatt tilgang på RNA-vaksiner.

– Dette er ikke en dårlig vaksine, den er bare ikke fullt så god. Hvis jeg ikke hadde hatt ekstremt spesielle grunner til noe annet, ville jeg ventet. Men jeg kan forstå de som for eksempel har en alvorlig syk søster som bor i et land med mye smitte og det er viktig å besøke vedkommende raskt. Da kunne jeg sett for meg at dette var en risiko som man er villig til å ta.