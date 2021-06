FEIRER: Statsminister Erna Solberg og næringsminister Iselin Nybø hadde en liten markering på fortauet etter at de hadde presentert den nye frihandelsavtalen med Storbritannia. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Ny handelsavtale klar: Britene får tollfrie kvoter på kylling og herretruser

Ifølge statsminister Erna Solberg (H) har regjeringen ivaretatt landbrukets behov for skjerming i den nye handelsavtalen med Storbritannia som var klar fredag. Men Norges Bondelag er langt fra fornøyd med alt.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Avtalen regulerer adgangen til eksport og import med det britiske markedet, etter at Storbritannia har meldt seg ut av EU. Sett bort fra EØS, er dette den største handelsavtalen Norge noensinne har inngått.

Norge selger årlig varer og investeringer til Storbritannia for om lag 85 milliarder kroner.

Ikke en kilo å gi

– Vi har hele tiden vært tydelig på at vi ikke hadde en kilo eller liter å gi i denne frihandelsavtalen. Nå ser vi at regjeringen har forhandlet fram en avtale som treffer norsk landbruk bredt, sier Lars Petter Bartnes, lederen i Norges Bondelag, til VG.

– De har gitt markedsadgang på to tredeler av varegruppene som det har vært forhandlinger om, fortsetter han.

Men landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) sier at regjeringen har lyktes med å ivareta landbrukets behov for skjerming – spesielt på kjøttproduksjonen av storfe, lam og sau, hvor Storbritannia ikke fikk mer kvoter eller lavere toll enn det de hadde etter EØS-avtalen.

– Der vi har gitt innrømmelser, er det snarere snakk om promille enn prosent, sier Bollestad.

– Vi ser prosenter, svarer Bartnes.

– De har gitt 15–20 prosent større markedsadgang innenfor grøntområdet, på blomster, grønnsaker, frukt og bær. Det er også gitt i overkant av 500 tonn større kvote som treffer svin og kylling, legger han til.

– Men dere fryktet at det kunne gått verre?

– Det er riktig, sier Bartnes.

– Vi registrerer at KrF har satt tydelige spor som et parti som er opptatt av landbrukets interesser, sier bondelagslederen.

Herretruser

Erna Solberg nevner uoppfordret herretruser som et produkt hvor britisk tekstilindustri nå har fått tollfri adgang til det norske markedet:

– Det var en liten toll på herretruser. Den går nå ned, sier statsministeren til VG.

Hun sier videre at Norge har oppnådd nye fordeler på fiskeriområdet. Kvoter på reker og hvitfisk er blitt større. Ifølge fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) kan det berge 120 arbeidsplasser som videreforedler reker på Senja.

– Og så har vi fått bedre rammevilkår for å eksportere visse typer ost til Storbritannia, legger Solberg til.

– Men avtalen vil ikke være like god som EØS-avtalen, sa Solberg på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Tap for sjømatnæringen

– Det er svært viktig for hele næringslivet at vi får på plass denne avtalen med vår viktigste handelspartner etter EU. I forhandlinger må man gi og ta, og noen av forventningene våre er ikke innfridd, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid i en uttalelse til NTB.

Ifølge Almlid er dette en tapt mulighet for sjømatnæringen.

– Økt bearbeiding av råstoff i Norge ville skapt lønnsomme, varige arbeidsplasser og økte verdier langs kysten vår. Eksporten til Storbritannia utgjør over 200 milliarder kroner, og nå legges forutsetningene for at handelen kan fortsette å vokse med store muligheter innen det grønne skiftet, sier han.