FEIRET: Torsdag var det markering foran Stortinget for å feire endringen som ble vedtatt onsdag. Der var blant annet influencerne Kristin Gjeldsvik og Janka Polliani, som har støttet endringen. Foto: Mathilde Aas Henriksen, Press

Nå må influencere merke retusjert reklame

Reklame og sponsede innlegg på sosiale medier må nå merkes om de er retusjert eller har filtre som endrer utseendet.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Onsdag vedtok et flertall på Stortinget å endre loven, slik at det nå kreves merking.

Merkeplikten skal gjelde for reklamer der kroppsfasong, -størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen redigering, har barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) tidligere forklart til MinMote.

– Dette måtte feires. Endelig skal retusjert reklame merkes, sier Alberte Bekkhus, leder i Rød ungdom til VG.

Torsdag hadde hun samlet en gjeng for å feire utenfor Stortinget.

Lovendringen vil gjelde influencere når de poster sponsede innlegg på Instagram, TikTok, Snapchat eller Facebook. Flere norske influencere VG har snakket med er positive til endringen.

Endring i markedsføringsloven

Vedtaket som fikk flertall i Stortinget innebærer en endring av markedsføringsloven, skriver NTB. Nå vil det blant annet stå følgende:

«Annonsør og den som utformer reklame, skal videre sørge for at reklamen der en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering, skal merkes.»

Ifølge Kampanje ble innstillingen om retusjering-merking vedtatt mot Frps stemmer.

Torsdag var representanter fra flere ungdomspartier samlet utenfor Stortinget for å feire lovendringen. Det var også influencerne Kristin Gjelsvik og Janka Polliani.

– Dette er et fantastisk steg i riktig retning. Dette viser at det nytter å kjempe, og det er viktig å huske på. For kampen mot skjønnhetstyranniet er langt ifra over, sier Bekkhus.

Det var lederen i Rød ungdom, som var initiativtager bak markeringen. Ungdomspartiet var med på å starte nettverket Ungdom mot Retusjert Reklame

– Vi er ikke i mål ennå

Nestleder i Press – Redd Barna Ungdom, Marina Johansen, sier at dette er en sak barn og unge har kjempet for i mange år.

– Vi er glade for at Stortinget har vedtatt å merke retusjert reklame, og vi anser dette som et viktig steg i riktig retning, men vi er ikke i mål ennå, sier Johansen i en pressemelding.

Hun mener ungdomsorganisasjoner og ungdomspartier har vært viktige bidragsytere for å få gjennom lovendringen, og er glad for at det er støtte på tvers av de politiske partiene.

– Dette er en gylden mulighet for at politikerne skal kunne sette seg ned med barn og unge, i stedet for kun å snakke om oss. Slik kan man samarbeide om å finne løsninger for å bekjempe kroppspress og lage regelverk for markedsføring på sosiale medier, sier Johansen.

RIKTIG RETNING: Marina Johansen, nestleder i Press, mener unge er omgitt av aktører som tjene penger på at de ikke er fornøyde med seg selv. Hun mener mer MÅ gjøres for å forhindre kroppspress. Foto: Privat

I fjor sommer omtalte VGs MinMote arbeidet med lovforslaget, etter at influencer Janka Polliani advarte mot redigeringsapper.

Polliani mener alt som legges ut på sosiale medier bør få negative konsekvenser dersom man retusjerer seg – ikke kun reklamepostene.

